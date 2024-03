Oggi sulla casa del Grande Fratello sono volati diversi aerei, tre dei quai rivolti a Perla Vatiero. I fan della giovane l’hanno voluta mettere in guardia da alcuni inquilini presenti in casa. Se il primo aereo è stato piuttosto criptico, non consentendo alla giovane di capire da chi guardarsi le spalle, il successivo è stato decisamente più chiaro. Ecco cosa è successo.

Messaggi criptici per Perla Vatiero al GF

Gli aerei sono da sempre un modo per i fan di mettersi in contatto con i concorrenti del Grande Fratello. Naturalmente i messaggi vengono controllati dagli autori del programma, onde evitare spiacevoli sorprese. Ad ogni modo, quest’oggi Perla ha ricevuto ben tre messaggi dai suoi sostenitori. Il primo recitava così: “Guardati le spalle in casa, we see“. La giovane ha subito ringraziato i suoi sostenitori, tuttavia, non ha potuto fare a meno di iniziare a domandarsi a chi potesse essere riferito l’aereo.

Beatrice Luzzi, allora, è entrata in aiuto della giovane ed ha invitato i suoi fan ad essere più diretti, in quanto in questo modo le avrebbero generato solamente più confusione. Successivamente, poi, la Vatiero ha ricevuto un secondo aereo, questa volta contenente solamente un messaggio di incoraggiamento.

Aereo mette in guardia Perla da Alessio: la reazione di lui

Il messaggio rivelatore, poi, è arrivato per terzo. L’ultimo aereo ricevuto da Perla Vatiero al GF, infatti, recitava così: “Perlì, mai fidarsi di chi sbatte i piedi“. Il testo è chiaramente riferito ad Alessio Falsone, il quale ha mandato dei messaggi in codice a Sergio D’Ottavi proprio sbattendo i piedi. Dinanzi questo avvertimento, Perla è andata in tilt.

Alessio, sentitosi chiamato in causa, ha sbottato ed ha detto alla Vatiero di fare come meglio creda. Se vuole fidarsi di quello che dicono le persone da fuori la casa, che faccia pure, tanto alla fine i nodi verranno al pettine. Alessio ha ribadito di sentirsi assolutamente con la coscienza a posto, quindi, non ha nulla di cui pentirsi. Il tono adoperato dal ragazzo, però, è stato alquanto infastidito, come se fosse stato punto nell’orgoglio. Perla ha replicato dicendo che sicuramente avrebbe tratto le dovute conclusioni solo con la sua testa.