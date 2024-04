Peppe Di Napoli ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. A tarda sera è arrivata questa triste notizia, che ha lasciato di stucco tutti i fan del pescivendolo, che lo hanno sostenuto tanto in questi giorni durante i vari televoti. Ad ogni modo, il protagonista ha preso volontariamente la decisione di andare via a causa di alcune motivazioni private. Ecco cosa è successo.

L’annuncio dell’Isola dei Famosi sul ritiro di Peppe Di Napoli

L’Isola dei Famosi sta perdendo sempre più pezzi. Dopo l’eliminazione di Luce Caponegro e l’espulsione di Francesco Benigno, in queste ore anche Peppe Di Napoli ha deciso di andare via dal reality show. L’annuncio è stato dato dapprima sui profili social del programma. In tale occasione è stato specificato a chiare linee che la volontà di abbandonare il programma sia provenuta proprio dal concorrente.

Successivamente, poi, è stato pubblicato, sempre sui profili social della trasmissione, un video in cui Peppe ha dichiarato di essere stanco e di non farcela più, proprio per tale ragione ha preferito rinunciare a questa esperienza malgrado sappia che sia stata per lui una grande occasione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Le parole di Peppe e famiglia sul ritiro e televoto annullato

In un secondo momento, poi, è stato lo stesso Peppe Di Napoli a rompere il silenzio sul suo account di Instagram. Qui il pescivendolo ha dato qualche informazione in più. Nello specifico, il protagonista ha spiegato che per problemi fisici è stato costretto a ritirarsi. La sua famiglia, però, ha aggiunto anche altri dettagli, ovvero, ha ammesso che Peppe sia stato inondato dalle troppe responsabilità che sentiva di avere nei riguardi della sua vita privata e professionale, per cui ha scelto di mollare.

Si specifica che il televoto attualmente in atto, che vedeva Peppe Di Napoli in nomination contro Alvina Verecondi Scortecci, Artur Dainese, Maitè Yanes e Khady Gueye è stato annullato. In seguito ne è stato aperto un altro che non prevede più la presenza di Peppe. Le persone che hanno votato nel precedente televoto, ovviamente, saranno rimborsate.