Ida Platano ha recentemente ricevuto una stoccata da parte di un suo ex fidanzato conosciuto all’interno di Uomini e Donne. La notizia è arrivata sotto forma di segnalazione pervenuta all’influenza Amedeo Venza. Un uomo, che in precedenza è stato con la dama, pare sia stato avvistato all’interno di un locale e, in quella circostanza, non credendo che le sue affermazioni venissero riportate, si è lasciato andare a delle considerazioni sull’attuale tronista di UeD.

La stoccata dell’ex di Ida Platano verso di lei

Ida Platano ha conosciuto diversi cavalieri a Uomini e Donne e, con alcuni di essi, ha avuto anche delle relazioni più o meno lunghe. Purtroppo, però, con nessuno dei suoi ex la donna è riuscita a rimanere in buoni rapporti. Uno di loro, infatti, solo nel ricordare il periodo durante il quale la frequentava, ha espresso tutto il suo disappunto e il suo pentimento.

La persona in questione è Diego Tavani, attualmente esponente del parterre maschile della trasmissione. Il protagonista, infatti, pare sia stato avvistato all’interno di un locale intento a consumare una piacevole cena in compagnia. Ad un certo punto, poi, avrebbe chiesto ad una donna il suo nome. Nel momento in cui questa persona ha risposto di chiamarsi Ida, Diego avrebbe sbottato. Il cavaliere pare avere avuto un sussulto e, subito dopo, avrebbe detto di avere un pessimo ricordo legato a questo nome. A tal proposito, ha proseguito il suo sfogo ammettendo di ricordare con rammarico e pentimento il periodo in cui lui e Ida si frequentavano all’interno del programma.

Ci sarà un confronto tra Ida e Diego a UeD?

Ricordiamo che la relazione tra Ida e Diego non è durata tantissimo tempo. Nel giro di poco, infatti, entrambi si resero conto di non essere fatti l’uno per l’altra, ragion per cui interruppero la relazione. Tra i due, però, non è rimasto un clima sereno. Condividendo insieme l’esperienza a Uomini e Donne, almeno per il momento, i due hanno sempre fatto il possibile per ignorarsi e per non interferire nei reciproci percorsi.

Per contro, invece, quando c’era Alessandro Vicinanza nel parterre, le discussioni erano all’ordine del giorno, anche perché la storia tra i due fosse stata più importante, più lunga e, soprattutto, finita da troppo poco tempo. Ad ogni modo, se questa segnalazione dovesse arrivare a Ida, è provvide che la dama durante una puntata di UeD possa decidere di intervenire per chiedere spiegazioni al suo ex. Non resta che attendere per vedere che succederà.