Amici 23 è tornato in onda con una nuova puntata del daytime questo pomeriggio, lunedì 13 maggio 2024, come al solito su Canale 5. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra i ragazzi dopo la semifinale di sabato sera? Alla fine tutti i ragazzi sono andati in finale: Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah. Saranno forse state mostrate le loro emozioni, i loro commenti per aver preso la maglia? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, lo scherzo di Mida e Sarah

La striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con quello che è successo sabato sera ed in particolare con la gioia di Sarah e Mida, entrambi in finale insieme ai loro compagni. Prima di rientrare in casetta, i due cantanti hanno deciso di fare uno scherzo agli altri allievi facendo credere che ad essere andato in finale sia stato soltanto Mida mentre Sarah è stata eliminata. Inizialmente è entrato solo Mida con la maglia del serale. Il giovane artista della squadra della Cuccarini ha fatto sapere ai ragazzi che i giudici hanno voluto scegliere di mandare entrambi i cantanti alla finale e la produzione ha accettato. Ad un certo punto in casetta è arrivata anche Sarah.

Sarah ha raccontato ai suoi amici le sue emozioni del momento speciale accaduto in studio. Per lei è stato bellissimo e dunque tutti i semifinalisti sono ufficialmente in finale. I giovani si sono lasciati andare a dei momenti di felicità insieme, felicità davvero difficile da nascondere per tutti loro.

Le istantanee dei finalisti

I finalisti hanno potuto guardare le loro istantanee sulla gradinata della casetta. Che cosa avranno raccontato?

Holden ha spiegato che il suo momento più bello è stato Francesca Tocca anche se, la professionista è stata anche il suo momento più brutto. Il riferimento è stato al guanto di sfida contro Mida in cui ha dovuto esibirsi con la ballerina. Holden ha detto che tra i momenti brutti aggiunge anche la discussione avvenuta con il suo professore Rudy con cui però ha chiarito. Per lui è stato un percorso difficile.

Marisol ha raccontato che tra i tanti momenti belli quelli più impressi per lei sono quando ha preso la maglia del serale, a febbraio. Il suo ricordo più difficile è legato al suo infortunio al ginocchio che ha ancora problemi e le pone ancora delle difficoltà.

Petit ha detto che il suo ricordo più difficile nel percorso è stato il primo mese che non era partito bene. Si sentiva indietro rispetto agli altri ed era consapevole che poteva dare di più, anche se ancora non ci riusciva ed arrivava spesso tra gli ultimi posti in classifica. Il momento più bello del percorso per il cantante è stato invece la prima volta che si è esibito con il suo singolo Che fai perché si è sentito libero ed ha fatto sentire il napoletano.

Dustin ha spiegato che un mese dopo l'inizio pensava che non sarebbe mai riuscito a capire l'italiano. Prima di Natale, la Celentano ha dato una busta all'allievo regalando per lui un'esibizione con delle meravigliose parole. Per lui è stato quello uno dei momenti più belli.

Mida ha detto che il suo percorso non è iniziato bene anche se aveva tante aspettative. Alla prima classifica con il suo pezzo era arrivato ultimo ed è rimasto molto male. Da lì ha iniziato a pensare che quello non fosse il suo posto. Essere arrivato in finale per lui è un grande orgoglio, anche perché ce l'ha messa tutta e non potrebbe essere più difficile. Il suo momento divertente e bello? Il dissing alla Pettinelli.

Sarah ha raccontato che il suo momento più brutto è stato l'inizio del percorso in quanto ha avuto delle prime settimane terribili. I primi tre mesi non gli ha vissuti bene perché non andava troppo bene. In quel periodo non si sentiva molto ambientata, non sapeva come comportarsi e la Pettinelli la criticava molto. Al contrario però, le parole della Cuccarini le hanno fatto bene, una volta che è arrivata seconda in classifica cantando Love me like you do. Lorella pensava che Sarah si trattenesse e se lo avesse fatto ancora non l'avrebbe portata al serale. Evidentemente da lì è iniziato il vero cambiamento della cantante. Per lei quella conversazione con la sua prof è stata positiva ed ha portato alla sua crescita. Se la Cuccarini non le avesse parlato forse non si sarebbe sbloccata

Col senno di poi rifarebbero tutto i finalisti oppure no?

Marisol si pente di essersi aperta troppo tardi. Le sarebbe piaciuto sciogliersi un po’ prima. In alcune situazioni può sembrare fredda.

Holden ha detto che tante cose potevano essere fatte meglio, delle cose che rivivrebbe, altre no. Ma va bene così.

Petit non cambierebbe niente. Ha sbagliato ma ha capito quello che voleva fare davvero.

Cosa hanno imparato da questa esperienza?

Sarah vuole fare questo nella vita

Dustin pensa che la danza sia la sua vita

Marisol pensa che grazie a questa esperienza ha capito che può fare questo nella vita

Holden ha detto che the show must go on

Petit ha detto di essere riuscito a conoscere se stesso

Mida invece ha detto che non importa quante volte capi ma importante quante volte ti rialzi

I ragazzi si sono infine trattenuti a chiacchierare raccontando le loro impressioni, il possibile vincitore, la felicità di essere finalista.