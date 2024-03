Amici 23 è tornato in onda durante questo pomeriggio, venerdì 29 marzo 2024, su Canale 5, con l’ultimo appuntamento settimanale con il daytime, prima della messa in onda della seconda puntata del serale di domani. Che cosa sarà successo tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia dopo aver scoperto la classifica del pubblico votante nella gara speciale in studio? Magari vedremo altre loro reazioni, come accaduto con Sofia che non si aspettava certo di arrivare penultima? Forse in casetta saranno giunti dei nuovi guanti di sfida per qualcuno dei ragazzi? Questo e molto altro, come sempre, ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, un nuovo guanto: Holden vs Mida

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con il guanto di sfida che è arrivato in settimana per Holden. A lanciarlo è stata Lorella Cuccarini che ha deciso di metterlo in sfida contro Mida. La prof ha detto ad Holden che durante il suo percorso ha sicuramente dimostrato grandi risultati discografici. Ha il suo stile e la sua credibilità ma se fosse stata la sua insegnante lo avrebbe fatto lavorare su alcune lacune. Per Lorella Holden deve capire che non è ascoltato solo in radio ma ha un pubblico televisivo. Per lei, il cantante raramente si dona al pubblico. Resta nella sua comfort zone emotiva e dimentica di cantare per la gente.

Il guanto di sfida sarà di staging e dovrà cantare Mediterranea di Irama. Dunque Holden dovrà muoversi ma non solo. Con lui sul palco ci sarà anche una professionista con cui lui dovrà poi interagire.

La reazione di Holden a questo guanto? Il cantante ha detto che diventa rosso solo al pensiero. Questo non è il suo punto di forza, è vero che sta più nel suo e trova difficoltà ad interagire con il pubblico. Nonostante ciò Holden pensa sia un guanto abbastanza equo. E’ sicuramente una cosa che può fare.

Holden incontra Zerbi

Holden ha incontrato Rudy Zerbi dopo aver ricevuto il guanto di sfida. Il professore dissenta con alcune cose dette dalla Cuccarini perché, per lui, Holden al pubblico si dona, seppur in modo diverso. Per Holden sarà una cosa tutta nuova, magari anche molto divertente. In casetta balla ogni tanto ma ovviamente nulla di serio. Si sente un po’ in imbarazzo ed un po’ divertito.

Le prime prove di Holden

Holden ha iniziato a provare per il guanto di sfida insieme a Francesca Tocca. Il cantante ha messo subito le mani avanti dicendo che lui non è capace ed ha cominciato a fare i primi passi con la professionista.

Tornato in casetta dopo le prove, Holden ha detto ai suoi compagni che adesso ha capito la passione per la danza perché avrebbe dovuto fare il ballerino, non il cantante. Il motivo? Ovviamente Francesca Tocca. “Con lei è impossibile” ha detto l’allievo. Holden ha raccontato tutto ciò che è accaduto in sala, spiegando che è stato terribile e bellissimo allo stesso tempo.

I primi dubbi di Holden

Con il passare del tempo, Holden ha iniziato a nutrire un po’ di dubbi rispetto a questo guanto di sfida. Crede che farà una figuraccia e sicuramente vincerà Mida. La preoccupazione di Holden non è non riuscire a farlo con convinzione, più che altro teme di non riuscire a fare niente di tecnico.

Le prove di Mida

Intanto anche Mida ha iniziato le prove per il guanto di sfida. Inutile dire che il cantante era decisamente più sciolto rispetto al suo collega. Anche se ha ammesso di essersi sentito un po’ a disagio in alcuni momenti di contatto con Francesca Tocca durante il balletto.

Holden cambia idea: la decisione di Zerbi

Holden continua a nutrire dei dubbi rispetto al guanto ed ha deciso di parlare con Zerbi. Il cantante ha spiegato di sentirsi in imbarazzo a farlo, di trovarsi in difficoltà nelle prove generali, anche se lo ha provato per tutta la settimana. Avrebbe piacere a continuare a lavorarci ma al momento si sente imbarazzato. Il professore ha visto le prove e ha visto l’impegno dell’allievo. Zerbi ha detto che per il momento il guanto si può rifiutare però Holden dovrà continuare a lavorarci allo stesso modo anche perché potrebbe apprendere tanto da questa prova.

Gaia ha ancora dubbi sul guanto di Todaro

In settimana, Raimondo Todaro ha assegnato un guanto di sfida Gaia vs Marisol ma Gaia continua ad avere dei dubbi rispetto alla coreografia. Parlando con il suo professore ha ribadito di essere in ansia, di non essere serena, di non sentirsi valorizzata. Per Gaia questo guanto non ha senso. Come già accaduto qualche giorno fa, l’allieva e il suo maestro si sono confrontati su questa questione.

La ballerina ha detto di averci pensato bene. Perdere questo guanto le dispiacerebbe troppo, anche perché un membro della squadra rischierebbe di andare a casa. Nonostante lo sprono di Todaro, Gaia è apparsa abbastanza sofferente e le è anche scappata qualche lacrima. Raimondo, a questo punto, ha detto alla ballerina che avrebbe provato a chiedere di annullare il guanto per farla stare meglio. Lei ha ringraziato. La richiesta verrà accolta?

Le paure di Sarah dopo la classifica

Sarah ha avuto un momento di sconforto in sala prove dopo la classifica stilata dal pubblico in studio. La cantante è arrivata terzultima, ed è l’ultima dei cantanti. Sarah è apparsa particolarmente delusa ed ora ha paura di essere eliminata. La giovane allieva è scoppiata in lacrime e teme di non arrivare alla terza puntata. In più crede che il pensiero del pubblico sia fondamentale per fare questo mestiere.

Il rapporto tra Mida e Gaia: le novità

Mida e Gaia si sono lasciati. La ballerina ha però chiesto al cantante di appartarsi un attimo per abbracciarsi. L’abbraccio c’è stato. I due si sono mancati ma Mida vuole avere del tempo. Gaia ha detto di non usare il cervello perché crede che poi se ne pentirà. La danzatrice e il cantante sono finiti in lacrime ma Gaia, nonostante sia consapevole di essere un po’ pesante con Mida, non vuole lasciarlo andare perché per lei è troppo importante e l’ha aiutata in tante cose. Gaia ha detto che gli occhi di Mida le servono troppo nelle sue giornate. Lui però ha paura che si faranno del male. Mida non vuole fare più del male a Gaia, non sarebbe giusto.

Gaia si è quindi allontanata ed è scoppiata a piangere. Marisol ha provato a sostenerla. Lil Jolie è stata diretta con Mida ed ha chiesto se con Gaia è finita. Lui ha risposto di sì.

Il giorno dopo, Sofia ha chiesto alcune cose a Gaia e lei ha confermato che con Mida si sono lasciati perché lui non riuscirebbe a garantirle le giuste attenzioni. Tra Mida e Gaia è davvero finita?

Brainstorming in studio

