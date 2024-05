Gli equilibri all’Isola dei Famosi sono sempre piuttosto precari, specie tra alcuni concorrenti. A non andare particolarmente d’accordo sono soprattutto Valentina Vezzali, Khady Gueye e Greta Zuccarello. In queste ore, però, pare che la seconda abbia detto delle cose poco gradevoli sulla prima seminando un bel po’ di zizania. Ecco cosa è successo.

Le accuse di Khady Gueye contro Valentina Vezzali all’Isola dei Famosi

La convivenza tra Khady Gueye e Valentina Vezzali è sempre più complessa all’Isola dei Famosi. Le due donne proprio non riescono ad andare d’accordo, sta di fatto che hanno deciso di proseguire la loro esperienza senza prendersi minimamente in considerazione. Questo, però, risulta piuttosto difficile, anche perché gli spazi sono limitati e anche le dinamiche scarseggiano.

In queste ore, infatti, la modella è andata da Greta per parlare male di Valentina. Nello specifico, le ha detto di aver sentito la Vezzali dire di volerla distruggere. Greta è rimasta piuttosto turbata da queste affermazioni, anche se non ne è rimasta molto stupita considerando che i rapporti tra loro non sono affatto distesi. Successivamente, però, la ragazza ha deciso di andare dalla schermitrice per un chiarimento.

Il confronto tra Greta Zuccarello e Valentina: Khady mente?

Valentina Vezzali e Greta Zuccarello si sono venute in contro ed hanno deciso di parlare delle loro ostilità. Greta ha informato la sua interlocutrice di quanto appreso da Khady, e l’atleta non ha potuto far a meno di smentire categoricamente le insinuazioni di Khady. Secondo il suo punto di vista, dunque, la Gueye starebbe cercando di fare di tutto per mettere Valentina in cattiva luce, dato che di recente hanno avuto delle forti divergenze. Proprio per tale motivo, metterebbe zizania nel gruppo.

Greta è apparsa alquanto combattuta poiché, al momento, non sa da che parte stare e a chi credere. In ogni caso, Khady starà davvero facendo il doppio gioco o un fondo di verità ci sarà? Ad ogni modo, al di là di queste divergenze, i concorrenti sono stati distratti dall’arrivo di un nuovo comunicato. Tutti i naufraghi si sono dovuti preparare per prendere parte alla prova selezione leader. Chi avrà avuto la meglio?