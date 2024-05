Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 2 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 2 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la tua energia è in costante ebollizione, hai un’enorme forza vitale alla tua disposizione. L’unico sforzo necessario è orientare questa potenza verso le giuste direzioni, soprattutto in relazione a progetti significativi. Sono fiducioso che non avrai alcuna incertezza in proposito. In effetti, il segno dell’Ariete è sempre molto motivato ed è in grado di concentrarsi su molteplici obiettivi. In questo periodo, potresti rivolgere la tua attenzione all’amore, vedendo un ambizioso obiettivo amoroso da realizzare prima dell’estate. Da giugno in avanti, importanti progetti potrebbero coinvolgere la maggior parte dei nati Ariete, quindi è essenziale non bloccarli. E per le coppie che stanno considerando la convivenza, è giunto il momento di fare sul serio. Inoltre, i nuovi incontri sembrano particolarmente promettenti.

Oroscopo del Toro

Toro, percepisci che qualcosa nell’atmosfera non quadra, quasi come se fosse stato fissato un termine risolutivo, al limite metà giugno. E se talune questioni non troveranno composizione, potrebbero verificarsi frizioni e strappi. Alcuni potrebbero prendere le distanze, altri potrebbero cercare nuovi punti di riferimento. È evidente che le modalità di vita di un tempo non sono più attuabili. Giove, tuttavia, ha contribuito ad evidenziare persino le questioni più intricate, necessitando dunque che si faccia fronte a ciò che non conviene, evitando il solito atteggiamento di indifferenza. Vorrei sottolineare un aspetto favorevole: a maggio avremo il passaggio di Venere nel tuo segno, un presagio di consolidamento affettivo, ma anche l’occasione per un tocco di gratificazione.

Oroscopo dei Gemelli

Torna una significativa capacità di agire per i Gemelli, che non si limitano solamente al lavoro ma spesso hanno un hobby, possiedono una vena creativa, amano viaggiare e scrivere. Più sono attivi, meglio è. L’allineamento con Giove è sempre più vicino, ciò è positivo poiché con il proprio spirito ottimista i nati sotto questo segno riescono a superare anche i momenti più critici. Un nuovo piano o idea potrebbe essere appena emerso, dovete continuare a sostenerlo.

Oroscopo del Cancro

Cancro, predico un miglioramento delle stelle, però esistono giorni meno favorevoli e noi conosciamo bene la vostra natura lunatica. A volte, vi basta un niente per rovinare l’umore. Tuttavia in questo mese di Maggio, ce la farete ad archiviare un Aprile denso di contraddizioni e contestazioni. Giorno per giorno, vi sentirete più stabili, e anche se può sembrare precoce, la mia visione si proietta al 2025 quando Giove transiterà nel vostro segno. Prevedo che molti dei nati sotto il segno del Cancro avranno dei progetti in divenire che richiederanno del tempo per svilupparsi completamente. Perciò, con grande entusiasmo guardate avanti, avete bisogno di tempo. La giornata si preannuncia bene e il weekend risulterà favorevole anche per gli affari di cuore.

Oroscopo del Leone

Leone, non è il momento di tralasciare gli impegni lavorativi. Forse potresti concederti qualche attimo di riflessione riguardo alla sfera affettiva, specie se ti trovi in bilico tra due relazioni. Oggi, potresti avvertire un’aria di tensione che potrebbe portare a complicazioni nel tuo ambito professionale, ma non solo, potrebbe toccare anche la sfera affettiva. Occorrerà una buona dose di pazienza. Maggio ha in serbo delle prove sentimentali per te, o forse in questa fase la priorità è il lavoro e tutto il resto sembra passare in secondo piano.

Oroscopo della Vergine

I nati sotto il segno della Vergine recuperano un amore che credevano perduto. Spesso vengono percepiti come degli amanti ostici, poco prodighi di espansioni affettive, ma non c’è nulla di più lontano dalla realtà. La Vergine, tipico segno di terra, anela a una sicurezza che tocca sia l’aspetto emotivo che quello materiale, da cui la sua predilezione per certezze come proprietà e denaro. Non è un segno per cui prende piede l’idea romantica di “due cuori in una capanna”, bensì preferisce una concreta stabilità. In questo contesto, il segno della Vergine, proprio come Capricorno e Toro, tende a cercare un equilibrio e desidererebbe concludere accordi, possibilmente legali, entro la fine di maggio.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, un Aprile turbolento come il mare in tempesta potrebbe aver portato alcuni di voi a pensare: “Non posso preoccuparmi di tutto ciò che gli altri mi pongono, altrimenti perderò la mia sanità mentale”. Di fronte a questa inevitabile indifferenza, Maggio si rivelerà un mese di maggiore responsabilità e consapevolezza. È evidente che trovare tranquillità dopo una delusione o una crisi amorosa può sembrare un compito arduo. Ma chi riesce a riconoscere il valore della semplicità e del divertimento, non avrà altra scelta che lasciare andare i propri dubbi e finalmente liberarsi di quel tormento che ha conservato per tanto tempo.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione: Un weekend di riflessioni e decisioniQuesta settimana inizia con un giovedì un po’ preoccupato per lo Scorpione, ma le forze si riacquistano nel pomeriggio. Amici nati sotto questo segno, venerdì e sabato sembrano prospettare tempi più sereni.Eppure, con Venere in opposizione, emergono domande riguardo il settore sentimentale. Si avverte un forte bisogno di fare chiarezza: da cosa voglio veramente in amore? Domande che lo Scorpione potrebbe rivolgere a se stesso o a un partner. L’adattamento alle circostanze non risulta facile, la tensione è palpabile.Non si escludono complicazioni riguardanti la famiglia: una persona malata, o la necessità di soccorrere qualcuno potrebbero avere la precedenza.Tuttavia, questa Venere opposta non rappresenta necessariamente un amore che non funziona, ma piuttosto un amore che non si esprime a sufficienza. Probabilmente c’è chi avrà bisogno di prendere le distanze per…

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario si avvia con un auspicio lunare favorevole, rendendo Maggio un periodo più florido. Tuttavia, dal mese di Giugno, Giove indurrà un rallentamento nelle negoziazioni. In essenza, coloro che esercitano libere professioni o che devono prendere delle decisioni si troveranno, in qualche maniera, spinti a esprimere i propri desideri entro le successive quattro settimane. Tale costrizione può risultare spiacevole, generando una certa ribellione nel Sagittario di recente. Non ti lasciare scoraggiare ma onora orgogliosamente le tue innate doti d’azione e creatività.

Oroscopo del Capricorno

Il Capricorno, al momento, potrebbe trovarsi a fare un punto su ciò che è successo fino a questo momento. Maggio si prospetta come un mese da protagonisti: tra il presente e il futuro avete la possibilità di chiarire alcuni aspetti professionali. Se qualcuno ha cercato di mettervi i bastoni tra le ruote, non temete, alla fine questi tentativi si ritorceranno contro di loro senza causare un impatto significativo sulla vostra serenità. E poi c’è un interessante influsso di Venere, portentoso per il settore affettivo: potrebbe addirittura esserci posto per un riavvicinamento. È risaputo che il Capricorno non concede facilmente il suo perdono, ma in amore tutto è possibile!

Oroscopo dell’Acquario

Ad uno scorpione, suggerirei di prendere un momento per esplorare il proprio ambiente, liberandosi dalla tensione interiore, forse incentivando un senso di libertà o spirito d’avventura. Non è obbligatorio che emerga una crisi sentimentale, tuttavia, se senti che qualcuno sta attualmente ostacolando la tua vita o la tua tranquillità, non esitare a esprimerti. Pianifica una piccola avventura o un viaggio; spesso, un cambio di scenario può offrire una prospettiva diversa.

Oroscopo dei Pesci

Durante il fine settimana, i Pesci sperimentano un periodo intrigante, grazie alla Luna che si posizionerà nel loro segno. Ora più che mai, non c’è motivo di desistere, poiché collaborazioni predominanti con Cancro, Toro, Scorpione e Capricorno, segni che hanno sempre svolto un ruolo importante nella tua vita, per il meglio o per il peggio, verranno alla ribalta. Questo weekend potrebbe portare la soluzione per quelle coppie che sono alle prese con problemi da tempo. Non temere, le ispirazioni abbondano e devi fare affidamento sulle tue abilità, che indiscutibilmente sono in una fase di potenziamento.

