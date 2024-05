Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 13 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 13 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Secondo gli astri, Ariete, c’è la possibilità di accogliere un nuovo impegno. Sottolineo però l’importanza di fidarti anche della tua intuizione personale. Nelle prossime giornate, vedo una persona che potrebbe offrirti un’opportunità. Potrebbe essere qualcuno che una volta non apprezzavi troppo o qualcuno molto differente da te, un Capricorno o una Bilancia per esempio. L’essenziale però, è di sperimentare con entusiasmo le emozioni sincere del cuore. Anche la figura di un Cancro potrebbe portarti esperienze uniche in questo periodo specifico.

Oroscopo del Toro

Toro, è giunto il momento di fare una chiusura definitiva con tutte quelle relazioni o situazioni che non stanno funzionando più per te. Questo vale anche per il tuo contesto lavorativo, ti sei reso conto che non tutti sono al tuo fianco. Alcune persone non hanno svolto il proprio ruolo come dovevano, mettendoti magari in difficoltà. Per fortuna, con Giove ancora nel tuo segno che illumina il tuo cammino, potrai discernere chi merita la tua fiducia e chi non la merita. Il tuo quadro generale è in fase di miglioramento. Sul fronte affettivo, chi ti ha abbandonato non ti meritava, vai avanti. Se una relazione importante è all’orizzonte, potrebbe fiorire.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, lasciatemi prevedere il futuro per voi: a partire dal prossimo lunedì, il 20, il sole comincerà a dominare il vostro oroscopo. E che dire del 23? Venere farà la sua comparsa, seguita da Giove. Uno scenario che, prendendo forma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, proietta un’aura di cambiamenti imminenti. Tuttavia, potrebbero essere necessari alcuni sacrifici, poiché Saturno, sempre pressante, vi invita a riconsiderare il modo in cui state gestendo alcuni aspetti della vostra vita. Queste modifiche, probabilmente, stanno già avendo luogo.Per coloro che hanno recentemente navigato attraverso le tempeste delle relazioni amorose o che si trovano circondati da volti nuovi, la mia previsione risuonerà in maniera particolare. Aggiungendo un’osservazione: talvolta, il destino può comportarsi in modo crudo, potrebbe essere necessario invertire certi riferimenti.Ma non disperate! Cercate sempre nuovi punti di riferimento. Mantenendo l’ottimismo, potreste scoprire che una nuova persona è in grado di illuminare la vostra esistenza. Fate del vostro meglio per recuperare un po’ di serenità a livello fisico. Ricordatevi, i pianeti sono in continuo movimento, proprio come la nostra vita.

Oroscopo del Cancro

Riscontravo un miglioramento positivo nella situazione del Cancro già da alcuni giorni. Ora, decido di ampliare le mie previsioni fino oltre il 2024, poiché ho la percezione che nel 2025 il tuo segno risplenderà, regalandoti ancora di più. Esattamente per questo motivo, dimenticare il passato e concentrarti sui nuovi obiettivi non è solamente importante ma, direi, decisamente imprescindibile. Infine, sarai riconosciuto e ricompensato per le tue imprese.

Oroscopo del Leone

Il Leone avverte un aumento nelle sue forze con l’ingresso della luna nel suo segno. Tuttavia, consiglierei di attendere fino al 23 per iniziare ad agire, visto che sarà il momento più propizio. Le pressioni subite nelle prime tre settimane di maggio potrebbero aver compromesso la tua forma fisica rendendo difficile mettersi in moto. A mio avviso, una pausa potrebbe risultare benefica per il tuo benessere fisico.

Oroscopo della Vergine

Vergine, stai dando prova di grande resilienza. A partire dal prossimo mercoledì, anche Mercurio inizierà un transito significativo e ciò influenzerà positivamente la tua capacità di pensiero. Dopo mercoledì, vedrai come sarà semplificato mettere in connessione eventi passati con le circostanze attuali. Mi rivolgo specialmente a chi attualmente è single: non abbattetevi, il termine di una storia d’amore può rappresentare l’inizio di qualcosa di nuovo.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ci saranno delle trasformazioni significative che ti aiuteranno a distaccarti da un passato ostico. Come ho detto anche in precedenza, la Bilancia desidera vivere in serena armonia con tutti. Purtroppo, alcune persone tendono a creare tensioni nell’ambiente circostante. Quindi, se hai a che fare con Scorpione, Sagittario, Leone o Ariete, segni che sono conosciuti per il loro carattere vivace e forse un po’ troppo dominante per te, presta attenzione. Potrebbero emergere questioni legali o finanziarie da affrontare.

Oroscopo dello Scorpione

Il segno zodiacale dello Scorpione dovrebbe guardare con ottimismo al domani, poiché dalla conclusione di questo mese di maggio non ci saranno più turbamenti causati dalle configurazioni planetarie. Sento che le precedenti tre settimane potrebbero essere state piuttosto impegnative. Soprattutto nei casi di autonomi e di coloro che gestiscono affari di rilievo. In questi casi si sono verificati dialoghi con legali e consulenti finanziari per mettere in ordine qualche questione economica. Con il transito planetario, Venere non risulterà più avversa in pochi giorni. Pertanto, sia che la fine del mese porti armonia nei sentimenti, sia che favorisca nuovi incontri.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ten presente che le stelle attuali sono piuttosto peculiari e richiedono cautela nella gestione delle tue relazioni interpersonali. Prevedo un drastico cambio di rotta nella tua esistenza entro la fine del mese, specialmente se attualmente ci sono dei rapporti di natura affettiva, amicizia o lavoro che pendono a un soffio di distanza dalla rottura. Tra fine maggio e inizio giugno, molto probabilmente, vi sarà una frattura. Le stelle riservano favori per i legami di lunga durata, tuttavia è fondamentale discernere se una certa relazione ha ormai esaurito il suo ciclo di vita.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, segno di terra robusto e realista, sei noto per la tua tenacia e per la tua pazienza, fino a quando non ti stanchi. È giunto il tempo di esprimere apertamente i tuoi pensieri. Sappiamo che questo lunedì è più luminoso perché hai affrontato dei momenti difficili durante il fine settimana. Probabilmente hai avuto delle controversie, ma ora prosegui verso un orizzonte ricco di novità e possibilità. Ricorda, la seconda metà del giorno sarà più promettente della prima. Ti attendono incontri gratificanti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è il caso di notare la luna in opposizione tra oggi e domani che apporta qualche dubbio minore. Così, hai due opzioni a disposizione: se sei in una relazione complicata che trovi difficile da gestire, prendi il coraggio di esprimere i tuoi sentimenti, correndo il rischio di rovinare tutto. Al contrario, se tieni a un rapporto e ti senti sopraffatto, ti invito a pazientare prima di lasciarti andare a un’esplosione emotiva. Attendere l’ultima settimana del mese potrebbe aiutarti a chiarire le tue idee. Ricorda, stai attraversando un periodo di notevoli tensioni e provocazioni. Stai ricercando qualsiasi cosa che possa portarti un po’ di sollievo, un nuovo hobby o una persona che ti possa allontanare dai tuoi pensieri.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’inizio della giornata sarà più favorevole rispetto alla parte finale. A partire da Mercoledì, comunque, Mercurio ti offrirà una protezione superiore. Guarda avanti ad una seconda metà dell’anno ricca di opportunità, sebbene potrebbe comportare anche una grande fatica. Mi riferisco a coloro che stanno facendo partire nuovi piani o progetti, magari riprendendo qualcosa da un tempo precedente. Non dimenticate che Saturno, da marzo dell’anno scorso, ha portato un rinnovamento in certe aree della tua vita che erano state trascurate per anni. Perciò, è possibile che alcune partnership siano state rinnovate o recuperate. Mi auguro sinceramente che vi sia anche un miglioramento nel campo sentimentale, in termini di amicizie e amore. Recentemente, qualcuno potrebbe aver cercato di danneggiarti facendo riferimento a momenti tristi del passato: devi proteggere la tua reputazione. Questa giornata è l’opportunità perfetta per un recupero a 360 gradi, che dovrebbe includere anche il tuo benessere fisico.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.