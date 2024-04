Raffaella Scuotto è riuscita, finalmente, a coronare il suo grande sogno, ovvero, quello di uscire da Uomini e Donne insieme a Brando Ephrikian. I due ragazzi, anche se faticano un po’ a conciliare la distanza e i loro impegni, sembrano essere molto presi l’uno dall’altra. In queste ore, infatti, la ragazza ha fatto delle confessioni.

Il retroscena di Raffaella prima di un’importante esterna con Brando a UeD

Brando e Raffaella sono molto felici di aver lasciato Uomini e Donne insieme. Attraverso i loro rispettivi profili Instagram, infatti, i due ragazzi non fanno che condividere dediche romantiche e aggiornamenti in merito alla loro vita sentimentale. Raffaella, ad esempio, ha mostrato ai fan alcune foto, le quali sono state scattate da lei durante il suo percorso a UeD.

Nello specifico, la Scuotto ha ammesso di aver dato un’occhiata alla sua galleria di immagini, dove ne ha trovate alcune scattate poco prima di fare un’importante esterna con Brando. La ragazza si era recata alla stazione Termini di Roma per incontrare Brando e andare sulla neve. Lì, la sua attenzione fu catturata da alcuni bigliettini affissi su di un albero di Natale contenenti dei desideri. Due in particolare catturarono la sua attenzione. Il primo era scritto da una ragazza che si augurava di coronare il suo sogno d’amore con la persona che amava, mentre il secondo era scritto da qualcuno che si era recato a Roma per incontrare il suo amore.

Segni del destino tra la Scuotto e Ephrikian?

Raffaella decise di immortalare queste foto, in quanto rappresentavano esattamente la sua stessa situazione sentimentale e i suoi desideri. Poco dopo aver fatto queste foto, infatti, la protagonista vide Brando per trascorrere la loro esterna sulla neve, la quale è stata, forse, una delle più belle fatte insieme.

Era precisamente il 17 dicembre 2023, data che è rimasta impressa alla Scuotto per quello che poi ne è seguito. Con il senno di poi, Raffaella ha interpretato tutti questi momenti come dei segnali del destino inerenti il suo legame indissolubile con Brando. Non resta che attendere, dunque, per vedere quali passi importanti compiranno i due per consolidare il loro rapporto.