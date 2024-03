Cosa succederà a Myrta Merlino durante la prossima edizione di Pomeriggio 5? La donna è stata chiamata a sostituire quello che per anni è stato un colosso di Mediaset, ovvero, Barbara d’Urso. La sfida, dunque, è stata particolarmente ardua e difficoltosa, tuttavia, la donna si è sempre impegnata molto allo scopo di adempiere perfettamente al suo incarico. Ma questo basterà per essere riconfermata? Ecco cosa è emerso.

Il retroscena sul contratto di Myrta Merlino e Mediaset

L’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 è stata caratterizzata da tanti cambiamenti, non soltanto dal punto di vista della conduttrice, ma anche della tipologia del format. Sono state abolite tutte le sfumature trash che un tempo venivano trasmesse, per lasciare spazio alla cronaca, anche rosa, ma trattata con un’impronta decisamente più seria.

Il pubblico, però, è diviso, alcuni sperano in una sua possibile riconferma, mentre altri vorrebbero un cambio di conduzione o, addirittura, un ritorno di Barbara d’Urso, che ad oggi sembra davvero impensabile. Ad ogni modo, il giornalista Davide Maggio, che ultimamente è spesso ospite all’interno del salotto di Myrta Merlino per commentare le varie dinamiche trattate, ha aperto una box di domande su Instagram, in cui ha risposto ad un po’ di curiosità sul mondo della televisione. Il protagonista ha toccato anche la questione Myrta Merlino a Pomeriggio 5 e, a tal riguardo, ha svelato che la donna abbia firmato con Mediaset un contratto biennale.

Ipotesi sostituta a Pomeriggio 5 e le parole di Pier Silvio

Questa confidenza inerente il contratto di Myrta Merlino con l’azienda, dunque, lascia aperta la pista ad una possibile riconferma della donna alla guida della prossima edizione di Pomeriggio 5. Questo, però, non è certo. la presentatrice, infatti, ha un contratto con Mediaset, non con il talk show pomeridiano in maniera specifica. Pertanto, se l’azienda sentirà il bisogno di apportare delle modifiche al format in questione, è probabile che opti per un’altra collocazione per Myrta il prossimo anno.

In questi giorni si è addirittura parlato di un possibile passaggio di Cesara Buonamici alla conduzione del programma quotidiano. Per il momento, però, Pier Silvio Berlusconi sembra soddisfatto dell’operato della donna, pertanto, è molto probabile che, alla fine, verrà riconfermata lei.