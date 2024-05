Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, venerdì 10 maggio 2024, su Canale 5. La puntata della semifinale è ormai sempre più vicina, quali saranno le emozioni dei ragazzi che si contendono un posto in finale? Che cosa sarà successo in queste ultime ore? Forse saranno arrivati anche dei nuovi guanti di sfida? O saranno state organizzate delle nuove sorprese o lezioni speciali per i ragazzi? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con le opinioni della Anna Pettinelli e di Raimondo Todaro su chi merita la finale.

La Pettinelli pensa che a meritarsi la finale siano sicuramente Dustin e Marisol. Ha detto che la Celentano ha degli allievi molto forti. Ha fatto i suoi complimenti per la grande crescita a Marisol perché ruba sempre la scena sul palco. Per il canto la finale la merita Petit perché è sempre stato carino, volenteroso ed empatico, è rimasto sempre umile ed è cresciuto. Infine, anche Sarah nonostante tutto. Non ha avuto mai paura e le va riconosciuto. Nel serale è esplosa ed è stata molto generosa. Mida non si merita la finale perché pensa sia sempre la copia di altri. I suoi testi sono insignificanti e usa troppi strumenti tecnici. Nel serale lo ha trovato uguale, senza alcuno scatto. Anna ha detto che Holden il serale nemmeno lo ha fatto, non lo ha visto. Ha fatto un pomeridiano credibile ma al serale aveva una faccia cerea e nessuna emozione. Nemmeno nei daytime è intervenuto ed alla fine non è mai entrato nel programma. La finale per lei è di chi si mette in discussione. Per lei Holden sta facendo le sue cose, per conto suo.

Holden ha commentato le parole della Pettinelli prendendo in esempio un fatto del pomeridiano. Poi ha detto che le cose non si vedono di lui non si vedono perché è impegnato a lavorare. Per lui la prima cosa non sono le chiacchere ma l’impegno nella musica. E’ vero che è stato meno sul pezzo nel serale perché è stato in difficoltà con il lavoro da fare, i pezzi e l’EP. Holden ha fatto un riferimento anche all’uso dell’autotune su Mida. Quest’ultimo ha detto di concordare con Holden. Mida ha spiegato che quello che fa lui si fa con l’autotune. Si è detto dispiaciuto ma non sorpreso, dalla Pettinelli si aspettava queste parole, certamente non quelle su Holden. Mida, dal canto suo, pensa di essere uno di quelli che si è messo più in gioco nel percorso. Si è detto fiero di sé e di ciò che ha fatto. Inoltre pensa che il suo valore non dipendi dalla finale.

Passiamo ora all’opinione di Raimondo. Todaro ha spiegato che Marisol e Dustin sono fortissimi. Di Marisol pensa sia una forza della natura, ha visto poche ballerine con il suo potenziale e trova sia migliorata molto. Al serale ha fatto un grande miglioramento senza aver sbagliato mai un’esibizione. Di Dustin ha detto che è stato bravo nel suo percorso. Petit lo apprezza e pensa che sia anche un bravo ragazzo. Lo mette di buon umore. Poi aggiunge Mida perché Rossofuoco per lui è la colonna sonora di questa edizione di Amici. A casa lo ascolta, al contrario di Sarah. Di lei riconosce il cambiamento ma non merita la finale. Di Holden ha detto che non merita la finale in quanto tra tutti gli allievi è quello che ad un certo punto del percorso ha mollato. Inoltre crede che nei suoi pezzi sia forte ma non così tanto nelle cover.

Sarah ha detto di non essere rimasto male per le parole di Todaro perché Raimondo. Ma chi vogliono i ragazzi in finale?

Marisol ha detto che lei vorrebbe tutta la sua squadra in finale e della stessa opinione anche per Dustin, Holden e Petit. Holden ha detto che nel caso in cui non dovesse arrivarci lui vorrebbe Mida. Quest’ultimo manderebbe tutti tranne Sarah che, praticamente, nessuno di loro manderebbe in finale.

Un nuovo guanto di sfida: Mida vs Holden

In casetta sono arrivati i nuovi guanti di sfida in vista della semifinale. Lorella Cuccarini ha proposto un guanto di sfida ad Holden contro Mida. La prof ha detto che non ha mai apprezzato vincere a tavolino. Le piace vedere le esibizioni dei ragazzi, fare una gara ad armi pari sul palco. Il guanto sarà più sfidante. Ha scelto un brano scritto da una donna che loro dovranno riscrivere, tutto o in parte, con la loro sensibilità oppure come risposta al testo. Potrebbe essere sicuramente un’occasione di spettacolo per mostrare il loro valore ai giudici e al pubblico.

La canzone in questione è Il bene nel male di Madame. Mida apprezza il pezzo e crede che sia fattibile. Holden si è detto invece senza parole. In casetta è esplosa una discussione tra Mida ed Holden in quanto il primo ha chiesto al collega di riferire se decide di fare veramente il pezzo oppure no. Qualche volta infatti Holden si è poi rifiutato di fare un guanto, non facendo esibire nemmeno il suo avversario e Mida non vorrebbe lavorare nuovamente a vuoto.

Holden si confronta con Zerbi

Holden ha sentito telefonicamente il suo prof Rudy Zerbi. Lui crede che il guanto sia fattibile. L’insegnante si è detto contento delle parole del suo allievo. Holden non si è detto molto preoccupato di trasformare il pezzo e di renderlo suo. Ha già delle idee su come fare.

Il premio di Sarah e Mida

E’ arrivato finalmente il momento per Sarah e Mida di ricevere il loro premio per aver vinto l’Amici Quiz. Sarah e Mida hanno scelto una cena cinese. Mentre l’altra squadra è rimasta in casetta, Mida e Sarah sono usciti e sono andati in una sala prove dove era apparecchiato per loro un tavolo con tanto cibo. I ragazzi sono stati molto carini perché hanno deciso di portare degli avanzi agli altri compagni ma ne hanno approfittato per fare uno scherzo a Petit dicendo che non era rimasto nulla ed hanno mangiato tutto. Ma non è andata così…

Lezione con Renato Tortarolo e l’in bocca al lupo ad Angelina

La puntata è finita con una nuova lezione con Renato Tortarolo nello studio di Tim ed un in bocca al lupo molto speciale ad Angelina Mango per la finale dell’Eurovision di domani. Angelina rappresenterà l’Italia con La noia.