Eccoci giunti ad una nuova puntata del daytime di Amici 23! Che cosa sarà stato mostrato in onda questo pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, su Canale 5? Mancano ormai davvero pochissimi giorni alla finale. Come già accaduto negli scorsi giorni a Mida, Marisol e Holden, anche gli altri concorrenti avranno ricevuto delle sorprese speciali? Saranno stati mostrati i ragazzi alle prese con le prove e con le emozioni dell’ultimo appuntamento? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, una sorpresa per Sarah

La striscia quotidiana di Amici 23 di quest’oggi si è aperta con Sarah che è stata convocata in studio pensando di dover fare una lezione di staging insieme ai professionisti sul suo inedito Mappamondo. I professionisti in studio c’erano eccome. Appena Sarah ha iniziato a fare le prove però è partita una sorpresa. I ballerini hanno mostrato uno striscione alla giovane cantante su cui era scritto che il mappamondo ha girato molte volte in quanto il suo papà la voleva sempre nei suoi viaggi di lavoro. I genitori di Sarah hanno quindi inviato alla figlia un un video saluto in cui hanno dovuto ripercorrere i loro viaggi insieme. Dal Giappone che Sarah ricorda di più anche se era molto piccola, a Parigi in Francia dove lei è sempre voluta andare e i genitori l’hanno portata a sua insaputa, fino a Vigevano, la città di Sarah.

Direttamente da Vigevano sono arrivati altri saluti: quelli della sua amata nonna Piera che stava bevendo un caffe in centro. Ma la nonna di Sarah era nascosta dietro ai professionisti ed ha potuto riabbracciare la sua nipote. La nonna ha detto che Sarah è sempre stata una certezza ed Amici le sta dando ragione. Ha sempre creduto in lei, fin da quando era piccola ed è certa che sarà una grandissima. Sarah e nonna Piera hanno avuto modo di abbracciarsi e di parlare ma in studio sono arrivati anche il fratello Lorenzo ed i genitori mamma Petra e papà Marco.

Sarah ha detto che non si aspettava questa sorpresa e non le sembrava vero di avere lì la sua famiglia.

Una sorpresa per Dustin

I genitori di Dustin sono arrivati dall’Australia per il figlio. Dustin è andato in studio con una scusa e per lui si è avviata la bellissima sorpresa! Il ballerino ha fatto alcune prove di un balletto mentre i suoi genitori seguivano tutto da un camerino. Poi sul led è andato in onda un filmato con Dustin quando era piccolino e già ballava insieme ai suoi fratelli Raine, Travis e la sua gemella Paige. Dustin ha detto che non sa quando staranno di nuovo tutti insieme perché si trovano tutti in un posto diverso del mondo. Per questo vivere dei momenti del passato insieme alla sua famiglia è molto bello per lui. L’ultima volta ha visto i suoi parenti otto mesi fa, in Grecia.

Nel filmato i genitori si sono detti orgogliosi di Dustin fino a quando non sono apparsi in collegamento video. Mamma e papà hanno spiegato di essere fuori per via di un pranzo organizzato in occasione dell’anniversario di matrimonio di Raine, non svelando dunque di essere in camerino. I genitori hanno parlato con il figlio parlando delle emozioni, delle belle esibizioni fatte da Dustin.

La mamma ed il papà di Dustin ha richiesto al figlio di ballare solo per loro visto che non potranno essere presenti a Roma, alla finale di Amici. Dopo l’esibizione, il collegamento con i genitori si è interrotto perché entrambi sono arrivati in studio. Ingrid e Dave hanno finalmente potuto riabbracciare Dustin. Le sorprese però per il danzatore non sono finite qui: in studio è arrivata anche Paige, la sorella gemella.

Intervista doppia a Petit e Sarah

Intervista doppia per Petit e per Sarah per conoscerli meglio come è accaduto nelle scorse puntate con gli altri concorrenti. Tante le domande a cui i ragazzi hanno risposto. E tra le altre cose, Petit ha detto che si fa condizionare dai giudizi delle persone e che abbraccerà la famiglia e gli amici appena uscirà da Amici. Sarah invece organizzerà una cena con i parenti. Sarah ha anche detto di aver paura di restare da sola. Per Petit il giorno più bello della sua vita è stato il giorno della maglia della finale, così come per la sua collega. Il programma per Petit deve essere vinto da Marisol mentre per Sarah da Petit e Marisol.