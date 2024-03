Durante la puntata di ieri del Grande Fratello sono stati affrontati svariati argomenti. Tra di questi, si è parlato anche del rapporto che si è venuto a creare tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. In casa, però, pare ci siano delle detrattrici, in particolare, stiamo parlando di Beatrice Luzzi e Simona Tagli. Le due hanno esposto il loro disappunto nei riguardi di questo avvicinamento tra i due, ma le loro parole hanno innervosito Alessio che, infatti, fuori onda ha detto delle cose piuttosto pesanti.

Il disappunto di Beatrice e Simona su Alessio e Anita

Probabilmente i momenti migliori, e particolarmente degni di nota, si verificano durante i fuori onda al Grande Fratello. Nella puntata di ieri sera, ad esempio, Simona e Beatrice hanno attaccato pesantemente Anita e Alessio reputando il loro avvicinamento piuttosto strano. La Luzzi ha definito il comportamento della ragazza davvero strano e irrispettoso nei riguardi di Edoardo Sanson.

A queste parole si è accodata anche Simona, la quale ha dichiarato di non credere minimamente a questo avvicinamento. Secondo il suo punto di vista, si tratta solamente di una strategia per riuscire ad arrivare fino alla fine. Alessio e Anita hanno provato a difendersi durante la puntata, smentendo le insinuazioni delle loro coinquiline. Le due, però, hanno continuato a rimanere fedeli alla loro versione.

Che hanno detto Falsone e la Olivieri sulla Luzzi e la Tagli fuori onda al GF

Alfonso Signorini, dopo aver ascoltato tutte le parti in causa, ha mandato in onda la pubblicità e, proprio in quel frangente, Alessio ha detto delle frasi abbastanza scortesi nei riguardi di Beatrice e Simona. In particolare, Falsone ha detto delle parolacce a bassa voce e, successivamente, ha detto di non voler continuare ad ascoltare le stupidaggini di “queste due vecchie”. Le parole di Alessio non sono passate certamente inosservate sul web, sta di fatto che in tanti si sono scagliati contro di lui definendolo davvero poco rispettoso.

Come se non bastasse, poi, anche Anita non è stata molto clemente nei riguardi delle due donne più adulte della casa. In particolar modo, rivolgendosi ad Alessio, la Olivieri ha ammesso di voler dire tante cose sulle due tuttavia, gliele avrebbe dette nella notte ad Alessio, proprio per non farsi beccare dalle telecamere. I due ragazzi, purtroppo per loro, con questi atteggiamenti non stanno facendo altro che inimicarsi considerevolmente il pubblico da casa.

ALESSIO DICE A BEATRICE E SIMONA:MA GUARDA SE DEVO SENTIRE QUESTE VECCHIE ANCHE SE PRIMA C’È UNA PAROLACCIA#GrandeFratello pic.twitter.com/w0eEkniPRN — Natascia S.S.Lazio🦅 (@LaganaNatascia) March 11, 2024