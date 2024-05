Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, mercoledì 15 maggio 2024, su Canale 5. Ormai manca veramente molto poco alla finale in cui scopriremo il vincitore di questa edizione del talent. In questi giorni i ragazzi stanno raccontando le loro emozioni. Saranno arrivate delle nuove interviste doppie o magari una nuova sorpresa per uno dei finalisti, come già accaduto per Mida con la sua amatissima mamma? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, una sorpresa per Marisol

Il nuovo appuntamento con la striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperto con una sorpresa per Marisol. La ballerina pensava di star andando a fare un’intervista per Witty, non rendendosi conto che alle sue spalle c’era la sua insegnante di danza Emily. Con uno spintone, Emily ha fatto uno scherzo alla sua allieva che è rimasta decisamente sorpresa, oltre che senza parole. L’insegnante ha detto a Marisol che ha fatto un percorso meraviglioso ed è scoppiata a piangere dicendo che ha sentito tanto la sua mancanza. E’ contenta che finalmente adesso tutti possono vederla danzare. Emily ha seguito l’intero percorso della ballerina e poi l’ha invitata a seguirla negli studi. Cosa è accaduto dopo?

Marisol si è accomodata al centro dello studio del pomeridiano. Ha dovuto indovinare delle parole con degli indizi dati proprio dalla sua insegnante. Marisol ha dovuto aprire un sacchetto e dentro ha trovato una t-shirt con un sole stampato. L’indizio? Marisol ha riscoperto il sentimento dell’amore. La parola? Ovviamente Petit. Il cantante ha inviato un video alla fidanzata dicendo che il sole rappresenta entrambi perché sono allegri e solari, il sole per lui è luce così come lo è la sua Marisol. Per Petit incontrarla è stata una fortuna e non pensava di incontrare il suo vero amore ad Amici. E’ certo che il loro rapporto continuerà perché stanno tanto bene insieme.

Nel secondo sacchetto la danzatrice ha trovato una clessidra. Indizio? Una persona che le ha sempre voluto un bene dell’anima anche se il rapporto è stato conflittuale. La parola? Papà. Anche lui ha mandato un video a Marisol. Il signor Tony ha raccontato di essere fortunato ad avere una figlia semplice ed umile. Ora si augura che i contrasti tra di loro si possano cancellare. Vorrebbe essere lì per poterla abbracciare e le augura tutto il meglio perché se lo merita. Marisol si è emozionata tanto dicendo che in questi mesi non ha sentito molto suo padre e quindi è contenta di questa sorpresa.

Nel terzo sacchetto Marisol ha poi trovato un prodotto, un olio per i massaggi. L’indizio? Da qualche anno qualcuno le ha tolto lo scettro di essere la più piccola di casa. Chi? La sua nipotina Amelia che ha detto di fare il tifo per la sua amatissima zia che segue sempre dalla tv. La sua mamma le ha raccontato che le spargeva sempre l’olio di mandorle, ecco perché l’oggetto era quello. Per Amelia, la zia Marisol è la sua eroina. Marisol ha raccontato che è stata felicissima di diventare zia e vuole un bene dell’anima alla sua nipotina anche se è molto peperina. Insieme ballano e Amelia vuole copiarla in tutto. La danzatrice ha parlato della piccola nipote con tanto amore.

All’interno del quarto sacchetto poi, Marisol ha trovato una libellula ed ha capito subito capito il riferimento alla sua mamma che la chiama Mari – Libellula da sempre. L’indizio? Fa parte di un gruppo che si definisce le galline in fuga. Una è Marisol e le altre due? Mamma e Samanta, sua sorella, che hanno inviato un video all’allieva. Entrambe hanno raccontato di quando Marisol era piccolina. Inoltre le hanno fatto un bel regalo, una cosa che può essere utile alla danzatrice, anche in vista della finale. Di cosa si tratta? Mentre stava per aprire un pacco, in studio sono arrivate proprio la mamma e la sorella di Marisol. E l’allieva non poteva certamente ricevere un regalo più bello di questo. Tanti abbracci e tanta la commozione in un momento così speciale. Effettivamente la mamma ha portato un presente a Marisol, un cuore che rappresenta la famiglia. E indovinate un po’? La madre ha chiesto alla figlia di salutarle Petit!

Una sorpresa per Holden

Holden è stato convocato nello studio del serale dove ha trovato dei cuscini sul pavimento e il rumore del mare a fare da sfondo, con tanto di suono. Il cantante ha letto una lettera da parte dei suoi fratelli. Holden ha detto che va da sempre in vacanza in Sardegna con la famiglia. Sul led è andato in onda un video con delle parole da parte del fratello Jacopo che ha detto che lo immaginano sempre nello studio a lavorare, il luogo dove trova la quiete giusta e dove per tanto tempo si è protetto dal mondo. Almeno fino a prima di iniziare una nuova avventura e farsi guardare con sincerità, con il suo carattere, scoprendo che tante persone sono ispirate. Jacopo crede che la storia di Holden e di Joseph sarà bellissima, e già lo è.

Dopo la lettera, Holden è rimasto senza parole. Ha presentato i suoi fratelli, tutti con la J come iniziale. Lui è il più piccolo e per questo sono anche un punto di riferimento. Tutti e tre fanno musica e amano l’arte. Fanno tutto insieme anche se sono abbastanza diversi.

Poco dopo è arrivato un video saluto, sempre da parte di Jacopo che è felice del percorso fatto dal fratello. Avrebbe voluto essere presente per salutarlo ma non ci è riuscito. In compenso però, in studio è arrivato a sorpresa l’altro suo fratello: Jader. I due fratelli hanno avuto modo di parlare faccia a faccia dopo tanti mesi.