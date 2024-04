Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 13 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 13 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, cogli il momentum di questo sabato e poi cerca di rallentare un po’ domenica. Questo fine settimana è in fase decrescente, quindi inizia con una giornata di sabato che promette bene, ma domani potresti non sentirti particolarmente inclinato all’azione. Comunque, se durante queste due giornate ti troverai a confrontare con persone decise, potrebbe essere consigliabile optare per un approccio più moderato. Sei noto per la tua autocritica e per la capacità di analizzare gli altri, ma qualcuno potrebbe sentirsi urtato dalle tue considerazioni. Dedica anche un po’ di tempo alla cura del tuo benessere fisico.

Oroscopo del Toro

Per il segno del Toro, ci aspetta un fine settimana che porterà chiarezza. Infatti, entro il termine di maggio sarà cruciale definire una nuova direzione nella vita, che frequentemente coinvolgerà anche l’ambito amoroso. Tenete a mente che Marte è nel vostro segno fino a maggio, e la sua luce, che ha brillato, sia in bene che in male, illuminando i lati oscuri della vostra esistenza, presto si affievolirà. Perciò, qualsiasi questione in sospeso deve essere affrontata e risolta, senza rinvii. Questo consiglio è utile anche per le negoziazioni e i contratti.

Oroscopo dei Gemelli

Sotto il segno dei Gemelli, è il momento giusto per dare un boost a un progetto d’amore o di amicizia, ma attenzione a distanziarti da coloro ai quali hai dato troppa fiducia in maniera ingiustificata. Non dimentichiamoci, il Gemelli ha pochi veri amici e una lunga lista di conoscenti. Molti segni zodiacali desiderano avere pochi ma buoni amici piuttosto che un numero elevato di semplici conoscenti. Per il Gemelli invece, è fondamentale interagire con un ampio cerchio di persone. Non siete forse molti di voi, Gemelli, ad avere un’agenda stracolma di contatti eppure, nei momenti critici, siete confusi su chi chiamare per un aiuto? Questo fine settimana vi incoraggia ad agire in ambito amoroso. Il mese di Marzo ha creato soltanto confusione, quindi è ora di analizzare le cose e capire come stanno veramente.

Oroscopo del Cancro

Se siete del segno del Cancro, mantenete la serenità e la calma; è essenziale agire con cautela, un consiglio che vi sto rimarcando da qualche tempo. Da lunedì vediamo un miglioramento nell’allineamento astrale, con una bella posizione del Sole che si manifesta pienamente dal 19. Quindi, in questo fine settimana, cercate di non ingigantire le questioni emotive e, sopratutto, fate il possibile per non mostrare quel disagio latente, che in qualche modo impacta anche sul versante amoroso. È innegabile che le relazioni con Ariete, Capricorno e Bilancia possono presentare qualche difficoltà in più.

Oroscopo del Leone

Il Leone percepirà un grande mutamento nell’aria, dovuto sicuramente al fatto che a partire da giugno avremo un Giove propizio. Tuttavia, l’astrologia non è una scienza esatta e quindi è plausibile che si manifesti qualche evento positivo anche in questo momento oppure da predisporre entro la fine di maggio. Con Venere e Mercurio ben disposti, si prospettano nuovi trionfi. Potrebbero presentarsi sfide a sorpresa, e ovviamente non mancheranno nuovi interessanti incontri.

Oroscopo della Vergine

Vergine, stai attraversando un periodo di tensione, principalmente dovuto al bisogno di prendere una decisione importante. Quando consideriamo la vita umana, a prescindere dal segno zodiacale, usualmente immaginiamo l’adolescenza come il periodo più spensierato ed avventuroso, la maturità contrassegnata da responsabilità e obiettivi da raggiungere, e la terza età come il tempo per rilassarsi e godersi i frutti del proprio lavoro. Ma per la Vergine, la strada è diversa. Da giovani, siete concentrati sullo studio e la disciplina, rendendo l’adolescenza una fase piuttosto insolita, con molte responsabilità. Durante la fase matura, invece, scoprirete la voglia di fare ‘pazzie’, cosa che molti potrebbero trovare sorprendente, specialmente per coloro che avranno superato i 50 anni. Ecco perché ipotizzo che numerose persone saranno in grado di fare una decisione che potrebbe sembrare temeraria agli occhi altrui, ma che in realtà darà loro la liberazione necessaria per portare a termine un progetto che era stato lasciato incompleto. Fortunatamente, posso confermare che Venere non è più in opposizione come lo era nei mesi di marzo ed aprile, pertanto il periodo a venire sarà più favorevole per l’amore.

Oroscopo della Bilancia

Per i nativi della Bilancia, il fine settimana potrebbe riportare indecisioni e la possibile sensazione di trovarsi costantemente in debito, nonostante una situazione di credito effettiva. È fondamentale vivere l’amore con serenità, cambiare e, se necessario, chiudere ciò che non è più funzionale. Comprendo che per i nati sotto il segno della Bilancia, possa essere complicato riconoscere un errore di giudizio o un incontro poco positivo. Tuttavia, se così fosse, sarebbe propizio accettare con maturità un cambiamento necessario. Altrimenti, si potrebbe vivere con un persistente disagio, simile a un peso nello stomaco.

Oroscopo dello Scorpione

Come sempre, mantenendo la mia identità di Paolo Fox, rassicuro il segno dello Scorpione sull’influenza favorevole della luna. Anche la prossima domenica promette di essere significativa, dunque, cari Scorpioni, non esitate ad esprimere il vostro amore. Vi suggerisco, tuttavia, di stare in allerta nei confronti di potenziali rivali, che potrebbero dimostrarsi scorretti nei vostri confronti. Come sottolineavo solo ieri, ci sono molti nati sotto il segno dello Scorpione che devono prepararsi ad affrontare discussioni, esami o qualsiasi tipo di valutazione altrui.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, se avverti un’insoddisfazione, è perché la tua vita non rispecchia i tuoi desideri. Non sei una persona che si sottomette alle volontà altrui, specialmente in questo periodo. Con il Sole, Mercurio e Venere in buona posizione, le tue iniziative non possono che progredire e le situazioni che potrebbero piacerti vengono spinte in avanti. La ribellione può essere fruttuosa, però solo se è giustificata e ponderata.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, le recenti turbolenze attorno al 7 del mese attuale sembrano aver generato qualche contrasto. Tuttavia, con l’addio ad aprile, si riapre spazio per il ragionamento. Nel periodo compreso tra oggi e domani, sarebbe persino possibile portare a termine un progetto. È probabile, però, che tendi a isolarti un pochino perché l’attuale luna in opposizione sancisce un momento ideale per un’attenta riflessione sulle future mosse. Questo significa che vaglierai attentamente il da farsi per evitare ulteriori disordini.

Oroscopo dell’Acquario

Per il segno dell’Acquario, è fondamentale evitare di reprimere le insoddisfazioni o ignorare i problemi. Il periodo attuale si presenta favorevole grazie al posizionamento di molti pianeti veloci che stimolano una critica costruttiva e un’antivisione positiva sul futuro. Pertanto, consiglierei cautela solo se si è all’interno di una relazione che da tempo non dà più segni di vitalità. Il periodo porta con sé l’occasione per nuove conoscenze ed amicizie di grande valore. Devo sottolineare che la creatività rappresenta l’arma più efficace per l’Acquario e che attualmente ci sono importanti opportunità da cogliere.

Oroscopo dei Pesci

Per i nativi del segno dei Pesci questo fine settimana sarà propizio, grazie all’influenza favorevole di Venere che l’ultimo mese è stata dalla vostra parte. Se vi è sfuggito un’opportunità sentimentale, sarà il momento ideale per riaccendere la scintilla. Spero che troviate anche l’energia per concentrarvi sulla sfera lavorativa, come ho già sottolineato in passato. Fino a fine maggio, chi ha un contratto in scadenza avrà l’opportunità di rinnovarlo: non state commettendo errori. Coloro che hanno già rinnovato un accordo possono rilassarsi, siete sotto una stella favorevole per un fine settimana altamente produttivo.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.