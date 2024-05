La puntata di oggi di Uomini e Donne è iniziata con uno sfogo di Marika Abbonati, la quale in queste ore ha pubblicato uno sfogo sui social. Successivamente, poi, si è passati ad altre vicende inerenti il Tron Over che hanno generato parecchio sgomento. Ecco cosa è successo.

Marika in lacrime a UeD, Ilenia fa una scenata contro Mario

Altra puntata ricca di colpi di scena e di momenti degni di nota nella messa in onda di oggi di Uomini e Donne. Al centro dell’attenzione c’è stata, inizialmente, Marika. La ragazza è rimasta male del bacio che Daniele ha dato anche a Gaia, quindi, in studio è scoppiata in lacrime. Entrambe le corteggiatrici sono apparse piuttosto stanche di tutta questa situazione, in quanto non vedono l’ora che il tronista giunga alla sua scelta. Daniele, però, ha ribadito di non essere affatto pronto.

Archiviato questo argomento, poi, si è passati a trattare alcune dinamiche del Trono Over. Al centro dello studio si sono accomodati Mario Verona, con le due donne che sta conoscendo, ovvero, Milena e Ilenia. Soprattutto con quest’ultima, però, c’è stato uno scontro particolarmente acceso che ha generato delle perplessità nel pubblico da casa.

Mario ha esordito dicendo di voler chiudere con Ilenia in quanto la ragazza si è rifiutata di uscire con lui bidonandolo all’ultimo momento. Ilenia è intervenuta dicendo di essere rimasta male a causa del comportamento che Mario ha avuto nella scorsa puntata. Il ragazzo, infatti, dopo alcune discussioni, non si è minimamente interessato a lei, per questo, lei si è sentita trattata come una bambolina e, di conseguenza, ha deciso di non uscire con lui.

HAHAHAHAHA ma che cazzo ha detto questa ma l'ha studiata sta cosa? si è messa a giocare a carte alle 3 di notte solo per preparasi la frase sui bastoni che le darei in testa #uominiedonne — sapiss (@PSapiss) May 15, 2024

Ilenia ha organizzato tutto? bufera contro Fabio

La protagonista ha dato luogo ad una scenata piuttosto forte e colorita, che ha dato l’impressione di essere stata studiata a tavolino. In effetti, anche Mario ha accusato la donna di essere in studio solo per visibilità, cosa smentita da lei. Per avvalorare la sua tesi, Ilenia ha ammesso di sacrificarsi molto per venire a UeD per conoscere Mario, in quanto a casa ha due figli a cui badare. Verona, allora, le ha detto che, se non ha tempo, farebbe bene a non venire. La donna così ha fatto. Ilenia, infatti, ha deciso di andare via. Mario, così, ha continuato con Milena, ma Maria De Filippi è apparsa convinta che al ragazzo continui a piacere di più l’altra.

Fabio e Sabrina, invece, hanno interrotto la conoscenza. A troncare è stato lui, il quale ha ammesso di cercare una donna che abbia una marcia in più, cosa che non ha visto in Sabrina. Queste parole hanno generato il caos in studio. In tanti si sono scagliati contro il cavaliere dicendogli di essere stato davvero scortese. Alessia e Alessio, invece, si stanno frequentando ed hanno deciso di continuare la conoscenza. Tra i due si è creato davvero un bel feeling