Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 30 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di oggi a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 30 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, al momento potresti sentire l’impulso di esplorare emozioni inedite. Mi preme esortare specialmente coloro che hanno il cuore libero ad essere proattivi, poiché è giunto il momento di ripristinare lo slancio per vivere un’emozione profonda. Vorrei anticiparti che Venere inizierà la sua traversata nel tuo segno dal 5 aprile. Tuttavia, è fondamentale adesso trovare alcune risposte anche a questioni passate di rilevante importanza, e sidestep liti infruttuose. Attenti, per esempio, quando si tratta di Scorpione, Acquario e Sagittario.

Oroscopo del Toro

Toro, ti trovi alla vigilia di un weekend significativo, diverso da quello della Pasqua dell’anno scorso. Emergono lievi incertezze relative alla continuazione di un determinato impiego. Se tutto è andato come previsto, potresti aver compiuto un eccellente lavoro, ma potrebbero sorgere dubbi su se proseguire o meno con un progetto specifico a partire da giugno. Il peggio potrebbe costringerti a ripensare la tua vita da questa prospettiva, tuttavia, i cambiamenti sono una costante nella vita. Sei un segno dello zodiaco tendenzialmente conservatore, Toro, se qualcosa funziona bene preferisci mantenerlo così per sempre, tuttavia non è consigliabile ignorare eventuali problemi. Piccole discrepanze devono essere adeguatamente risolte per poter procedere.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, siamo in procinto di accogliere la Pasqua che coinciderà con la luna in opposizione. Ci sono molte letture possibili di questa configurazione astrale, ma tutte portano a domande essenziali: siete amati o no? Qualcuno sarà al vostro fianco o vi troverete da soli? Questa Pasqua si preannuncia diversa rispetto all’ultima. Analizzando le stelle, riscontro che a livello affettivo potrebbero esserci alcuni problemi da risolvere, conferme da ottenere. È possibile che, se non avete ancora deciso con chi trascorrere il fine settimana, possiate già stasera sentire una certa pressione. Ma a prescindere, ciò che desiderate davvero è la tranquillità.

Oroscopo del Cancro

Cancro, è comprensibile che ti trovi a dover affrontare delle contese, delle dispute o dei conflitti. Tuttavia, ricorda, l’essenziale è prevalere in ogni sfida. Ricordo che menzionavo un periodo un po’ incerto all’inizio d’aprile, al quale avrebbe fatto seguito un momento di miglioramento a partire dal 16. Chiunque cerchi di ampliare il proprio raggio d’azione in relazioni o chi brami esperienze emozionali intense, ora avrà l’opportunita di godersi il favore di Venere, oltre che un’importante vittoria. Ricorda però, non puoi avere tutto immediatamente, presta attenzione soprattutto se ci sono delle questioni contrattuali pendenti o delle storie sentimentali che non sono chiarissime. Rifletti attentamente prima di prendere decisioni definitive.

Oroscopo del Leone

Il Leone, adesso con Marte non più in opposizione, riesce ad intravedere l’avvenire con maggiore serenità e tranquillità e questo è fondamentale. La stagione primaverile riserva una sorpresa nell’ambito amoroso e lavorativo. Le prime due settimane di aprile si prospettano piene di fascino. Questo perché non c’è solo un risveglio delle passioni, ma anche l’ambito lavorativo può guadagnare slancio. Dopo una fase di difficoltà, si rafforza la sicurezza in se stessi.

Oroscopo della Vergine

Vergine, forse stai ponderando su che direzione prendere nella tua vita, ma la mia consiglio è di lasciar passare Pasquetta prima di fare una decisione definitiva. Potrebbe sembrare che stai cercando di bilanciare il tuo diritto a una certa autonomy e la tua necessità di una riprova, sia morale che economica. So che per molti nati sotto questo segno, la questione è se dovresti mettere più peso sulla gratificazione immediata o sulla stabilità finanziaria. Questo è particolarmente vero se stai ponderando decisioni che riguardano la proprietà di negozi, uffici o altre attività commerciali. Finanziariamente, è il momento di fare il tiro della cinghia e cercare di trovare una soluzione sostenibile. Tuttavia, vigila durante Pasqua e Pasquetta, in quanto potresti sentirsi un po’ pigro.

Oroscopo della Bilancia

Per il segno della Bilancia, il mantenimento dell’equilibrio emotivo è fondamentale. Non posso negare, però, che ci sono elementi esterni che occasionalmente possono turbare questa tranquillità. Da giugno, Giove porterà energia positiva, quindi è consigliato evitare situazioni che possano affaticare o complicare le cose. Con Mercurio e il Sole in opposizione, può esserci qualche tensione legata alla corrente fase di incertezza, ma in fondo, questa fase potrebbe essere vista anche come un periodo di rafforzamento. È quando si cade che si ha l’opportunità di rialzarsi, decretando una risalita. Infine, per chi ha in cantiere una determinata iniziativa o progetto e aspira al successo, una conferma positiva sarebbe di grande aiuto.

Oroscopo dello Scorpione

Come Paolo Fox, posso suggerirti, Scorpione, un fine settimana pieno di avventure! Verso lunedì, attenditi alcune risposte positive. Il tuo cuore è attualmente aperto all’amore, una cosa meravigliosa. Se devi concludere un accordo, ora è il momento perfetto. E guarda avanti, perché sono già in discussione piani estivi. Non dimenticare, aprile sarà un mese favorevole per te, specialmente nelle prime due settimane. Se c’è una decisione o una proposta da fare, non esitare.

Oroscopo del Sagittario

Luminosità del Sole e Mercurio favorevole per il Sagittario, una rivolta interna sta facendo capolino, rivolta solo verso chi ha tentato nel passato di soffocare le tue emozioni, di non comprendere la tua forza vitale e la tua energia. D’altronde, sei uno spirito vivace e pulsante. Riguardo la tua salute fisica, ci sono stati alcuni ostacoli che confido tu abbia ormai superato. C’è una forte agitazione nell’aria, pertanto è importante restare in guardia, soprattutto con i Pesci e i Gemelli.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, in questo periodo le questioni affettive sono importanti, ma ad aprile gli aspetti lavorativi e finanziari assumono una rilevanza maggiore. Con Giove, Urano, Saturno e Venere dalla tua parte, sei in grado di avanzare e di realizzare più di quello che immagini. I problemi sembrano non riguardarti, ma piuttosto sembra che tu stia attendendo delle risposte che tardano ad arrivare. Questa situazione può causare una certa intolleranza e metterti sotto pressione. Mercurio, con il suo aspetto sfavorevole, allude a ritardi riguardo a questioni infrastrutturali o contrattuali.

Oroscopo dell’Acquario

Agli Acquariani che prestano orecchio alle mie previsioni, ribadisco che le relazioni che si stanno creando in questo periodo avranno ancor più rilevanza a partire dal mese di giugno. Mi faccio portavoce dell’universo per ricordare agli Aquariani di non gettarsi in amori proibiti o irraggiungibili, spesso preferiti per evitare di impegnarsi in una relazione seria. Non di rado, gli Acquariani rischiano di cercare l’amore in luoghi dove non può essere trovato. Per coloro che hanno già un partner, è il momento di procedere con doppia cautela. Non permettete alla monotonia di distorcere i vostri giudizi. Avrete motivi di gioia durante le festività pasquali, grazie alla Luna che risplenderà benefica nel vostro segno.

Oroscopo dei Pesci

Nettuno, il pianeta che regge il tuo segno zodiacale, i Pesci, è simbolo di sogni, fantasia e arte. Numerose personalità del segno infatti, svelano un’innata propensione artistica, manifestandosi come cantanti, musicisti, pittori e altro. Non a tutti, però, è data la capacità di esprimere la propria emotività attraverso l’arte. Ad ogni modo, chi è nato sotto il segno dei Pesci possiede una generosità innata. In questa fase è fondamentale che tale qualità venga reciprocata. Sei persona di cuore sensibile e di umore labile, quindi piccole tensioni o fastidi durante il periodo di Pasqua e Pasquetta potrebbero urtare la tua sensibilità. Ti suggerisco fin d’ora di organizzare un evento o un attività divertente per evitare di lasciarti coinvolgere in situazioni di disagio che potrebbero emergere sin dal mattino. Ne discuteremo più nel dettaglio domani.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.