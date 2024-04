Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 6 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 6 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Cari Ariete, attualmente sentite indubbiamente l’effetto di un esuberante slancio che può sfociare in acidità. Come accennavo nel recente passato, se qualcuno vi ignora o non riscontra il valore che possedete, vi potreste sentire indispettiti. È indubbio che l’Ariete è conosciuto per pronunciare il suo giudizio con coraggio e una punta di polemica. Non di rado affermate ciò che può risultare scomodo per il piacere di osservare le reazioni altrui. In quest’arco di tempo, nessuno vi ostacola e ritengo sia una fase vantaggiosa anche per risolvere questioni irrisolte che si trascinavano da tempo.

Oroscopo del Toro

Il Toro si trova in un periodo di riflessione, che nel mese di Maggio porterà a ottimi risultati. Chi avrà avuto l’opportunità di consultare il mio libro avrà notato i dubbi che avevo manifestato per il mese di Marzo e l’indicazione che Aprile avrebbe rappresentato un momento di, diciamo, compromesso e a partire da maggio la strada sarà aperta. Certo, in questa fase c’è chi deciderà di porre fine a una relazione o di modificare drasticamente il proprio ambiente di lavoro. Dopotutto, la vita non è solo una questione di compromessi, ma comprende anche accettare nuove esperienze. Il Toro potrebbe lottare per accettare cambiamenti o novità, ma ricordiamo quel vecchio detto: “chi si ferma è perduto”. Se si presenta una nuova occasione in amore, è fondamentale valorizzarla. Prevedo che molti nel segno del Toro faranno una scelta molto importante entro il mese di Maggio.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vedo un periodo di rilevanza a partire da giugno, quando Giove sarà presente nel vostro segno. Quest’anno, tuttavia, può farvi sentire come se aveste perduto alcuni punti di riferimento. Ovviamente, ciascuno ha il suo cielo e la mia è un’interpretazione generale. Ad esempio, ci sono persone che hanno cambiato compagno e che potrebbero ora essere in fase di riflessione sul proprio settore di lavoro. Alcuni si chiedono se stanno dando troppo e se dovrebbero riservare più tempo alla famiglia, ed è qui che l’età gioca un ruolo importante. È fondamentale non dimenticare che il nuovo transito di Venere, accompagnato da Sole e Mercurio in favorevole posizione, favorisce nuove possibilità di incontri, a meno che non ci sia qualche ostacolo.

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, vi trovate in una fase un po’ turbolenta, nella quale vi sembra di essere in una sorta di lotta. Questo periodo riguarda solo alcuni giorni, circa da 7 a 10. Forse avete avanzato una richiesta e vi attendete una risposta, probabilmente in ambito professionale. Vi vedo impegnati in una specie di duello con un superiori o un’istituzione; la mia raccomandazione è di cercare di mitigare lo stress e considerare con calma le vostre risposte. Se possibile, aspettare un periodo più favorevole potrebbe essere la scelta più saggia. Capisco bene l’agitazione che può pervadervi, ma il mio consiglio è di mantenere il controllo della situazione.

Oroscopo del Leone

Ecco il quadro astrale per il Leone: la presenza benefica di Sole, Mercurio e Venere è un fattore fondamentale e salutare. Questa tripletta di pianeti serve a mitigare o addirittura può riuscire a neutralizzare l’effetto di Giove, il pianeta che spesso ha generato confusione per molte persone nate sotto questo segno, specialmente quando si trattava di questioni familiari nell’ultimo anno. Si potrebbe essere verificato un lieve scontento o tensioni fraterne, ma ora ci sono nuovi volti che offrono sostegno. Per quanto riguarda l’amore, si avverte un’energia rigenerante. Per coloro che si trovano in un bivio fra due relazioni, si prevedono prospettive più chiare. Da questo momento in avanti, sembrerà più facile prendere decisioni.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, è probabile un periodo di forte tensione. Marte in posizione sfavorevole potrebbe portare una certa inquietudine, che potrebbe trasformarsi in preoccupazione. Ad esempio, potrebbe esserci un familiare che sta attraversando un momento difficile. Prima menzionavo un complicato aspetto di Venere, fortunatamente ora non è più un problema. Sappiamo che per molti di voi, la conclusione del mese di marzo non è stata semplice da gestire. Anche i più coraggiosi e innamorati hanno dovuto confrontarsi con problematiche familiari, o si sono ritrovati a dover assistere un partner in difficoltà. Adesso, iniziano ad intravedersi delle soluzioni, anche se rimane un sottostante senso di malessere e nervosismo. Consiglio ai Vergine di dedicare tempo a viaggiare o praticare sport per allentare la tensione. Distrarre la mente è fondamentale per evitare di sentirsi sopraffatti.

Oroscopo della Bilancia

Nella tua Bilancia, il conflitto attuale nei cieli non è certamente un ostacolo per il tuo futuro, piuttosto indica l’obbligo di isolare coloro che non hanno avuto buone intenzioni. Spesso la Bilancia può sentirsi la radice dei propri problemi o di quelli altrui, ma questa non è la verità. Troppo spesso, ci sono individui che riconoscono questa tua sensibilità e la utilizzano per il loro beneficio. È proprio per questo motivo che probabilmente hai avuto il sospetto che qualcuno stesse giocando con i tuoi sentimenti di colpa, determinando la tua decisione di liberarti da tali pesi inutili. Dunque, è tempo di aprire la strada a nuovi progetti e programmi, ed eventualmente, ad accettare qualche chiusura, se ciò implica un progresso.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, è giunto il momento di concentrarti sul lavoro. Attendi impaziente una piccola sfida che dovrai superare tra la fine di Aprile e l’inizio di Maggio, una sfida che sarà inoltre soggetta al giudizio altrui. Così come dicevo ieri, dici di accettare il giudizio dei tuoi pari, ma se le critiche diventano eccessive, inevitabilmente ti contrari. Tuttavia, Marte e Saturno sono ben allineati rispetto alla tua situazione, quindi, nonostante tutto, avrai la meglio. Devi solo cercare di essere un po’ più cauto in merito alle questioni finanziarie. Per quanto riguarda l’amore, avresti bisogno di un po’ più di comprensione.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la tua essenza è caratterizzata dalla tendenza a prendere decisioni enfatiche e inaspettate. Quante volte sei risvegliato con l’impulso di iniziare un nuovo viaggio, di amare, di lasciare qualcosa dietro te? Tuttavia, nel momento attuale, ogni decisione che prenderai richiederà una valutazione consapevole. Vorrei sottolineare quanto sia fondamentale questo primo tratto di aprile: abbiamo tre pianeti rapidi in movimento e Venere ha avviato un transito intrigante in tuo favore. Questo implica l’opportunità di superare ostacoli, di fare incontri stimolanti, di vivere relazioni amicali che potrebbero evolvere in qualcosa di più profondo. Fai attenzione, però, a tenerti lontano da chiunque possa ostacolare la tua crescita.

Oroscopo del Capricorno

Un tranquillo fine settimana all’amico Capricorno! Fino a martedì, tuttavia, una sola parola potrebbe essere eccessiva. Si potrebbe dire che c’è bisogno di prudenza, forse ci sono delle sfide da affrontare, dei traguardi da raggiungere e le idee potrebbero non essere tanto cristalline. Non mi riferisco alle tue idee, ma a quelle degli altri, quindi starei attento nei rapporti e darei fiducia solo a chi la merita. Cerchiamo di superare anche quei piccoli dispiaceri, sono situazioni temporanee. Non dimenticare, Capricorno, che la tua forza è indiscutibile. E dal 16 ci saranno buone novità. È solo questione di fare un po’ di attenzione per qualche giorno, anche fisicamente, cercando di non affaticarsi troppo.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, la chiave per sperimentare l’amore in tutta la sua pienezza risiede nell’essere autentici. È a partire da questa prospettiva che ti do questo consiglio, in quanto per molto tempo hai mantenuto del torpore interiore che ha portato a dei divari con il tuo partner. Anche se passate l’intera giornata insieme a casa, si avverte comunque una distanza che, sebbene potrebbe essere facilmente colmata, esiste. La tollerabilità oscilla in base alle singole circostanze, ma la sensazione di insofferenza aumenta man mano che il tempo passa.

Oroscopo dei Pesci

Amici del segno dei Pesci, Marte e Saturno nel vostro segno suggeriscono un potenziamento della vostra attenzione riguardo le complicanze lavorative. E’ il momento di prendere decisioni cruciali. Nonostante ciò, non temete per la seconda metà dell’anno, già precedentemente discussa, non vi porrà in particolari difficoltà. E’ un momento d’oro per i Pesci che vogliono concludere un accordo o un patto. Quindi, evitate di creare complicazioni inutili. Il favorevole allineamento astrale durante il weekend donerà, inoltre, un impulso positivo ai recuperi sentimentali, di cui avrò l’occasione di discuterne molto presto.

