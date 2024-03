Beatriz D’Orsi è stata la non scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne. La ragazza è rimasta molto male per l’epilogo che ha preso il suo percorso, sta di fatto che è scoppiata anche in lacrime al momento della scelta. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di giorni da quella registrazione, la protagonista ha deciso di aprirsi un po’ con i fan e di raccontare cosa pensa e come sta.

Le prime parole di Beatriz D’Orsi dopo la scelta di Brando Ephrikian a UeD

A distanza di un po’ di tempo dalla scelta di Brando Ephrikian, Beatriz D’Orsi ha deciso di esporsi sui social. La ragazza ha pubblicato una Instagram Storie all’interno della qualche ha esordito ringraziando tutti i fan che, in questo periodo, le hanno fatto sentire tanto affetto e vicinanza. La ragazza ne è davvero grata in quanto l’ha molto sollevata leggere questi messaggi colmi d’amore.

La giovane ha ringraziato coloro i quali hanno apprezzato il suo modo di essere completamente senza filtri e il suo mettersi in gioco. Purtroppo, però, questo non è bastato, e la D’Orsi è tornata a casa con tanta delusione nel cuore. Malgrado questo, però, la protagonista ci ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan ribadendo di stare bene e di essere realmente serena. A dimostrazione delle sue parole, la giovane ha pubblicato anche una foto, scattata una di queste sere, in cui appare felice, sorridente e spensierata.

Raffaella e Brando tornano sui social dopo la scelta: ecco come va tra loro

A quanto pare, dunque, almeno sulla base di quanto emerso, Beatriz pare abbia reagito piuttosto bene alla delusione subita. La ragazza, poi, ha anche promesso ai fan di rispondere ad ogni loro singolo messaggio, tuttavia, dato che ne sono davvero tanti, ha preferito fare prima questa storia in modo da rispondere genericamente un po’ a tutti.

Intanto, anche Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono tornati sui social. Dopo la messa in onda della scelta nella puntata di ieri di UeD, infatti, i due possono mostrarsi assieme. Dai contenuti divulgati sui loro profili Instagram, pare proprio che si stiano godendo serenamente il loro rapporto. La nuova coppia ha deciso di trascorrere qualche giorno a Venezia dopo la scelta, in modo da approfondire la conoscenza. Brando e Raffaella stanno passando le giornate a viversi finalmente la quotidianità senza le telecamere.