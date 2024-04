In questa settimana e nella prossima ci saranno diverse modifiche su Canale 5, che riguarderanno soprattutto il talk show condotto da Maria De Filippi. Uomini e Donne, infatti, non andrà in onda per ben tre giorni, lasciando spazio ad un altro tipo di intrattenimento. Ecco quando sono previsti questi cambi di palinsesto, i motivi e cosa andrà in onda in sostituzione del programma pomeridiano.

Ecco quando Uomini e Donne non andrà in onda e perché

Nel corso di questa settimana Uomini e Donne andrà in onda solamente per tre giorni, ovvero, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 aprile. Giovedì 25 e venerdì 26, invece, ci sarà uno stop. Il 25 è la giornata della Liberazione, pertanto, essendo un giorno festivo da calendario, era alquanto prevedibile che Maria De Filippi decidesse di non andare in onda. Stavolta, però, la conduttrice ha scelto di fare ponte, pertanto, salterà anche la puntata del 26 che, in realtà, non è un giorno festivo.

Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, almeno per il momento, è prevista la sospensione di Uomini e Donne dai palinsesti Mediaset solamente nella giornata di mercoledì 1° maggio, giornata dedicata alla festa dei lavoratori. In questa circostanza pare che non sarà effettuato nessun ponte.

Cosa sostituirà UeD su Canale 5

Per quanto riguarda ciò che andrà in onda in sostituzione di Uomini e Donne, stando a quanto emerso da Super Guida Tv, in sostituzione di Maria De Filippi andrà in onda un triplo episodio della fiction La Promessa. A seguire, invece, la programmazione resterà invariata.

Venerdì 26, invece, dopo un doppio appuntamento di Beautiful, andranno in onda due puntate di Endless Love. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì 1° maggio, invece, al momento non è ancora noto su quale serie tv deciderà di puntare per sostituire la messa in onda consueta di Uomini e Donne.