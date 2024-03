Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, giovedì 28 marzo 2024, su Canale 5, con una nuova puntata del daytime. Che cosa sarà accaduto in questo nuovo appuntamento con gli allievi della scuola più famosa d’Italia in queste ultime ore? Durante il daily sarà stato mostrato il proseguimento della gara dei ragazzi giudicata dal pubblico presente in studio? Ricordiamo infatti che durante la puntata di ieri già molti di loro si era esibiti, ovvero: Dustin, Mida, Petit, Giovanni, Sarah, Sofia e Nicholas. Questo anche l’ordine della classifica provvisoria stilata e di cui i ragazzi non sono ancora a conoscenza. Ma andiamo quindi a vedere che cos’è successo nel daytime di oggi, ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, la gara giudicata dal pubblico continua

La striscia quotidiana di Amici 23 di questo pomeriggio si è aperta proprio come ci eravamo lasciati ieri, con la gara giudicata dal pubblico votante presente in studio. Dopo le esibizioni che abbiamo già visto durante lo scorso appuntamento con il daytime, sul palco è stata la volta di Holden. Il cantante si è presentato con Solo Stanotte, il suo ultimo inedito che parla di una relazione che si sta andando a deteriorare e che, come lui stesso ha spiegato, è una storia vera. Alla fine della performance il pubblico si è alzato tutto in piedi per l’allievo.

Qui di seguito la classifica parziale aggiornata dopo la nuova esibizione:

Dustin Holden Mida Petit Giovanni Sarah Sofia Nicholas

Come sempre, dopo il canto c’è il momento del ballo! In studio è arrivata Lucia. La danzatrice ha raggiunto il pubblico ed ha dato la mano a tanti dei presenti. Lucia si è presentata ed ha detto che ha iniziato a ballare quando era piccola ed a 10 anni è diventata una passione seria, ha studiato qualsiasi stile e da due anni e mezzo vive a Roma. In questo speciale ha ballato Oro nero di Giorgia, che aveva già presentato durante il pomeridiano. Per lei questa è una canzone che le sta a cuore fin dal primo momento in cui l’ha sentita. Poi ha scoperto che ad aver scritto questo testo è stato proprio il suo professore, Emanuel Lo.

Ecco la classifica parziale dopo l’esibizione di Lucia:

Dustin Holden Lucia Mida Petit Giovanni Sarah Sofia Nicholas

Dopo Lucia a dover andare in studio è stata Lil Jolie. La cantante si è esibita con Attimo, il suo inedito che parla di com’è lei, che non riesce mai a godersi il momento. Anche se da quando è ad Amici sta imparando a farlo. Ed infatti è riuscita a cantare anche tra il pubblico… Per lei è stato più difficile cantare di fronte a loro che sul palco del serale.

Qui la classifica parziale dopo l’esibizione di Lil:

Dustin Holden Lucia Mida Petit Giovanni Lil Jolie Sarah Sofia Nicholas

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Le altre esibizioni durante la gara

La gara giudicata dal pubblico in studio è poi proseguita con il ballo e quindi con Gaia. La danzatrice non ha nascosto la sua ansia ed ha ringraziato i presenti e i fan che seguono il percorso degli allievi. Per questo è importante dare tutto, con tanto amore. La ballerina ha deciso di divertirsi e di non puntare su una coreografia emotiva ed ha chiuso il balletto abbracciando alcune persone presenti tra il pubblico.

Di seguito la nuova classifica parziale aggiornata:

Dustin Holden Lucia Mida Gaia Petit Giovanni Lil Jolie Sarah Sofia Nicholas

Dopo Gaia, è stato il momento di Martina. L’allieva si è presentata ed ha cantato il suo singolo Da quando non ho smesso di amarti. Una canzone che parla di una storia d’amore finita ma lei ogni volta prova sempre un certo effetto nel vederlo. Anche lei ha spiegato di provare più ansia di fronte al pubblico che in altre situazioni nel programma. A fine esibizione tutto il pubblico si è alzato in piedi e l’ha acclamata, lei si è emozionata molto.

Ecco quindi la classifica parziale aggiornata dopo l’esibizione di Martina:

Dustin Holden Lucia Martina Mida Gaia Petit Giovanni Lil Jolie Sarah Sofia Nicholas

Subito dopo è stata la volta di Marisol. La ballerina non ha negato la sua emozione e la sua agitazione in studio ed ha spiegato di voler ballare un pezzo di Britney Spears perché si sentiva così.

Dopo l’esibizione di Marisol la classifica appare in questo modo:

Dustin Marisol (a pari posto con Dustin) Holden Lucia Martina Mida Gaia Petit Giovanni Lil Jolie Sarah Sofia Nicholas

I ragazzi scoprono la classifica

La gara è terminata ed i ragazzi sono tornati in casetta. Qui Maria De Filippi ha invitato i ragazzi ad andare in gradinata per scoprire la classifica con la media dei voti. Ci sono molti parimerito. Eccola:

Dustin 9.39 Marisol 9.39 Holden 8,93 Lucia 8.88 Martina 8.62 Mida 8.62 Gaia 8.47 Petit 8.46 Giovanni 8.11 Lil Jolie 7.48 Sarah 7.38 Sofia 6.94 Nicholas 6.89

Sofia e le sue paure dopo la classifica

Poco dopo, Sofia in sala relax ha dimostrato un po’ di malumore dopo aver scoperto di essere al penultimo posto della classifica. La ballerina crede di essere reputata più scarsa di quello che è e per questo il pensiero, secondo lei, è arrivato anche al pubblico. Con i dati che sono arrivati fino ad oggi, Sofia si è sentita piuttosto agitata e sconfortata e lo ha confessato in uno sfogo a Nicholas e Gaia che hanno provato a sostenerla. Sofia teme di non riuscire a fare in tempo a far capire al pubblico chi è veramente…

Durante la sera stessa, Sofia ha avuto il modo di poter parlare al telefono con i suoi genitori. Anche a loro ha confessato quelle che sono le sue paura, la sua delusione. Poi, a fine chiamata, la danzatrice si è data forza con il supporto dei genitori e ha detto che è una roccia e che non la butta giù nessuno.