Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 11 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, hai sotto l’influenza di una luna turbolenta che indica la presenza di alcuni ostacoli da affrontare. Sono però sempre stupefatto dalla determinazione, dal vigore che gli Ariete sanno sprigionare, anche nei momenti di grande difficoltà. Anzi, coloro che ti sono più vicini dovrebbero apprezzare la tua tenacia, visto che non demordi mai. Questo fine settimana, tuttavia, dovrebbe essere affrontato con un po’ di serenità. Evita di esagerare.

Oroscopo del Toro

Toro, l’universo continua a mostrarsi sempre più favorevole e se hai avuto dubbi in passato, ora riesci a superarli. Dal 15, Mercurio ha dato il via a un transito significativo e Giove è già ben posizionato, quindi le recenti modifiche e trasformazioni, di cui ho parlato spesso, alla fine si rivelano positive perché hanno chiarito tutto ciò che non funzionava. Se recentemente hai avuto divergenze con qualcuno significa che già da un po’ avevi dei contrasti. Non si può evitare la realtà. E poi, tra l’altro, a metà di giugno è possibile capire se un certo legame o partenariato funziona o meno, se vuoi continuare o meno. Insomma, è necessario liberarsi delle parti inutili o dannose. Questo si riflette positivamente anche sui nuovi sentimenti.

Oroscopo dei Gemelli

Attenzione Gemelli, il cielo è propizio per un periodo di recupero, rinasce la spinta verso la scoperta e l’azione. Sei in relazione di contrasto e complimento con certi segni, tra questi Pesci e Sagittario. Ma se ci sarà da compiere una decisione significativa, sappi che entro il 23 del mese, le stelle sono in tuo favore. Osserva anche che l’amore avrà un ruolo fondamentale a maggio in quanto Venere, ben presto, s’incamminerà nel tuo segno.

Oroscopo del Cancro

Cancro, con la luna nel tuo segno durante il fine settimana, auspico vivamente che tu riesca a esprimere il massimo del tuo equilibrio, della tua calma e del tuo mondo emotivo. Perché in fondo, cosa conta veramente se non i sentimenti e la famiglia? Anche tu, caro Cancro, che ti dedichi al lavoro dichiarando di non credere nell’amore, in fondo stai solo ingannando te stesso. Le controversie delle ultime quattro settimane si stanno allontanando e adesso è il momento di riflettere più lucidamente.

Oroscopo del Leone

Leone, l’area che potrebbe risentire un po’ è quella relativa alla salute. Per questo motivo, se devi affrontare un importante esame o una prova in questo periodo, ti consiglio di concentrarti soprattutto su come potenziare la tua energia. Se è fattibile, sarebbe opportuno posticipare gli impegni più impegnativi a giugno, quando l’influsso di Giove sarà positivo; altrimenti sarà preferibile procedere con cautela. L’eventualità che potrebbe preoccuparti è quella di ripiombare in situazioni passate che hanno apportato dei disagi. Questa considerazione vale anche per la sfera sentimentale.

Oroscopo della Vergine

Vergine, l’importanza della consapevolezza del proprio ambiente è elevata, poiché tanto i tuoi cari quanto il tuo focolare richiedono la tua attenzione. Sei oberato di compiti e responsabilità, ed è probabile che le uscite economiche siano numerose. Maggio porta con sé risposte tangibili, ma è fondamentale non dimenticarsi che l’ultima decina di giorni di questo mese non sarà altrettanto vivace come la sua prima metà. Perciò, chi ha intrapreso un percorso di vita fresco e innovativo o desidera fare chiarezza, soprattutto in campo affettivo, non sta di certo sbagliando.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non si tratta di aver perso profondità, ma più semplicemente di non voler più esaminare mille sfaccettature. Soprattutto se nel mese di aprile hai dovuto confrontarti con persone che hanno cercato di imprigionarti in una condizione di isolamento. Quindi, possiamo tranquillamente affermare che questo stato di blocco si è finalmente dissolto. Allora, sei pronto ad elevarsi a nuove altezze, con la possibilità di ripensare anche queste emozioni. Questi sentimenti, così maltrattati e offuscati nel mese di aprile, richiedono chiarezza. Fai attenzione in particolare con Vergine e Toro. Voglio però ricordarti che dalla fine del mese parte un periodo significativo: giugno si preannuncia pieno di spunti su cui riflettere!

Oroscopo dello Scorpione

L’inizio di maggio è stato caratterizzato da tensioni per lo Scorpione, ma l’energia positiva del weekend, potenziata dal trigono lunare, è davvero promettente. Si auspica l’arrivo di risposte attese, e un’attitudine di maggiore comprensione verso gli altri. È importante non farsi influenzare da eventi negativi passati, perché l’indifferenza è la miglior rivincita. Non lasciate che le persone che hanno causato difficoltà influenzino la vostra vita, ma invece trascendete le situazioni. Questo periodo è favorevole per riconsiderare un accordo: se ci sono stati dei disaccordi, la fine del mese prevede una maggiore armonia.

Oroscopo del Sagittario

Caro Sagittario, alla luce della settimana imminente, sei chiamato a fare una scelta, considerando che il concludersi del mese di maggio porterà alcune contrasti. Pertanto, tutti coloro che fino a questo momento hanno optato per un approccio conciliante saranno spinti ad esprimersi più apertamente. Attualmente ti trovi in una fase di notevoli cambiamenti, ricca di tensioni che coinvolgono anche le tue relazioni con gli altri. D’altronde, chi occupa una posizione in una compagnia da anni potrebbe aver avuto la sensazione di essere stato trascurato se un altro è stato preferito. Tuttavia, sappi che la vita è un ciclico alternarsi di eventi, e non dimenticare che, essendo sotto l’egida del grandioso Giove, disponi sempre di un qualcosa in più.

Oroscopo del Capricorno

Maggio per il Capricorno potrebbe non essere un mese facile, tuttavia ci sono delle opportunità nascoste nelle difficoltà che si presentano. Possiamo dire che c’è potenziale per superare qualsiasi ostacolo che può emergere. Tuttavia, il weekend inizia con la luna in opposizione, che potrebbe farti sentire un po’ meno socievole del solito, soprattutto nei confronti di coloro che cercano di farti sentire sotto pressione o di obbligarti a fare qualcosa che non desideri. Il consiglio per te è di prendere un momento per rilassarti e di essere particolarmente cauto nel rapportarti con Bilancia e Ariete.

Oroscopo dell’Acquario

Per i nati sotto segno dell’Acquario, l’entrata di Maggio è stata caratterizzata da momenti di tensione. Senza dubbio, vi è stato molto sforzo nel conservare la serenità durante le giornate dal primo all’otto di Maggio. C’è chi ha dovuto anche sopportare una significativa scomodità fisica. Tenendo conto che l’inizio della settimana successiva si preannuncia anch’esso turbolento, raccomando prudenza nelle relazioni affettive. Si presentano nuove prove da superare, ma chi si trova in una situazione sentimentale difficoltosa potrebbe essersi stancato di farsi carico dei problemi. In questo periodo, infatti, la stella Venere risulta essere particolarmente stressata. In questo contesto, vedo due possibili soluzioni: esprimere apertamente i propri sentimenti, a rischio di provocare uno scontro, o aspettare ancora fino al 23 del mese. Dopo tale data, infatti, le tensioni dovrebbero rientrare, forse permettendo di raggiungere un compromesso più facilmente.

Oroscopo dei Pesci

Le emozioni gratificate dal reciente passaggio di Venere potrebbero terminare Maggio in modo esaltante, tuttavia, mi sembra che la gran parte dei nati sotto questo periodo stia concentrando la propria attenzione sui successi laborali, anche se di piccola entità. Penso, ad esempio, agli artisti che hanno ottenuto piccole vendite o commissioni. Diventa quindi necessario mettere da parte la frustrazione e sopratutto i reclami, che non provengono da te, ma da alcune persone che ti circondano. Questi reclami, a mio avviso, sono completamente infondati, poiché tu dimostri sempre una generosità senza limiti. Tuttavia, è possibile che in passato qualcuno abbia criticato il tuo comportamento. Chi ha firmato un contratto sarà felice, ma si troverà ad affrontare decisioni non sempre semplici da prendere. Saturno nel tuo segno implica molte responsabilità e, in alcuni casi, la necessità di ripartire da zero.

