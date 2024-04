Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne sembra essere sempre più incerto. La donna, purtroppo, non nutre fiducia nei riguardi dei suoi corteggiatori, pertanto, nelle prossime puntate di UeD prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Ida prende una drastica decisione a Uomini e Donne, Trono concluso?

Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, che andrà in onda nelle prossime settimane. Le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni rivelano che assisteremo presto a dei momenti particolarmente concitati. Ida, infatti, deciderà di non presentarsi in puntata, in quanto estremamente diffidente nei riguardi dei due ragazzi. La donna, però, registrerà un messaggio, che poi verrà mandato in onda, nel quale ammetterà di essere stanca e di non essere più motivata ad andar avanti.

A generare questo stato d’animo così ostile nella donna sarà, soprattutto, un incontro avuto con Mario Cusitore. In studio, infatti, verrà mandato in onda un filmato in cui si vedrà Ida che, dopo la registrazione precedente, andrà in camerino da Mario per chiedergli informazioni sulla donna della segnalazione. Cusitore, però, non si mostrerà collaborativo, sta di fatto che dirà di non volerle dare più spiegazioni, o le crede o lo manda via. Ad ogni modo, quando i due corteggiatori scopriranno che la Platano ha disertato la puntata, decideranno di andare via.

Intervista inedita alla Platano: cosa aveva detto prima di andare via

Sembra, dunque, che sia giunta davvero la fine del Trono di Ida Platano a Uomini e Donne. Ricordiamo che la donna, già in una precedente occasione, aveva palesato la volontà di interrompere il suo percorso in quanto non si sentiva corteggiata dai due cavalieri. Adesso, però, sembra sia giunta ad un momento di saturazione.

Eppure sembrava che la donna fosse riuscita, finalmente, a trovare un punto di equilibrio. Dopo la messa in onda della puntata di ieri di UeD, infatti, la redazione del programma aveva intervistato Ida e le aveva chiesto di commentare quanto accaduto. Ebbene, la donna era apparsa finalmente solare e raggiante, contentissima per le sorprese ricevute da Mario e Pierpaolo in occasione del suo compleanno. In tale occasione, la Platano si era anche sbilanciata lasciando intendere di propendere per Pierpaolo. Cosa succederà, dunque, adesso? Non resta che attendere la prossima settimana per scoprirlo nelle nuove registrazioni.