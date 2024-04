Si pone ormai da anni come uno dei pilastri dell’informazione televisiva, con un seguito di telespettatori che ne conferma quotidianamente il successo. Il TG5 è il notiziario della rete ammiraglia Mediaset ed ha visto per la prima volta la luce nel 1992, dopo alcuni esperimenti con le news in diretta andate in onda l’anno prima.

Alla direzione del telegiornale si sono alternati grandi nomi del giornalismo: Enrico Mentana, Carlo Rossella, Mauro Crippa e Clemente J. Mimun. Tra gli attuali conduttori invece, si annoverano Cesara Buonamici, Costanza Calabrese e Dario Maltese. Sono tanti gli appuntamenti quotidiani con il TG5, ma resta anche la possibilità di rivedere le puntate in replica e streaming.

Quando va in onda il TG5 in TV e come vederlo

Nel corso degli anni il telegiornale di Canale 5 si è arricchito di diverse edizioni, che permettono la fruizione delle notizie di politica, cronaca, attualità ed intrattenimento in varie fasce della giornata. Sarà sufficiente dunque, essere in possesso di un comune televisore dotato di digitale terrestre integrato o decoder, per poter guardare in diretta il TG5.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gli appuntamenti più seguiti sono sicuramente due: quello delle ore 13.00, della durata di 35 minuti, e quello delle ore 20.00, della durata di 30 minuti. Tra le altre edizioni degne di nota trasmesse durante il giorno, anche quella del primo mattino alle ore 8.00 e quella notturna che, a differenza delle altre, è l’unica a non avere un orario fisso e si adatta generalmente al termine delle trasmissioni della prima serata.

Come vedere il TG5 in diretta streaming tramite TV

Un’alternativa al digitale terrestre per la visione del TG di Canale 5, è la piattaforma Mediaset Infinity. Le Smart TV ne sono generalmente già dotate e offrono quindi la possibilità di seguire il notiziario dalla sezione “Dirette TV” dell’applicazione, collegandosi in corrispondenza della messa in onda televisiva.

Per poter utilizzare Mediaset Infinity, verrà richiesto di effettuare un accesso tramite account registrato. Qualora non si fosse già in possesso di questi dati, si verrà invitati invece a procedere una rapida registrazione tramite email o collegamento social, sempre completamente gratuita. Lo stesso procedimento consentirà di vedere le dirette del TG5 anche attraverso PC, utilizzando un browser. In questo caso basterà collegarsi al sito mediaset.infinity.it ed accedere a “Dirette TV”, selezionando Canale 5 negli orari di programmazione stabiliti dal palinsesto.

Come vedere le repliche del TG5 in streaming tramite PC

La vasta scelta di orari che il TG5 propone, consente ai telespettatori diverse opportunità di visione del notiziario in diretta. Non è prevista perciò, nei palinsesti Mediaset, alcuna messa in onda delle repliche del telegiornale, ma piuttosto una riproposta delle news della giornata nelle varie edizioni. Per chi non avesse la possibilità di seguirlo in diretta tuttavia, rimane la possibilità di rivedere il TG5 in qualunque momento.

Mediaset Infinity offre infatti, diverse modalità di fruizione dei contenuti del telegiornale di Canale 5, visibile anche in streaming attraverso la piattaforma. Per quanto riguarda il PC, sarà necessario digitare l’indirizzo mediaset.infinity.it nel browser, accedendo poi al portale. Una volta fatto ciò, si potrà poi scegliere la modalità più pratica per visionare l’edizione di proprio interesse.

La prima opzione è quella di selezionare la categoria “Catalogo” del menù, scegliendo poi “News e Sport”. Qui sarà facile trovare la sezione dedicata proprio al TG5, dove verranno proposti i telegiornali e i servizi principali del giorno. La seconda opzione è quella della ricerca tramite la lente di ingrandimento, situata anch’essa nel menù. Digitando “TG5” verrà mostrato il banner del telegiornale da cliccare per accedere ai video.

Come vedere le repliche del TG5 in streaming tramite altri dispositivi

Nel caso si preferisse utilizzare dei dispositivi differenti, come uno smartphone o un tablet, non resterà che scaricare ed installare l’applicazione ufficiale di Mediaset Infinity. Anche in questo caso verrà richiesto un account registrato per accedere completamente ai contenuti o una veloce registrazione.

La ricerca dei video resta la stessa indicata per il PC. Una volta trovata la puntata del TG5 di proprio interesse, basterà cliccare e vedere comodamente il notiziario in qualunque momento della giornata. É bene ricordare però, che trattandosi di contenuti del telegiornale potrebbero essere in scadenza e dunque non presenti per sempre sulla piattaforma.