I due leader dei rispettivi gruppi sorti all’Isola dei Famosi, Samuel Peron e Greta Zuccarello, sono stati posti dinanzi una difficile decisione. Durante il tempo in cui i concorrenti hanno avuto la possibilità di unirsi, infatti, lo Spirito dell’Isola ha fatto recapitare loro un comunicato con un “gioco” da fare, che ha portato ad una difficile decisione per i due leader. Vediamo cosa è successo.

Lo Spirito dell’Isola dei Famosi affida un compito a Samuel e Greta

Dopo essere stati nuovamente puniti per aver infranto il regolamento dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno ricevuto un nuovo comunicato. In esso, però, l’annuncio contenuto è stato decisamente più gradevole. I due leader, infatti, avrebbero dovuto fare delle domande ad alcuni concorrenti e, successivamente, decidere chi di loro avesse dato le risposte più convincenti e reali.

I naufraghi vincitori hanno avuto la possibilità di mangiare del cibo extra, cosa strettamente necessaria soprattutto in questo periodo in cui i protagonisti sono spesso stati puniti. Greta Zuccarello ha iniziato a fare le sue domande. A Valentina Vezzali, ad esempio, ha chiesto se la teme, e l’atleta ha risposto assolutamente di no. Successivamente, poi, ha chiesto ad Edoardo Stoppa secondo lui chi non meritasse di essere aiutato dal resto del gruppo. Il protagonista ha subito fatto il nome di Valentina, adducendo come motivazione il fatto che la donna si adagi molto sugli altri e non si metta in gioco nel programma al 100%.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La decisione e i concorrenti premiati

L’altro leader Samuel Peron, invece, ha chiesto ad Artur Dainese se si fosse sempre comportato correttamente sull’Isola dei Famosi e se tradirebbe mai Khady Gueye ai fini del gioco. Il giovane ha risposto alla prima domanda dicendo di avere la coscienza assolutamente pulita, in quanto non ha mai fatto nulla di sbagliato. Alla seconda, invece, ha ammesso che, trattandosi di un gioco, se dovesse essere costretto, tradirebbe la sua compagna d’avventura.

Ad ogni modo, le risposte più credibili secondo i leader sono state, rispettivamente, quelle di Artur e Matilde Brandi per Samuel, mentre Edoardo Stoppa e Aras Senol secondo Greta. I quattro fortunati hanno avuto la possibilità di consumare un lauto banchetto che, sicuramente, p stato in grado di metterli in po’ in forze in vista della puntata di questa sera.