Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 12 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, prendiamo un respiro, una pausa ben meritata. So che per te il relax è un’impresa ardua, date mille chiamate della famiglia e i numerosi impegni lavorativi. Ma evitiamo che il caos prenda di nuovo il sopravvento. Aprile è stato un periodo molto intenso. Tuttavia, l’Ariete dispone sempre dell’arma più potente: l’iniziativa. Quindi è tempo di premiare questa proattività. Inoltre, da giugno, Giove sarà dalla nostra parte: non c’è bisogno di affrettare il corso degli eventi. Numerose opportunità arriveranno quando meno te l’aspetti. Conferme, ricordi, nuove iniziative, è tempo di sistemare alcuni conti in sospeso.

Oroscopo del Toro

Carissimi Toro, questa domenica risulta essere un momento ideale per prendere una pausa e dirigere la vostra attenzione verso Venere. Considerate che Venere esercita una duplice influenza su di voi, essendo non solo governante del vostro segno, ma trovandosi anche attualmente in essa. Pertanto, malgrado le recenti incertezze, ipotizzo l’arrivo di nuove connessioni. In fondo, coloro che hanno affrontato seri contrattempi possono ora sentirsi più felici avendo superato un periodo ostico e liberandosi di vari affanni. Potrebbero aver anche allontanato alcune figure non genuine e insincere. La vera essenza di qualcuno che vi ha fatto del male è stata svelata in pieno e, a mio avviso, non c’è nulla da rimpiangere.

Oroscopo dei Gemelli

Rivolgendomi ai Gemelli, questa domenica arriva con un ritmo cardiaco eccitante, in particolare, considerando che tra poco accoglierete Venere nel vostro segno. Questa configurazione astrale alimenta la vostra innata curiosità, un tratto distintivo di tutti i nati sotto il segno dei Gemelli. Mi pare un momento propizio per far comprendere anche a un ex partner che la vita prosegue, indipendentemente. Se ha scelto di lasciarti o viceversa, il tuo medico di fiducia può fornirti consigli migliori se stai riscontrando qualche disturbo alle articolazioni o alla schiena. In tutto questo, non dimenticare che sei nel pieno di un periodo all’insegna della creatività, pronto a lasciare alle spalle un sentiero ormai superato in favore di uno nuovo, più coinvolgente.

Oroscopo del Cancro

Cancro, oggi, sei pervaso da una forza interiore senza paragoni. Un aspetto favorevole della Luna a Venere garantisce che gli astri siano dalla tua parte, supportandoti nel superamento degli ostacoli incontrati nel mese di aprile. Allo stesso modo, come ho suggerito al segno del Toro, cercate di ricordare che non tutto ciò che sembra negativo può nuocere; ad aprile, è mia convinzione che tutti abbiamo dovuto affrontare contrasti oppure momenti di tensione forti a cui difficilmente siamo stati in grado di resistere. Ma, questa intensa pressione ha aperto la strada per farti risolvere tantissimi problemi; hai espresso liberamente le tue insoddisfazioni e hai preteso ciò che ritenevi dovuto. Giove, favorevole, agisce come un faro che rischiara gli angoli più oscuri di una relazione, risultando così di fondamentale importanza per te, così come per molti altri segni.

Oroscopo del Leone

Per il Leone, l’eccesso di stress potrebbe rappresentare una sfida, malgrado si tratti di uno dei segni più robusti dello Zodiaco. Questa domenica si preannuncia al passo lento, forse qualcuno vorrà gestire le proprie energie senza esagerare, mentre chi sarà troppo impegnato dovrà prestare attenzione al proprio benessere fisico. L’Acquario è un segno che ti attira, ma sii cauto con le parole sconsiderate. Questa cauzione vale anche per Sagittario e Capricorno, segni con cui è possibile instaurare un dialogo, ma devi essere consapevole anche dell’importanza di portare a termine un’impresa productiva.

Oroscopo della Vergine

La Vergine, dotata di una quantità impressionante di risorse, non sa rimanere inattiva, è per questo che probabilmente sta già progettando cosa fare in previsione del mese di settembre. Dovrà impegnarsi a fondo, sia mentalmente che economicamente e nuove iniziative potrebbero risultare fondamentali. Ti consiglio di dedicare del tempo all’amore, in quanto la Luna toccherà il tuo segno tra giovedì 16 e venerdì 17, pertanto, per metà questo mese, avrai il via libera per esprimere la tua creatività e cogliere nuove opportunità.

Oroscopo della Bilancia

Per l’amica Bilancia, suggerisco cautela e un ritorno alla tranquillità, venendo fuori da una situazione turbolenta che ti ha costretto ad assumere una postura più risoluta, che non rispecchia il tuo io. Desideri equilibrio e amicizia per tutti, ma la realtà include anche rivalità e competizione. Come liberarsi da un peso oppressivo? Puoi iniziare facendo ciò che ami e riscoprendo l’amore nei luoghi più autentici. Il termine del mese potrebbe riservarti delle sorprese piacevoli.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, la tua domenica si preannuncia interessante grazie alla Luna che ti è favorevole. Tuttavia, non dimenticare che Venere è in opposizione, il che potrebbe alimentare dubbi sentimentali e distanze affettive. Personalmente, ritengo che tra l’ultima parte di aprile e gli inizi di maggio, alcuni di voi potrebbero aver dovuto confrontarsi con questioni domestiche. Ma guardiamo avanti: i professionisti indipendenti stanno creando un progetto che esula dal loro contesto lavorativo abituale. Inoltre, è importante sottolineare che il grande evento di Maggio è rappresentato dall’opposizione di Giove negli ultimi giorni. D’altro canto, la conclusione di questo mese sarà fondamentale per decidere il da farsi in svariati ambiti nella tua esistenza.

Oroscopo del Sagittario

Come l’indomito destriero, il Sagittario non tollera limiti o restrizioni. Considerando le promesse positive che le stelle ti riservano, sarebbe opportuno fare un po’ di chiarezza sulla tua situazione amorosa. Se stai vivendo un rapporto spento, potresti esserti messo alla ricerca dell’amore altrove, e se invece stai gestendo due relazioni, potrebbe sorgere un po’ di caos. Questo soprattutto considerando che verso la fine del mese avverrà l’opposizione di Venere. Dunque, a partire da giugno, ti verrà richiesto di fare delle scelte importanti. Nonostante la tua natura dinamica e l’attitudine a intraprendere nuovi percorsi in vari ambiti della tua vita, ti consiglio di osservare con attenzione ciò che succede attorno a te. La selezione potrebbe non essere facile, e una proposta potrebbe non corrispondere a quello che ti aspettavi. Quindi, invece di fare scelte che non rispecchiano i tuoi desideri, sarebbe meglio aspettare momenti più propizi. Le stelle sembrano particolarmente favorevoli per nuovi incontri.

Oroscopo del Capricorno

Care Capricorno, non sembrano esserci astri negativi a minacciare il vostro equilibrio, al di fuori di una luna un po’ irritante che potrebbe provocare lievi fastidi, come una sensibilità alla schiena. Naturalmente, vi consiglio di consultare sempre un medico, essendo costui il più esperto in materia. Se tuttavia notate questi piccoli imprevisti, fate attenzione a non accumulare preoccupazioni che risulterebbero del tutto inutili. Questa luna contraria potrebbe portare qualche disagio passeggero, ma ricordate: non esistono situazioni perfette a cui aspirare. È illusorio desiderare che tutto proceda esattamente come abbiamo pianificato, poiché la perfezione non appartiene a questa realtà terrena. Mettete quindi al centro dei vostri pensieri la cura delle relazioni interpersonali. E non dimenticate mai che il mese di maggio vi riserva delle belle Vittorie!

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto il segno dell’Acquario, le stelle si faranno ancora più luminose nelle ultime parti del mese, con Venere che risplenderà presto e Giove che promette di essere eccezionale. Si profila quindi un periodo di vigoroso rilancio, nettamente migliore rispetto all’inizio di Maggio. In questo momento è possibile intravedere diverse opportunità. Trovo davvero affascinante questa configurazione astrale, soprattutto per coloro che desiderano rimettersi in gioco.

Oroscopo dei Pesci

Domenica sarà un periodo ideale, Pesci, per immergerti in riflessioni che possono essere cruciali per la tua sicurezza, soprattutto sul lavoro, visto che recentemente hai desiderato una conferma a voce alta. Il mese di Maggio si presenta come un periodo favorevole per coloro che necessitano di riguadagnare energie, e per coloro che si trovano in una fase di incertezza amorosa, suggerisco di ponderare attentamente il prossimo passo da compiere, definendo il loro cammino entro il 23, o al più tardi il 25. Questo in quanto gli ultimi giorni di Maggio potrebbero essere caratterizzati da una certa inquietudine, di cui parleremo nel dettaglio giorno dopo giorno.

