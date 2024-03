Durante la notte appena trascorsa, nella casa del Grande Fratello è scoppiato il caos. Alcuni concorrenti, infatti, hanno cominciato a dare luogo a degli show che hanno esilarato il pubblico da casa. Specie Massimiliano Varrese e Rosy Chin si sono dati da fare. Sul web, però c’è chi crede che possa trattarsi di una strategia per arrivare in finale. Ecco per quale motivo.

Lo show di Massimiliano Varrese al GF

Massimiliano Varrese non è mai stato un concorrente eccessivamente solare all’interno della casa del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, però, il protagonista sta cercando di puntare tutto sulla simpatia. Stanotte, infatti, prima che le luci si spegnessero e i concorrenti andassero tutti a letto, buona parte degli inquilini si è ritrovata nella camera da letto a viversi dei momenti di spensieratezza e goliardia.

Ad animare la situazione ci hanno pensato Rosy Chin e Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha notato un paio di calze sul suo letto, ed ha chiesto a chi appartenessero. I coinquilini gli hanno detto che fossero di Simona Tagli, così lui ha deciso di indossare i collant e dare luogo ad uno show. Come se non bastasse, poi, ha indossato anche un baby-doll ed ha iniziato a danzare come una ballerina di musica classica. I presenti sono scoppiati a ridere e anche il pubblico da casa è apparso piuttosto esilarato.

Strategie, Rosy Chin diverte, Greta Rossetti spazientita?

In tanti, infatti, hanno dichiarato di voler portare Massimiliano in finale al GF, proprio per poter assistere ad altri momenti come questo. Da ciò non è possibile non domandarsi se, effettivamente, l’attore abbia deciso di cambiare strategia puntando sulla simpatia pur di arrivare in finale. Ad ogni modo, qualunque siano le sue intenzioni, questa versione di sé piace molto di più al pubblico.

Anche Rosy Chin, però, si è data da fare. Lei è sempre stata molto spigliata nelle imitazioni, sta di fatto che ieri sera ha dato luogo ad un vero e proprio show prendendo in giro Max, Greta Rossetti e altri inquilini della casa. Tutti sono sembrati molto divertiti, tranne Greta. Alcuni utenti, infatti, hanno notato che la giovane fosse piuttosto seria nel suo letto, anche un po’ spazientita, in quanto Sergio D’Ottavi si divertiva con gli altri invece che andare nel letto con lei.