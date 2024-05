Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 14 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 14 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, i tuoi astri ti suggeriscono di chiarire alcune situazioni, specialmente a livello economico. Non dimentichiamo che Mercurio ha appena iniziato il suo percorso nel settore che regola gli introiti e le uscite; perciò, alcuni potrebbero dover risolvere un problema persistente o gestire in maniera più efficace i propri risparmi, soprattutto in vista dei prossimi tre mesi estivi, che potrebbero comportare delle spese maggiore. Tuttavia, possono anche portare delle opportunità, come per quelle coppie che stanno pianificando di sposarsi o convivere, o per coloro che intendono avviare una nuova attività. Se ben pensati, questi investimenti potrebbero portare a qualcosa di grande. Alcuni potrebbero essere alla ricerca di un cambiamento, magari lasciando un lavoro che non li soddisfa più in favore di nuove opportunità. In sintesi, questi sono giorni cruciali per diversi aspetti della tua vita.

Oroscopo del Toro

Toro, presagisco dei dubbi nel tuo animo in queste due giornate. Sai, sei una persona di equilibrio, e tieni a tenerti alla larga da caos e disordine. Ma, quando l’eccessiva pressione ti travolge, rischi di perdere le staffe e, forse, di schiaffeggiare verbalmente anche chi non lo merita. Dunque, son 48 ore in cui potrebbe essere saggio tenere a bada solitamente affidabili ma, attualmente, ambigue figure inopportune. Ora, dovrai decidere se perseverare lungo il tuo attuale cammino, o stravolgerlo. E’ un momento critico, un bivio. So che, a chi ha affrontato momenti difficili nel recente passato, potrebbe non sembrare un’epoca aurea; però Giove nel tuo segno può evidenziare anche eventuali recenti pensieri stressanti in una luce favorevole, perché potrebbero fornire un percorso alternativo verso un futuro inaspettato, ma fruttuoso – sia dal punto di vista personale che professionale, senza tralasciare l’aspetto affettivo.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siete sotto l’influenza benevola della luna. Negli imminenti giorni di oggi e di domani, sentimenti dolci e passionali sono favoriti dalle stelle, particolarmente per coloro che cercano di fare nuovi incontri. Venere, con la sua potente energia, sta per entrare nel vostro segno, creando un’atmosfera di vivacità e fermento. Mi sembra che molti di voi, nati sotto il segno dei Gemelli, desiderino ardentemente riscattare il tempo perduto. Questa è una sensazione che emerge chiaramente dalla mia lettura astrale. Presto, verso la fine del mese e l’inizio di giugno, troverete anche Giove al vostro fianco. Questo anello celeste positivo si rivelerà utile per reinterpretare e migliorare il corso della vostra vita.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del cancro entra in un periodo di risveglio che, a mio parere, si estenderà anche fino al 2025. Quindi, guardiamo davanti a noi, come se osservassimo il futuro attraverso le stelle. È importante vedere oltre, altrimenti limitiamo le nostre visioni a ciò che sta accadendo nel presente e ciò che potrebbe succedere domani potrebbe non avere alcun significato. Penso in particolare ai liberi professionisti e a coloro che da tempo attendono una riconferma. L’estate e l’autunno saranno portatori di grandi innovazioni, come si suol dire, saranno un vero e proprio bivio di opportunità. Per le coppie che hanno attraversato momenti di crisi in passato, il consiglio è ancora quello di mantenere un atteggiamento di prudenza. Tuttavia, se c’è indecisione nel cuore, potrebbe essere utile fare un chiarimento sullo stato delle cose.

Oroscopo del Leone

Leone, è evidente che da inizio mese ti sei trovato proprio su un binario di contrasti interni. Si percepisce la tua grande determinazione, ma forse non hai avuto la possibilità di realizzare tutti i tuoi progetti, e non certo per mancanza di spirito imprenditivo. Probabilmente quello che ti è venuto a mancare è stata la forza fisica, quindi l’obiettivo primario ora è recuperare vitalità. Comprendo che molti possano avere avuto problemi domestici o di salute, tuttavia, è fondamentale prestare attenzione: l’ultimo segmento di maggio servirà a delineare chiaramente i veri punti di riferimento e dal 23 si inizierà a riscoprire anche il benessere psicofisico. Non occorre imporsi di fare cose verso le quali non si prova interesse o coinvolgimento, specialmente se il corpo è già impegnato oltre il dovuto. È importante quindi modulare le proprie risorse energetiche per non arrivare ad uno stato di esaurimento.

Oroscopo della Vergine

Cara Vergine, da mercoledì si profilano nuovi orizzonti per te. Inizierà un periodo protetto da Mercurio, il tuo pianeta guida in astrologia, che simboleggia ingegno e buone idee. Mi aspetto che tu possa partorire pensieri positivi per il tuo futuro prossimo, oltre che progetti costruttivi per l’autunno. Alla ricerca di nuove sfide, concluderai la primavera e l’intera stagione estiva da un punto di vista molto produttivo. Non saranno risparmiate energie e non mancheranno le opportunità. Possibili investimenti in immobili o ristrutturazioni potrebbero essere nell’aria, ma ognuno ha i suoi problemi personali. Potrebbe persino esserci un possibile trasloco in vista.

Oroscopo della Bilancia

La Bilancia sta navigando verso un orizzonte più luminoso, tenuto conto del fatto che alla conclusione del mese corrente, Giove inizierà finalmente a muoversi in modo favorevole. Rammentiamo che la Bilancia è un segno d’aria, quindi è noto per la sua propensione alla creatività. Talvolta questa abilità nella creazione e questa vivacità, questo vitalismo, viene messo in sospeso per privilegiare un approccio diplomatico, una vita serena, che può soddisfare solo fino a un certo punto coloro che sono nati sotto questo segno. Perciò, quelli che hanno vissuto una vita che non rappresentava ciò che desideravano, coloro che hanno soppresso controversie per proseguire in pace, ora affermano basta, è sufficiente. A un osservatore esterno, qualche Bilancia potrebbe sembrare addirittura indifferente, leggera, ma non è assolutamente il caso. La maggioranza anela a vivere appieno, a godere non solo di questi giorni ma anche dell’imminente fine della primavera e dell’arrivo dell’estate, senza troppi dubbi o compromessi.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, questa giornata ha due volti distinti: un inizio produttivo che però sfuma in una serata un po’ fiacca. Immagino che abbiate attraversato le prime tre settimane del mese con qualche perplessità avvolte nella mente. Mantenete la cautela nei rapporti con i vostri figli, ed estendete questa stessa attenzione anche alla vostra salute fisica. Ovviamente, chi ha dei malanni fisici dovrebbe farsi esaminare. Fino a quando Giove sarà in posizione di favore ci saranno benefici da sfruttare. C’è però un piccolo avvertimento – solo per una manciata di giorni, anche la situazione finanziaria richiede un’attenzione particolare. Tengo a sottolineare l’importanza, caro Scorpione, di confessare i vostri problemi: la vostra tendenza a celare i vostri guai, a tenerli dentro, può trasformarsi in un peso a lungo termine e potrebbe creare stress e preoccupazioni superflue. Ricordate, esprimere i propri dubbi e i propri problemi non è un segno di debolezza, ma un passo verso il superamento.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua giornata migliorerà nella sua seconda parte, in particolare martedì e mercoledì, che saranno ottimi per interagire con gli altri. Ci stiamo avvicinando a una fine del mese che potrebbe determinare una risoluzione definitiva delle situazioni controversie nella tua vita. Quindi, ti consiglierei di fare attenzione alle persone gelose. Probabilmente recentemente ti aspettavi un maggior riconoscimento, ma sappi che con l’andare del tempo, ciò che non hai ottenuto oggi potrebbe arrivare domani.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, da domani Mercurio inizierà un saliente transito, offrendo a molti di voi l’opportunità di emergere in una sfida, attrarre ulteriori consensi e mostrare il proprio valore. Di natura, il Capricorno tende a concentrarsi molto di più sulle faccende pratiche rispetto a quelle emotive. Tuttavia, questo non è un dato di fatto, specie in questo periodo dove le stelle si mostrano incredibilmente favorevoli. Chissà, forse molti Capricorno saranno disposti a perdonare un’ingiustizia. Potrebbero persino organizzare un’estate all’insegna dell’emozione e dell’eccitazione.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquariani stanno vivendo un periodo di alti e bassi che persisterà fino a mercoledì di questa settimana. Se avete delle questioni aperte, è consigliabile risolverle, inclusa l’attenzione particolare al vostro benessere fisico, soprattutto se avete recentemente messo sotto stress il vostro corpo. Ricordate di curarvi maggiormente. Dal 23 in poi, gli astri diventeranno alleati più forti nel campo dell’amore. Inoltre, l’arrivo di Giove in aspetto favorevole segnala che un confronto con una figura chiave potrebbe risolvere un qualche problema in sospeso.

Oroscopo dei Pesci

A partire da domani, amici Pesci, avrete un eccellente transito di Mercurio. Tuttavia, con Giove in dissonanza dalla fine di maggio, sottolinea l’importanza di risolvere le questioni finanziarie in sospeso e potrebbe rendere un po’ più difficoltose le nuove avventure, inclusi coloro che stanno ripartendo da zero. Nonostante tutto, non temete di esprimere i vostri desideri e di parlare di questioni amorose, perché quando il cuore è soddisfatto, ci si sente molto meglio nella vita.

