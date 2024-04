Continuano il mercoledì su Italia Uno le sfide che mettono alla prova le coppie in gara, nella nuova edizione de La Pupa e il Secchione. Il programma è giunto alla sua terza puntata, condotta da Enrico Papi. I giudici Paola Barale, Candida Morvillo e Aldo Montano anche questa volta hanno espresso le loro valutazione sul percorso dei concorrenti.

In apertura di serata, un riassunto della settimana ha permesso ai telespettatori di scoprire quali sono stati i momenti salienti della vita trascorsa in villa. Inevitabile che la convivenza tra pupe e secchioni portasse a qualche scontro dovuto ad antipatie che sembrano ormai evidenti.

La Pupa e il Secchione, le prove della terza puntata

É diventato un appuntamento immancabile quello con il fitness, che vede i secchioni sfidarsi tra muscoli e resistenza. Il migliore risulta essere in questo caso Leonardo, mentre a rimanere in fondo alla classifica è Rifugiato. Per le ragazze invece, la difficoltà maggiore della settimana è quella che le vede alla prova con il latino. Nonostante l’impegno dei secchioni nel cercare di trasmettere nozioni piuttosto basilari e già note nell’uso comune, i risultati sono piuttosto scarsi e comici.

In preparazione alla prova del muro, i secchioni provano poi a preparare le pupe su un altro argomento spigoloso per loro, la storia. La materia sembra però, non dare grandi speranze. Non è mancata infine, anche nella terza puntata, la prova più iconica e temuta del programma: lo Zucca Quiz. Il momento si rivela più che mai divertente, tra strafalcioni che vedono le protagoniste scivolare su Fabio Fazio o Margherita Hack.

La Pupa e il Secchione, chi è finito alla prova del muro

Grazie allo Zucca Quiz si scopre dunque, quali sono le pupe che si stanno effettivamente impegnando nel loro percorso di miglioramento culturale. I risultati non sono quelli sperati e vengono perciò, bacchettate da Paola Barale, che si aspettava dei miglioramenti. I migliori alla prova di cultura sono Anastasia e Gorrino, che si guadagnano non solo il primo posto in classifica ma anche una cena romantica.

A sfidarsi alla prova del muro sono invece, le due coppie che hanno raggiunto i punteggi peggiori: Candido con Federica e Rosaria e Leonardo. Dopo le classiche domande con scelta multipla da fare spingendo il proprio partner vestito da “X”, si salvano Candido e Federica, mentre vanno direttamente alla prova delle affinità finale Rosaria e Leonardo.

La Pupa e il Secchione, nuovo concorrente e nomination

I colpi di scena non sono mancati fino alla fine della terza puntata. Poco prima delle nomination infatti, Enrico Papi ha presentato ad Annalisa il suo nuovo potenziale secchione, in sostituzione di Pestarino che ha dovuto abbandonare il programma per motivi personali. La pupa ha deciso di accettare l’arrivo di Finucci, appassionato di funghi e laureando in giurisprudenza, con il quale formerà una nuova coppia.

Il momento delle nomination vede i concorrenti esprimere il loro parere su chi ritengono inadatto a proseguire nel gioco. Questa volta è emerso che Pino e Virginia non erano considerati in grado di continuare la loro avventura. Sono loro quindi i più votati che devono giocarsi l’uscita con Rosaria e Leonardo.

La Pupa e il Secchione, quale coppia è stata eliminata

Dopo una serata ricca come sempre di divertimento, Enrico Papi è giunto a mettere faccia a faccia gli sfidanti con la prova delle affinità. Pino e Virginia contro Rosaria e Leonardo si sono confrontati dunque con le spinose domande, immaginando quale sarebbe stata la risposta del rispettivo compagno. Un duello che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto, quando ad essere avvolti nelle fasce giganti di tessuto sono stati Pino e Virginia. Sono proprio loro a dover abbandonare La Pupa e il Secchione.