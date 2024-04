La storica saga di Matrix, che ha segnato gli anni ’90 e i primi anni del 2000, si appresta a un ritorno inaspettato. La notizia è recente: la Warner Bros ha annunciato ufficialmente l’arrivo di un quinto capitolo. Al timone di questa nuova avventura troveremo Drew Goddard, già candidato all’Oscar per la sceneggiatura di The Martian. Un cambio alla regia che non mancherà di attirare curiosità e domande. Ma un mistero aleggia ancora: quale sarà la trama del prossimo film e come si ricollegherà ai precedenti? Una domanda che solo il tempo potrà rispondere.

Annuncio ufficiale del prossimo sequel di Matrix

Considerata finita dopo la trilogia che ha debuttato tra il 1999 e il 2003, la saga fantascientifica di Matrix ha sorpreso tutti con l’annuncio dell’arrivo a sorpresa di un quinto film. C’era chi pensava la saga conclusa con l’uscita di Matrix Resurrections nel 2021, ma Warner Bros. ha smentito tutto, annunciando il prossimo sequel nella serie cinematografica. Non ci sono dettagli specifici sulla trama del nuovo film o su come si ricollegherà ai precedenti film. Il progetto segna un cambiamento significativo nella serie, dato che sarà il primo film di Matrix che non vedrà la direzione di Lilly Wachowski, che ha lasciato prima dell’ultimo film, né di Lana Wachowski. Lana, che ha diretto l’ultimo film, resterà tuttavia a bordo come produttrice esecutiva.

Ruolo di Wachowski e Goddard

La direzione di questo quinto film sarà come anticipato affidata a Drew Goddard, noto per la sua sceneggiatura nominata all’Oscar per The Martian e il suo ruolo di regista in Quella casa nel bosco e 7 sconosciuti a El Royale. Goddard collaborerà con Sarah Esberg per la sceneggiatura. Goddard e Esberg si occuperanno di sviluppare una nuova avventura nel mondo di Matrix, pur mantenendo un legame con l’opera originale. “Drew è venuto a noi con una nuova idea che crediamo sia un modo incredibile di continuare il mondo di Matrix”, ha affermato Jesse Ehrman, presidente delle produzioni dello studio cinematografico.

Al momento, non è chiaro se il cast originale, composto da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, o le nuove entrate come Yahya Abdul-Mateen II, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, saranno coinvolti nel progetto o se la saga proseguirà con nuovi personaggi e nuove trame. Dettaglio importante, la data di uscita per questo quinto film non è stata ancora annunciata. Tuttavia, con quest’annuncio, è probabile che altre informazioni arriveranno nei prossimi mesi.