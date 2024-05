In queste ore, sul web, è spuntata una segnalazione piuttosto importante che riguarda Beatriz D’Orsi. L’ex corteggiatrice di Brando Ephrikian è, secondo molti, una delle papabili future troniste di Uomini e Donne. Lei stessa non ha escluso questa possibilità, tuttavia, pare che il tutto possa essere seriamente in dubbio a causa di una segnalazione. Ecco cosa è emerso.

La segnalazione su Beatriz D’Orsi, ha mentito a UeD?

L’influencer Alessandro Rosica ha raccolto la segnalazione di una una persona che lo segue, la quale ha dichiarato di avere delle notizie, poco confortanti, su Beatriz D’Orsi. Nello specifico, l’utente in questione ha dichiarato che la ragazza sarebbe fidanzata con un ragazzo di Siena, di cui è stato rivelato anche il nome, ma Alessandro l’ha censurato.

In effetti, in questi giorni, la D’Orsi ha pubblicato dei contenuti in cui ha mostrato di essere a Siena e in cui ha anche dichiarato di aver lasciato lì il suo cuore. Questo, dunque, sta spingendo sempre di più a credere che la segnalazione abbia un forte fondo di verità, ma non è tutto. Sembrerebbe, infatti, che la relazione tra l’ex corteggiatrice e questo ragazzo vada avanti da un po’ di tempo, dunque, Beatriz potrebbe aver partecipato a Uomini e Donne con questa situazione al di fuori.

Trono saltato per Beatriz? Quando finisce Uomini e Donne

Per il momento, la diretta interessata non è ancora intervenuta sulla faccenda chiarendo la sua posizione a riguardo. In ogni caso, gli utenti del web son più che certi che, nel caso in cui la cosa dovesse rivelarsi veritiera, per la giovane si metterebbe molto male. Maria De Filippi, infatti, potrebbe decidere di far cadere definitivamente l’ipotesi di porla sul trono di Uomini e Donne nel corso della prossima stagione televisiva.

Ricordiamo che quella di quest’anno sta per concludersi. UeD dovrebbe andare in onda fino a fine maggio, mentre lunedì prossimo sarà effettuata l’ultima registrazione della stagione, durante la quale assisteremo anche alla scelta di Daniele Paudice, l’unico tronista rimasto in carica. Con quella di lunedì, dunque, ci saranno altre sette registrazioni da mandare in onda, ognuna delle quali dura in media tre puntate, in taluni casi due, quindi, la chiusura si avvicina.