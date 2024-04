Ayle è stato uno dei grandi protagonisti di Amici 23. E’ stato eliminato durante la prima puntata del serale ma sicuramente ha conquistato una buona fetta di pubblico. Il cantautore ha rilasciato un’intervista a comingsoon. Qui si è raccontato parlando del suo percorso, dei legami speciali fatti all’interno del programma, dei suoi sogni nel cassetto e molto altro ancora. Vediamo che cosa ha detto Ayle.

Ayle si racconta dopo l’eliminazione da Amici 23

Ayle ha spiegato che quella di Amici 23 è stata un’esperienza bellissima e che lo ha fatto crescere molto. Secondo lui è partito svantaggiato rispetto a chi era dentro da un mese. Inizialmente ci è voluto del tempo per ambientarsi però non ha nessun rimpianto. Il momento più bello per Ayle è stato quello delle due settimane di preparazione in vista del Serale perché si stava impegnando e non avendo il telefono riusciva a concentrarsi. Inoltre era più determinato rispetto al pomeridiano. Il momento più difficile, per l’ex allievo, è stato invece quando ha avuto un momento di crisi ed ha pensato che tornare a casa fosse la scelta giusta.

A proposito di ciò, Ayle ha spiegato che potrebbe essere apparso al pubblico come se si sentisse superiore e pensasse solo alle classifiche. In realtà era questione di insicurezze personali che cercava di mascherare. La causa era l’ansia. Inoltre le emozioni erano amplificate e soffrendo già di ansia di suo, l’ha sentita molto di più. Sicuramente si è sentito ferito dal fatto che alcune persone hanno interpretato il suo disagio come una mancanza di voglia o come una scusa.

In ogni caso ha sempre avuto il sostegno della sua prof Anna Pettinelli. Ayle ha affermato che l’insegnante è riuscita a farlo credere di più in se stesso. Per lui è stato un vero e proprio motivo per non mollare. Si è sentito capito. Pure con la stessa Maria De Filippi Ayle ha costruito un bel rapporto. Il cantante ha spiegato che la conduttrice conosce la sua storia e la sua vita privata ed è contento che lei lo abbia sempre ascoltato. Anche se in realtà l’ex allievo non aveva delle aspettative sul serale. L’eliminazione ha portato del dispiacere e ancora sente la mancanza di Amici. Crede però che il suo percorso nel mondo della musica sia appena iniziato…

I rapporti di Ayle e chi vincerà Amici 23

Sicuramente all’interno di Amici 23, Ayle come i suoi compagni, ha stretto dei legami molto forti. A Comingsoon ha affermato di aver legato con tutti gli allievi anche se con due persone il rapporto è stato più speciale. Una di queste due persone è il suo collega Holden. L’altra è invece la ballerina Lucia Ferrari, eliminata durante la scorsa puntata. Tra l’altro, le voci di corridoio raccontano che tra i due ci sia del tenero e l’ultima foto pubblicata da Ayle sui social in compagnia della danzatrice fa ben sperare i fan…

Ayle poi si è espresso in merito a chi potrebbe vincere quest’edizione del talent. Secondo lui uno tra Petit, Marisol e Holden.

I sogni di Ayle dopo Amici 23

Adesso che il suo percorso ad Amici 23 è ufficialmente terminato, Ayle ha svelato quelli che sono i suoi sogni nel cassetto. Sicuramente far uscire un album è tra i suoi progetti. Il suo vero sogno però è fare una canzone con Vasco Rossi. Senz’altro al giovane piacerebbe anche provare l’esperienza di Sanremo, chissà.