Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, martedì 14 maggio 2024, su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con i finalisti del talent? I ragazzi avranno condiviso altre loro emozioni in vista dell’ultima puntata in cui scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione? Ci saranno state delle nuove discussioni? I professori avranno dato le loro opinioni così come avevano precedentemente fatto i Petti Mondo? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, una sorpresa per Mida

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi è iniziata con la convocazione di Mida in saletta con una scusa. Saletta dove il cantante ha trovato dei pupazzi che ha voluto tenere di quando era piccolo e una lettera molto bella da parte della sua mamma. Mida ha presentato tutti i suoi pupazzi ai fan del programma tv. Ha apprezzato tanto il gesto e crede che rappresenti la bontà di sua madre, l’amore che la donna ha nei confronti di suoi figlio. Il cantante non vede l’ora di poterla riabbracciare.

In saletta, Mida ha poi trovato un’altra lettera in cui è stata invitato ad andare in sala 1 per una nuova carezza. Per lui un video da parte del suo papà che si è detto tanto orgoglioso di lui perché è un ragazzo per bene, educato, un uomo meraviglioso. Molte volte aveva già dato delle dimostrazioni ed ha raccontato degli episodi molto emozionanti. Il papà di Mida è molto contento ed è sempre vicino a lui. Dopo questa nuova sorpresa, il ragazzi si è emozionato tanto. Crede di aver preso la sua determinazione proprio dal suo papà che di mestiere fa il tassista. Per Mida il padre è un esempio perché lavorava dalla mattina alla sera per mantenere la famiglia. Un vero faro per lui.

Infine Mida è stato poi convocato nello studio del serale dove ha trovato una fotografia del viaggio fatto in famiglia, in Venezuela. La mamma di Mida ha registrato un audio dicendo che il figlio si è meritato quel viaggio perché era un ragazzo modello. Già da piccolo aveva capito che non era possibile avere tutto e per loro è stato difficile dire di no. Dal punto di vista materiale la mamma pensa che poteva fare di più ma l’amore va sopra tutto. Per la donna Mida è stato proprio il faro. Ora però è tempo di pensare a delle cose belle. Mida ha dedicato Portami a ballare alla sua mamma, qualche settimana fa in puntata. L’emozione è stata tanta e così la mamma ha chiesto al figlio di cantare nuovamente il brano di Barbarossa per lei.

Mentre Mida cantava, alle sue spalle è arrivata la madre. Un momento veramente tanto emozionante per il giovane cantante che ha continuato ad abbracciare la sua mamma per tutto il tempo. Madre e figlio hanno avuto modo di trascorrere del tempo insieme dopo tutti i mesi di lontananza. La signora vede cresciuto Christian e le ha chiesto di non andare più via per così tanto tempo perché sente troppo la sua mancanza. Per lei, l’incontro con il figlio è stata la giornata più bella della sua vita.

Parlando con la madre, Mida ha detto che non sa se riuscirà mai a sdebitarsi ma la mamma ha detto che non deve sdebitarsi, l’amore è tutto ciò che conta. Alla fine hanno ballato e cantato insieme Portami a ballare in studio.

Intervista doppia a Marisol e Dustin

In puntata è stata mostrata anche un’intervista doppia ai ballerini finalisti Dustin e Marisol che si sono raccontati meglio tra soprannomi, la passione per la danza, dei passi di ballo, delle loro caratteristiche personali tra pregi e difetti, le paure e molto altro ancora. Tra le altre cose, Dustin ha detto che appena uscirà da Amici mangerà della pasta fuori, Marisol invece abbraccerà la sua famiglia. Per Dustin il giorno più bello è quello del suo compleanno perché festeggia con sua sorella, Marisol invece prendere la maglia del serale. Il ballerino ha detto che l’ultima cosa che fa la sera è leggere un libro perché lo rilassa mentre la danzatrice stare con Petit.

Intervista doppia a Holden e Mida

La stessa cosa è stata fatta poi con i cantanti Holden e Mida. Tra le altre cose, Holden ha detto che paura della morte mentre Mida di non farcela, di non essere felice. Per Holden il suo giorno più bello è stato quando ha segnato giocando a calcio per una squadra di Roma mentre per Mida quando ha preso la maglia della finale a sorpresa. Holden si innamora della capacità di pensiero, Mida del sorriso, degli occhi, la solarità e la bontà. Holden se vincesse il programma spenderebbe i soldi in attrezzatura mentre Mida comprerebbe una casa alla sua mamma.