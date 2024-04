Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 5 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 5 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, in questo periodo la tua energia è in piena fioritura. Perfino al mattino, la luna ti offre un favorevole aspetto bisestile. Ma la grande novità di questo venerdì è l’ingresso di Venere nel tuo segno. Ora, con solo Mercurio e Venere presenti nel tuo cielo zodiacale… e chi può fermarti? Le uniche fonti di tensione potrebbero essere se non ti ascoltano oppure se sei frustrato per non poter fare tutto ciò che vorresti, poiché per natura l’Ariete tende ad essere abbastanza testardo e risoluto. Tuttavia, il prossimo fine settimana porterà di certo nuovi consigli.

Oroscopo del Toro

Un periodo cruciale ci aspetta, cari Toro. Questo mese promette l’opportunità di prendere decisioni importanti e di concludere finalmente un capitolo del passato che è meglio lasciar andare. Come ho detto numerose volte, la sfida in questo periodo è resistere alla tentazione di voler ritornare a come erano le cose. Sappiamo tutti che questo non è realizzabile. La vostra energia potrebbe essere un po’ bassa al mattino, ma vedrete un aumento nel pomeriggio. È un momento per riconsiderare e riesaminare il vostro amore.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, l’attuale transito di Venere presenta un quadro intrigante, tuttavia, ha effetto a partire da oggi, quindi non aspettatevi che le preoccupazioni amorose si dissolvano all’istante. Se ci sono stati problemi, non svaniranno immediatamente. Sabato e domenica sembrano essere giorni propizi per dei chiarimenti in ambito sentimentale. Potrebbe esserci solo la necessità di rivalutare alcune decisioni professionali. Ricorda, “meno è più” dovrebbe essere il tuo mantra a partire da oggi.

Oroscopo del Cancro

Cancro, ammettiamo che l’inizio del mese è caratterizzato da una fase intensa e impegnativa. Tuttavia, ricorda che la seconda metà del mese ha un significato molto importante. Giugno e luglio si preannunciano come mesi eccellenti, quindi non esitare a prendere l’iniziativa nonostante le sfide che possono ancora sorprenderti. È possibile che tu debba fronteggiare qualche opposizione o dover trattare questioni di lavoro con una certa dose di resilienza. Ma non farti scoraggiare e mettere a repentaglio quello che potrebbe diventare un forte desiderio alla fine del mese.

Oroscopo del Leone

Il Leone si trova in un periodo in cui è necessario mettere da parte le controversie e focalizzarsi fortemente sui propri obiettivi, su ciò che intende realizzare fino al termine dell’anno. Dopotutto, sappiamo che a partire da giugno non avrà più l’opposizione di Giove. Se sei una persona che ama le sfide, potresti essere già pronto a competere, addirittura con te stesso. Sole, Mercurio, Venere entrano in scena, conferendo energia e slancio. Questi pianeti promettono una prospettiva futura molto promettente. Pertanto, chiunque arrivi a prendere una decisione definitiva o a fare un incontro significativo, vedrà sicuramente un suo grande beneficio.

Oroscopo della Vergine

Vergine, è indubbio che con la Luna in opposizione e Marte in una configurazione turbolenta, il tuo livello di stress può aumentare. C’è chi ha dovuto fare una pausa nel lavoro o ha dovuto affrontare qualche contrattempo. Se ti focalizzi troppo sulle incombenze e le sfide di questo periodo, potresti sentirte non bene, quindi appena hai l’opportunità, distrai la mente. È fondamentale non dimenticare che, con Giove del tuo lato, tutte le tue cadute saranno ammortizzate, come ho detto più volte. Entro la fine di maggio sarà necessario prendere delle decisioni. In passato ti avevo già anticipato che questo cielo può creare situazioni di imbarazzo, ma con la prospettiva di ottimi risultati. Saranno presenti anche delle novità positive.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, potresti aver notato delle anomalie nel tuo passato sentimentale, ma adesso sembra che tu stia rompendo le catene che ti hanno frenato per tanto tempo. Alcuni, anzi molti di voi, Bilancie, stanno cercando di mostrare a qualcuno che è stato particolarmente tenace, e forse un po’ prepotente, che l’importanza che attribuisce a se stesso ha un confine. In breve, se qualcuno pensava che tu fossi passivamente compiacente, presto vedrà i suoi errori, dovrà ripensare le proprie azioni e sarà costretto a riconoscere il tuo valore. E per questa sera, evita di alimentare disputate.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, il pianeta della Luna ti guarda favorevolmente, Marte ti sostiene, e allora c’è la potenzialità che tu, Scorpione, che spesso ti metti in discussione, decidi di sostenere un importante prova. Si presagisce che ciò avverrà verso la fine di Aprile o l’inizio di Maggio. Sarai pronto a lasciarti giudicare dai tuoi pari, ma ricorda, chi giudica uno Scorpione, deve avere bene in mente la sua sensibilità. Quindi, agite con delicatezza ed equilibrio. Opportunità e trasformazioni nel campo professionale potrebbero arrivare da Giugno, soprattutto per i più giovani.

Oroscopo del Sagittario

Cari Sagittari, non vedete questo come un impedimento insormontabile, piuttosto come un piccolo contrattempo che può richiedere una riconsiderazione dell’intera giornata, soprattutto nel corso del pomeriggio quando potreste sentire una certa disorientamento. Ma voi, amanti dell’incertezza e sempre alla ricerca dell’autenticità, aspirando al massimo riconoscimento, ora potete attrarre l’ammirazione altrui. Ricordiamo che, a partire da oggi, Venere inizia a dispensare i suoi favori verso di voi.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, sembra che l’amore stia vivendo una piccola pausa e le ragioni possono essere tante. È comprensibile che tu possa sentirti stressato se stai affrontando problemi di salute o di lavoro. Ricordiamo anche che ci sono individui che, nonostante l’amore smisurato che provano, si trovano invischiati in questioni legali o burocratiche da risolvere. Alcuni segni, come la Vergine o la Bilancia, potrebbero involontariamente causare certe preoccupazioni nella tua vita. Per quello che riguarda aprile, prevedo un periodo di attesa nella prima metà del mese, seguito da risposte nella seconda.

Oroscopo dell’Acquario

Per l’Acquario non si prevede una giornata troppo impegnativa, con la luna ancora a favore nel tuo segno. Si avverte un palpabile frizzio mattutino, quasi come uno scintillio, che si riflette sugli individui che sono nel tuo raggio d’azione. Si potrebbe attribuire a quest’energia le belle giornate di primavera appena cominciate – ce ne sono state poche finora ma hanno suscitato una voglia di esplorare, di trasformazione. Insomma, l’Acquario, un segno d’aria, percepisce che è giunto il tempo di liberarsi da ogni ostacolo e volare verso un avvenire più roseo. Presta attenzione a non inciampare o fare passi inconsiderati, specialmente in…

Oroscopo dei Pesci

Pesci, potrebbe risultare un errore sottovalutare incontri e proposte in questo periodo, considerando che Marte e Saturno ora ti conferiscono molta forza, che potrebbe essere interpretata come una certa, per così dire, “prepotenza”. Hai infatti molta determinazione e coraggio, e continuo a sostenere che i liberi professionisti potrebbero prendere una decisione importante. Nel pomeriggio, l’arrivo della Luna nel tuo segno raddoppia non solo la tua capacità di agire, ma anche le tue intuizioni. Ricordiamo spesso che le persone nate sotto il segno dei Pesci sperimentano emozioni particolari, hanno spesso delle previsioni, e a volte i loro sogni possono avere una rilevanza reale. In conclusione, vedremo qualche novità nel corso delle prossime 48 ore.

