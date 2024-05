Dopo tanti comunicati negativi, contenenti punizioni e forti restrizioni, per fortuna, in queste ore, i concorrenti dell’Isola dei Famosi sono stati spiazzati da un comunicato decisamente positivo. Gli abitanti di Playa Joya, infatti, hanno potuto godere di uno splendido regalo offerto dallo Spirito dell’Isola per gli esponenti del gruppo capeggiato da Edoardo Stoppa. Ecco di che si tratta e cosa è successo.

Ecco qual è stato il regalo per alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi

La produzione dell’Isola dei Famosi ha deciso di rendere il soggiorno su Playa Joya decisamente più piacevole. Ad un certo punto, infatti, l’attenzione dei naufraghi è stata catturata dal suono della campanella, la quale ha sancito l’arrivo di un nuovo comunicato. A leggerlo è stato, ovviamente, il leader Edoardo Stoppa.

Tutti credevano si trattasse dell’ennesima punizione a causa di violazioni del regolamento del programma, proprio come accaduto ieri, ma, per fortuna, l’esito è stato differente. Lo Spirito dell’Isola ha deciso di fare un regalo ai protagonisti fornendo loro dei cuscini sui quali dormire almeno per una notte. I concorrenti, ovviamente, sono stati felicissimi di questa sorpresa, ma l’imprevisto è dietro l’angolo.

Il sacrificio di Edoardo Stoppa

Nel leggere il comunicato, Edoardo Stoppa ha svelato ai concorrenti che i cuscini non fossero per tutti, qualcuno sarebbe rimasto senza. A decidere chi avrebbe potuto usufruire di questo benefit è stato il leader. I concorrenti, dal canto loro, avrebbero dovuto accettare la sua decisione senza obiettare, senza cedere o condividere il cuscino con nessun compagno d’avventura.

Ebbene, Edoardo, come sempre, ha preso la scelta più altruista, ovvero, ha deciso di sacrificare se stesso e di consentire a tutti gli altri di poter dormire comodamente, almeno per una notte. I naufraghi, ovviamente, gli sono stati grati e, dopo poco, hanno fatto i salti di gioia nel ritrovarsi tra le braccia dei comodi, profumati e confortevoli cuscini. Su Playa Tristeza, invece, non è arrivata nessuna ricompensa. Malgrado questo, però, i concorrenti si stanno dando molto da fare per preparare del buon riso, reso più gradevole dalla presenza delle mandorle. Non resta che attendere le prossime ore per vedere cos’altro accadrà.