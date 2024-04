Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne si è continuato a parlare della segnalazione di Mario Cusitore, ma non solo. Al centro dell’attenzione ci sono stati anche altri protagonisti, tra cui Daniele Paudice. Ecco che cosa è successo.

Mario sempre più nei guai, Tina show a Uomini e Donne

La puntata del 30 aprile di Uomini e Donne è cominciata con il prosieguo della lite tra Jessica e Marcello Messina. A seguire, poi, Tiziana Riccardi si è interfacciata con un cavaliere che sta conoscendo da poco che, in men che non si dica, è stato preso di mira da Tina Cipollari, che lo ha subito provocato indossando i suoi occhiali magici.

In seguito, poi, si è tornati a parlare della segnalazione di Mario Cusitore. La donna del mistero si è messa in contatto con la redazione dicendo di essere impegnata al lavoro. Successivamente, poi, Ida Platano ha scoperto che lei e Mario si conoscano solo da un paio di settimane, mentre lui aveva dichiarato che fossero amici di vecchia data. Inoltre, è saltato fuori anche che Cusitore abbia incontrato questa donna anche dopo la segnalazione. Tutte queste incongruenze hanno acuito ulteriormente i sospetti dei disertori di Mario.

Ida, Pierpaolo e Mario vanno via, novità su Daniele

Dopo tutto il siparietto, Pierpaolo Siano ha sbottato contro Ida. Il ragazzo ha palesato la sua volontà di andare via e di ricevere qualche dimostrazione dalla tronista, altrimenti non tornerà più. Tina non ha potuto fare a meno di appoggiare lo sfogo del ragazzo. Secondo Pierpaolo Ida è innamorata di Mario. Alla fine, poi, sono usciti tutti, Ida, Mario e Pierpaolo. La Platano non ha voluto parlare con Cusitore.

L’attenzione, poi, si è spostata sul trono di Daniele Paudice. Il ragazzo è uscito con entrambe le sue corteggiatrici. Tutte e due le uscite sono andate piuttosto bene anche se, questa volta, non ci sono stati baci. Ad ogni modo, Gaia ha avuto come la percezione che al tronista piaccia di più Marika, anche perché è corso da lei subito dopo la scorsa puntata.