La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata incentrata unicamente sulle dinamiche inerenti il Trono Over. Si è parlato di Ernesto Russo e della nuova dama che sta conoscendo, ma non solo, in studio sono arrivati anche due ospiti, ex protagonisti del programma. Ecco cosa è successo.

Discussioni al Trono Over di UeD, lo sfogo di Maria contro Fabio

La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata da dove si era interrotta la precedente. A tal riguardo, al centro dell’attenzione ci sono stati Ernesto Russo ed Elisa. I due si stanno frequentando ma, a quanto pare, in molti non credono al reale interesse del cavaliere verso la dama. La prima a mettere in dubbio tutto è stata Barbara De Santi. Per alcuni, però, la donna agisce in questo modo in quanto è ancora interessata a Ernesto.

Poi è stata la volta di Sabrina e Fabio. Prima di passare alla dama, però, il cavaliere ha voluto chiarire delle questioni in sospeso con Jasna Amodei e Tiziana Riccardi. L’uomo è uscito con entrambe ma, purtroppo, le cose non sono andate bene, pertanto, a lui è sembrato doveroso avere un chiarimento. Anche la frequentazione tra Fabio e Sabrina si è rivelata piuttosto contraddittoria. I due hanno avuto anche un approccio fisico in questi giorni. Lui ha ammesso di essersi allontanato in quanto si è “spaventato”. Sulla faccenda è intervenuta Alessia, la quale ha invitato Sabrina ad allontanarsi dal cavaliere. Lui ha sbottato dicendo alla donna di non essere nessuno per intervenire. A quel punto è intervenuta furiosa Maria De Filippi. Rivolgendosi a Fabio ha detto:

“Lei è Alessia e tu che ca**o vuoi? Chi ca**o sei tu?”

L’ira Mariana, dunque, si è abbattuta su un altro cavaliere. Stavolta la donna ha perso totalmente le staffe, sta di fatto che Fabio si è immediatamente scusato. Dopo poco, anche la padrona di casa si è scusata per i toni adoperati, tuttavia, ci sono delle cose che proprio non tollera.

Ex coppia di Uomini e Donne torna per raccontare la loro storia

Dopo un nuovo dibattito che ha coinvolto Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares, i quali continuano a non convincere gli opinionisti di UeD, è stato mandato in onda un filmato inerente una coppia che, di recente, ha lasciato il programma insieme, ovvero, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti. Tina Cipollari appena li ha visti ha ironizzato sul fatto che, stranamente, siano durati.

Successivamente, poi, i due sono entrati nel vivo della loro relazione ed hanno ammesso di stare insieme da tre mesi. Malgrado la lontananza, stanno cercando di fare il possibile per vedersi. I due, poi, hanno ammesso che la loro relazione sia spesso caratterizzata da litigi, ma anche quelli servono a tenere vivo il rapporto. In questo periodo, poi, hanno fatto anche un viaggio insieme in Spagna, proprio per cercare di viversi appieno questo rapporto. Gianni Sperti è intervenuto per chiedere ai protagonisti se stessero valutando una convivenza, ma Alessio ha frenato dicendo che, al momento, non sono nella condizione di poterlo fare, specie per questioni lavorative, ma in futuro tutto potrebbe succedere.