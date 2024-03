In queste ore Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno avuto un confronto a cuore aperto nella casa del Grande Fratello. I due si sono ritagliati un momento solo per loro durante una partita di carte. Ad un certo punto, poi, hanno smesso di giocare e si sono detti delle cose molto importanti. Ecco cosa è emerso.

Le riflessioni di Giuseppe e Beatrice sul loro rapporto al GF

Dopo essere stati molto vicini, poi essersi allontanati bruscamente, essersi fatti la guerra e, alla fine, ignorati, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno deciso di venirsi nuovamente in contro in queste ultime settimane di permanenza all’interno della casa. Compreso da ambo le parti di essere in dirittura d’arrivo, i due si sono confrontati su alcune faccende che li riguardano.

Entrambi hanno ripercorso le tappe del loro rapporto vissuto in casa sin dall’inizio. Beatrice ha ribadito di aver provato molto dolore nel vedere alcuni comportamenti di Giuseppe. Quest’ultimo, allora, ha ammesso di aver compiuto degli errori nei riguardi della coinquilina. Se potesse tornare indietro, infatti, rifarebbe tutto quello che ha fatto, ma in maniera decisamente differente. Il giovane agirebbe in maniera molto più matura consapevole e, soprattutto, decisa, senza farsi condizionare da niente e nessuno.

Una storia destinata a finire: la lucida analisi della Luzzi su Garibaldi

Durante il dibattito, poi, Beatrice ha ammesso di aver donato il suo cuore a Giuseppe che, purtroppo, lo ha calpestato con alcuni suoi comportamenti. Di questo Garibaldi è pentito, tuttavia sono state le circostanze a portarli ad allontanarsi. Ad un certo punto, poi, Beatrice ha fatto un discorso molto serio e razionale. La donna, infatti, ha analizzato la natura del loro rapporto, ed ha ammesso che una relazione con Giuseppe sarebbe stata impossibile.

Lei è adulta, ha già una famiglia e dei figli, mente Giuseppe ha 30 anni e una vita davanti da costruirsi. Non sarebbe stato giusto per Garibaldi privarsi della possibilità di farsi una famiglia tutta sua, quindi, anche se le cose tra loro fossero continuate nella casa, una volta usciti, la relazione sarebbe sicuramente giunta al capolinea.