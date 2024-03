Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5, venerdì 22 marzo, Myrta Merlino sarà assente. Al suo posto ci sarà Giuseppe Brindisi, che ormai sembra essere il suo sostituto ufficiale. Non è la prima volta, infatti, che la conduttrice si assenta dal talk show pomeridiano, in quanto è accaduto già un paio di volte da quando ha avviato il suo nuovo cammino su Canale 5.

Ecco perché Myrta Merlino sarà assente oggi a Pomeriggio 5

Come mai Myrta Merlino sarà assente nella puntata di oggi di Pomeriggio 5? Stando a quanto rivelato da Dagospia, pare proprio che la donna abbia deciso di disertare la puntata per alcuni impegni privati, che la spingono ad allontanarsi fisicamente. Nello specifico, pare che la donna sia partita per un lungo finesettimana, ma non è tutto.

Sembrerebbe anche che Myrta si stia allontanando dalla trasmissione a causa di tutti i rumor che stanno circolando sul suo conto e sulla sua possibile sostituzione l’anno prossimo a Pomeriggio 5. Malgrado in queste ore siano state svelate delle indiscrezioni in merito al suo contratto, infatti, pare proprio la donna non sia serena. Basti pensare che, in 15 anni di servizio, Barbara d’Urso non si sia mai assentata neppure una volta dalla conduzione del talk show pomeridiano, mentre per Myrta sarà già la terza in meno di un anno.