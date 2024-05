Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 4 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 4 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Per gli Arieti, la passione ritorna nei rapporti di coppia. Coloro che sono in coppia possono già cominciare a programmare l’estate. Io mi immagino sempre gli Arieti come esseri pieni di vita e molto vivaci. Talvolta possono mostrarsi testardi, ma è proprio grazie a questa loro qualità che riescono a raggiungere importanti risultati nella vita. Giugno sarà un mese propizio per la realizzazione di progetti interessanti. E’ importante essere attenti anche a una tematica legata al denaro.

Oroscopo del Toro

Il Toro, desideroso di riacquistare emozioni smarrite, tende a soffrire quando qualcosa non procede perché, in quanto segno terrestre, ha una forte propensione all’edificazione. Volevo trasmettere questo messaggio tanto ai fortunati che hanno un compagno di vita meraviglioso, e che grazie a Venere nel loro segno sperimentano pienamente l’ebbrezza dell’amore, quanto a coloro che forse hanno visto svanire qualche speranza. Grazie a quest’onda positiva che ci accompagnerà, potremmo non solo imbarcarci in avventure significative, ma anche godere di circostanze gradevoli. In sostanza, è importante non chiudersi alle novità.

Oroscopo dei Gemelli

Sei un Gemelli? Potrebbe esserci una discussione in famiglia legata ai soldi o forse ci sono due vicende in parallelo. In alcuni casi si è toccato il tema di un tradimento o di una mancanza di fiducia. Tuttavia, Giove si sta avvicinando alla tua costellazione, è vero, avrà un conflitto con Saturno. Ho spiegato precedentemente ad altri segni zodiacali che si sono trovati in questa dualità astrale che spesso nella vita può esserci la necessità di lasciare andare qualcosa per dare spazio a qualcos’altro. Perciò, se hai messo fine a progetti o situazioni che perduravano da tempo, non devi agitarti pensando che non ci sarà nulla di meglio. D’altro canto, ricorda: se una porta si chiude, ne aprirà un’altra.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, si iniziano a scorgere sprazzi di stabilità dopo un mese di Aprile piuttosto gravoso. Certamente, le sfide variano da individuo a individuo, ma noto che alcuni hanno sentito il bisogno di difendere se stessi e la propria reputazione, alzando la voce per affermare la loro validità. Quello che trovo affascinante della configurazione astrale attuale è, prima di tutto, il ritorno di Venere in positivo. Le stelle mostrano un aspetto promettente, e per coloro che cercano di esplorare nuovi rapporti sentimentali, sembra ci sia un’opportunità in vista.

Oroscopo del Leone

Il Leone, signore delle bestie, dovrebbe evitare tensioni innecessarie in campo amoroso. È naturale avere un dibattito con il proprio partner per calibrare le reciproche aspettative, certamente, ma questo non è il momento ideale per mettere alla prova l’altro. Mi raccomando, evitate scontri diretti alla ricerca di prove definitive d’amore, il rischio è di rimanere insoddisfatti fino alla fine del mese. In questo periodo è meglio focalizzarsi maggiormente sulla dimensione professionale. Il carico di stress si fa sentire e alcuni di voi potrebbero aver dovuto ritagliarsi una pausa. Un suggerimento? Tra il 7 e l’8 della settimana prossima verifica la situazione. Non stiamo parlando solo di riscontrare il buon funzionamento delle situazioni, ma anche di sincerarci che vi sia la carica emotiva necessaria per percorrere le strade che desiderate.

Oroscopo della Vergine

Il segno zodiacale della Vergine riprende il desiderio di amare. C’è bisogno di bannare, non tanto il pessimismo, dato che la Vergine è un segno caratterizzato da pragmatismo e razionalità. A volte compaiono emozioni insolite e la paura di non farcela, sorge un’ansia da prestazione, insomma. Naturalmente capisco come ci si possa sentire con Saturno in opposizione e aver optato per il cambiamento. È importante non solo mantenere le attività quotidiane, sforzandosi di essere parte attiva nella vita dei figli, dei parenti e delle persone care, ma anche cominciare a pianificare il futuro. Insomma, non c’è mai un momento di pausa. E’ una cosa positiva o negativa? Tenendo conto che il segno della Vergine è sempre in movimento, potrebbe essere un aspetto favorevole, ma ogni tanto un po’ di relax potrebbe tornare utile.

Oroscopo della Bilancia

Nel vasto universo astrale, la Bilancia palesa interessanti prospettive da cogliere. Perciò, molto è legato a eventi antecedenti. Avverto una certa menomazione nell’aura della Bilancia, provocata da vicende sentimentali oscure e dolorose esperienze del passato. In superficie, il segno sembra immune a vibrazioni negative, ma non è così. Il segno della Bilancia, nella sua fragilità, perde facilmente la sua inerente stabilità. Gli individui solitari di questo segno anelano a qualcosa di più profondo al momento.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione si astenga dal polemizzare, infatti, notiamo un firmamento che in avvio della nuova settimana potrebbe alimentare polemiche ulteriori. È fondamentale rispettare le critiche, poiché possono coadiuvare il nostro progresso. Naturalmente, qualche Scorpione potrebbe dissentire sostenendo: “Posso recepire e valutare le critiche solo da coloro che mi conoscono profondamente, mentre chi non ha una conoscenza approfondita di me non osi commentare”. È giusto rispettare anche questa ferma linea dello Scorpione poiché rappresenta un segno che predilige tutelare la propria riservatezza. Dunque, chi sono i veri conoscitori di te e quanti sono coloro che possono offrirti consigli sinceri?

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, è necessario che tu riesca a riscoprire l’autenticità dell’amore in totale autonomia, e ad avanzare in un progetto lavorativo senza la pressione di individui che sembrano concorrenti. Comprendo perfettamente la delusione di coloro che ritengono di non essere stati presi in considerazione in certe situazioni. Immagino un contesto preciso, magari lavorativo, dove una promozione attesa è stata attribuita a qualcun altro. E’ fondamentale mantenere l’autocontrollo: l’irritazione non dovrebbe mai influenzare la sfera sentimentale.

Oroscopo del Capricorno

Maggio per il Capricorno si profila come un mese denso di forti prospettive. Si potrebbe parlare addirittura di un periodo chiave per la definizione dei legami. Non ci sarebbe neanche da meravigliarsi se talvolta nascesse un po’ di malumore, visto che il Capricorno è un segno che tende a richiedere molto, in primo luogo a se stesso: infatti, la sua ricerca di serenità è costante e maniacale, quasi come se perseguisse un ideale di perfezione. Ma come ben sappiamo, la perfezione è un concetto astratto, lontano dalla nostra realtà. Perciò, sarebbe più vantaggioso circondarsi di collaboratori influenzati da un atteggiamento positivo piuttosto che di individui che rischiano di prosciugare le energie e il tempo a disposizione.

Oroscopo dell’Acquario

Se l’Acquario sta riflettendo sull’amore, potrebbe essere a causa di situazioni meno vibranti e dinamiche. Chi ha una lunga storia d’amore capirà, perché non prevedere un viaggio? Il transito dissonante di Venere suggerisce un certo conflitto, ma non è una sfida insormontabile per molti. L’approccio corretto dovrebbe essere cautela: non gettarsi in situazioni incerte, ma nemmeno abbandonare emozioni che si reggono da un bel po’ di tempo. Dopo il 23, le idee potrebbero diventare più nitide.

Oroscopo dei Pesci

I Pesci avranno l’appoggio favorabile di Venere, Saturno e Giove, facilitando una potenziale rinascita del loro mondo emotivo, nonostante la loro tendenza a focalizzarsi sui dettagli vulnerabili. Parlando proprio di queste vulnerabilità, pare che alcune dichiarazioni di una figura di lunga data nella tua vita non siano andate giù, forse una persona che recentemente hai iniziato a vedere in una luce differente. Ma bisogna andare avanti. Il momento astrale sembra propizio per risolvere qualsiasi controversia, soprattutto quelle legali. Infatti consiglierei a chiunque abbia questioni in sospeso di cercare una soluzione il prima possibile, preferibilmente prima dell’inizio di giugno.

