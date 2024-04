Dopo la messa in onda della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, i concorrenti hanno fatto ritorno su Playa Espinada. Lì hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di riflettere su quanto accaduto e, in men che non si dica, sono sorte le prime polemiche.

Tensioni tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi: lo sfogo di Khady Gueye

Durante la scorsa puntata dell’Isola dei Famosi, i naufraghi sono stati puniti in maniera globale per il furto di cibo di cui si sono resi protagonisti alcuni naufraghi ignoti. Gli unici ad assumersi le proprie responsabilità sono stati Pietro Fanelli e Khady Gueye, ma tra i colpevoli c’è anche qualcun altro. Non venendo fuori, però, lo Spirito dell’Isola ha deciso di punire tutti spegnendo il fuoco ai naufraghi.

Questo, ovviamente, ha sollevato non pochi malcontenti, specie in Matilde Brandi che è quasi scoppiata in lacrime. Ad ogni modo, questa non è l’unica cosa che ha sollevato delle polemiche. Khady Gueye, infatti, è stata nominata per l’ennesima volta dal gruppo, e la cosa sta cominciando a pesarle. La ragazza, infatti, ha ammesso di essere davvero stufa e turbata.

Daniele contro Artur, Pietro da solo su Playa Coco

Anche Daniele Radini Tedeschi non ha esitato a mostrare tutto il suo malcontento. Il protagonista, però, ha deciso di sfogarsi contro un concorrente in particolare, ovvero, Artur Dainese, che è risultato leader della settimana insieme ad Aras Senol, dato che hanno ricevuto un pari merito durante la sfida della prova del fuoco. Daniele, dal canto suo, ha iniziato a criticare i modi di fare di Artur in merito alla gestione delle sue mansioni da leader. Si preannunciano scintille.

Intanto, Pietro Fanelli sta iniziando a prendere confidenza su Playa Coco. Il concorrente è stato mandato in missione per alcuni giorni su quest’isola deserta, dove avrà la possibilità di fare ciò che agognava da sempre, ovvero, vivere da solo, lontano da tutti gli altri concorrenti, dedicarsi alla poesia e gestire tutto da solo. Per sua fortuna, ha trovato appiccato il fuoco, che era stato precedentemente acceso da Edoardo Stoppa, cosa non da poco, ma per tutto il resto dovrà provvedere da solo. Riuscirà a resistere e a dimostrare di potercela fare autonomamente?