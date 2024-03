Ha debuttato il 29 marzo 2024 una delle più attese produzioni Mediaset della stagione primaverile, Se potessi dirti addio. Trasmessa in prima visione su Canale 5, è una miniserie italiana di genere drammatico poliziesco, i cui registi sono Ricky Tognazzi e Simona Izzo. A creare grande interesse attorno alla fiction, è stato anche il ritorno sul piccolo schermo dell’attore Gabriel Garko, che si è immerso per l’occasione nei panni del protagonista Marcello De Angelis.

Di cosa parla Se potessi dirti addio

In seguito ad un tentativo di suicidio, l’uomo si trova ricoverato in psichiatria, dove viene seguito da un team di esperti a causa della sua perdita di memoria. Il suo destino però, si incrocerà con quello della bellissima neuropsichiatra Elena Astolfi, interpretata da Anna Safroncik. Anche la donna sta affrontando un grave trauma: la sua vita, apparentemente perfetta, viene stravolta quando il marito Lorenzo è investito da un pirata della strada e perde la vita. Marcello ed Elena scopriranno man mano di poter trovare dei punti in comune nella loro storia.

Come vedere la replica di Se potessi dirti addio in tv

Se potessi dirti addio è andata in onda per la prima volta venerdì 29 marzo 2024 su Canale 5 alle 21.30 circa. Gli episodi della miniserie interpretata da Gabriel Garko ed Anna Safroncik sono trasmessi dalla stessa rete in un totale di 4 serate, con la seconda puntata del 5 aprile e la terza del 12 aprile. Gli episodi sono complessivamente 6 (divisi in blocchi da 2 per ogni messa in onda). Chi non è riuscito a vedere le puntate in prima visione tuttavia, potrebbe chiedersi come sia possibile rivederli in replica.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Molto spesso le produzioni Mediaset prevedono una programmazione delle repliche sulla rete La5. Potrebbe venire spontaneo dunque, chiedersi se anche nel caso di “Se potessi dirti addio” sia prevista questa possibilità. Attualmente i palinsesti del canale 30 non contemplano la visione della fiction, che perciò non potrà essere rivista attraverso digitale terrestre. Restano comunque diverse altre opzioni per non perdersi le puntate della miniserie.

Come vedere Se potessi dirti addio attraverso SmartTV

Una possibilità di vedere attraverso la propria televisione la serie diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, seppur non in replica nei canali Mediaset, resta per chi è in possesso di una Smart TV. Questa tipologia di televisori infatti, consente di installare in modo totalmente gratuito l’app di Mediaset Infinity. Una volta scaricata sul proprio TV, sarà sufficiente effettuare l’accesso per poter scegliere tra i vari contenuti la fiction “Se potessi dirti addio”.

Seppur libera da vincoli di abbonamento per accedere a questa serie, l’app chiederà comunque una registrazione per poter essere utilizzata senza limiti. Per effettuarla in modo rapido si potranno inserire i propri dati e la propria email, o in alternativa entrare grazie ad un account già esistente. Una volta cercata sulla home page o nella sezione “Fiction e Serie TV” del catalogo la miniserie, non resterà che avviare l’episodio di proprio interesse.

Come vedere Se potessi dirti addio sul PC

La visione della serie tv “Se potessi dirti addio” sarà gratuita e molto semplice anche se si desidera utilizzare il proprio PC. In questo caso, dal proprio browser preferito, ci si dovrà collegare al sito ufficiale mediaset.infinity.it. La modalità di fruizione del contenuto resta la stessa dell’app Mediaset Infinity. Per godere della visione completa della fiction infatti, il sito chiederà l’accesso tramite account registrato o offrirà la possibilità di effettuare una veloce registrazione. In caso contrario, potrebbe comparire sullo schermo un messaggio pop-up che indica la necessità di questa operazione per continuare la visione. La miniserie si troverà facilmente nella sezione “Fiction e Serie TV”.

Come vedere Se potessi dirti addio da tablet, smartphone e altri dispositivi

Per chi preferisce utilizzare un dispositivo come tablet o smartphone, le puntate di “Se potessi dirti addio” saranno a disposizione attraverso l’app di Mediaset Infinity. Sarà necessario dunque, scaricare ed installare l’applicazione. Una volta avviata, si verrà invitati a fornire i propri dati d’accesso, o ad utilizzare un canale social per entrare ed usufruire dei contenuti gratuiti. Attraverso l’icona della ricerca, basterà poi inserire il titolo della miniserie, cliccare sul banner con foto e selezionare le puntate presenti sulla piattaforma.