Insieme ai notiziari d’informazione delle reti Mediaset, il telegiornale di Rete 4 è uno degli appuntamenti più seguiti a livello nazionale in tv. Furono diversi gli approcci iniziali con questa tipologia di programma, come Novanta Secondi, che raccontava i principali fatti della giornata, o Dentro la notizia, rubrica che trattava le tematiche quotidiane d’attualità ma non in diretta.

Il primo TG4 vero e proprio tuttavia, vide la luce per la prima volta nel 1991, sotto la direzione di Edvige Bernasconi, con una durata di 10 minuti. A darne un taglio distintivo fu Emilio Fede, che ne decise una durata più lunga e ne fu a capo dal 1992 fino al 2012, quando si allontanò definitivamente da Mediaset. Dal 2021 in poi la produzione del TG4 è affidata interamente a TGcom24 e propone diverse edizioni durante il giorno. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta tv, resta comunque la possibilità di rivedere il notiziario in replica e streaming.

Quando va in onda il TG4 e come vederlo in TV

La trasmissione del TG4 si inserisce ormai da decenni nel palinsesto quotidiano di Rete 4. Nel corso del tempo sono state diverse le edizioni di cui si è arricchito, offrendo così ai telespettatori diverse opportunità di visione durante la giornata, che spaziavano dal TG4 Mattina delle 9.30 fino al Night News delle 2.00 di notte. Attualmente però, le edizioni del TG4 sono state ridotte.

Chi è in possesso di un comune apparecchio televisivo dotato di digitale terrestre integrato o decoder, potrà seguire in diretta il notiziario su Rete 4 nella sua messa in onda principale delle ore 12.00 di mattina. Con 25 minuti di durata, questa offre infatti una panoramica sui fatti più importanti del giorno ed è seguita puntualmente dal Meteo. Si passa poi a quella delle ore 19.00, che si presenta più approfondita e dura infatti ben 50 minuti. Più brevi ma altrettanto seguite sono quelle del TG Ultim’ora, che generalmente vanno in onda alle ore 6.30, 19.45 e 2.50.

Come vedere il TG4 in diretta streaming tramite TV o PC

Il digitale terrestre non è l’unica possibilità di seguire in diretta il TG di Rete 4. Una valida alternativa infatti, si presenta per chi è in possesso di una Smart TV. Questa presenta la possibilità di accedere facilmente alla piattaforma Mediaset Infinity (il più delle volte già integrata), tramite la quale è possibile seguire i canali dell’azienda anche in streaming. Tutto ciò che occorre fare è entrare nell’apposita applicazione, eseguendo un accesso tramite account registrato. Per chi non ne fosse in possesso, la piattaforma offrirà l’opportunità di iscriversi gratuitamente con email e password.

Una volta dentro, non resterà che scegliere dall’homepage il contenuto di proprio interesse nella sezione “Ora in onda”. Per seguire il telegiornale in diretta, ovviamente, sarà necessario connettersi negli orari previsti dal palinsesto ed elencati poc’anzi. Lo stesso può avvenire anche tramite un PC, ma in questo caso bisognerà collegarsi al portale mediaset.infinity.it . La procedura per accedere alla visione prevede la scelta della sezione “Dirette Tv”. Qui si dovrà poi cliccare su “Rete 4” per seguire il TG nell’orario di messa in onda.

Come vedere le repliche del TG4 su tablet, smartphone e altri dispositivi

Come accade anche per gli altri telegiornali della rete Mediaset, non sono previste nella programmazione televisiva delle vere e proprie repliche. Le edizioni trasmesse durante la giornata tuttavia, restano fruibili tramite la piattaforma Mediaset Infinity. Chi non avesse dunque, la possibilità di vederlo in diretta, avrà comunque modo di rivedere le puntate del TG collegandosi tramite portale browser (nel caso del PC), o applicazione (nel caso di altri dispositivi).

Mediaset Inifinity infatti, consente la visione dei contenuti non soltanto tramite Smart TV o computer, ma anche tramite smartphone o tablet. Scegliendo comodamente quando collegarsi, non resterà in questo caso che effettuare l’accesso tramite account registrato. Una volta fatto ciò, si dovrà poi digitare nella barra di ricerca “TG4”, per poi essere indirizzati ad un banner con il logo del notiziario.

Dopo aver cliccato su quest’ultimo ci si troverà di fronte ad una vasta scelta di proposte video, ordinate per: “Edizioni integrali”, “Speciale – Diario del giorno” e “Servizi”. Per vedere l’edizione prescelta infine, sarà sufficiente cliccarvi sopra. Nonostante la possibilità di rivedere in modo semplice il telegiornale in qualunque orario, è sempre bene ricordare tuttavia, che nel caso dei TG i contenuti potrebbero essere “in scadenza” e dunque essere disponibili per un periodo di tempo limitato all’interno del portale Mediaset Infinity.