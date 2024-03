Venerdì 8 marzo alle 21.30, torna a premiare le migliori voci over 60 del Paese, The Voice Senior. Ma cosa li attende nel corso della puntata? Nella competizione, quest’anno si aggiunge un’inaspettata novità…

The Voice Senior: la anticipazioni della quarta puntata

Le “Blind Auditions“, la caratteristica fase delle audizioni al buio in cui i coach dovranno ascoltare i candidati senza poterli vedere, rappresenteranno nuovamente l’appuntamento chiave della puntata. Riuscirà la sola voce dei concorrenti a conquistare i coach? Se riusciranno nell’intento, il coach potrà voltarsi ed accogliere il candidato nella propria squadra.

Se però più di un allenatore si gira, allora sarà il concorrente a poter scegliere a chi affidare la propria avventura. Da quest’anno i coach avranno a disposizione una nuova strategia per costruire la loro “squadra dei sogni”: oltre al classico pulsante “Blocco“, che vieta ad un altro coach di selezionare il candidato desiderato, è previsto anche il nuovo tasto “Seconda Chance“. Quest’ultimo permetterà a ogni coach la possibilità di far esibire di nuovo un concorrente, se al primo tentativo non ha convinto nessuno.

Al termine della quinta e ultima puntata della fase “Blind“, i quattro coach dovranno selezionare i 24 candidati preferiti – 6 per team – che accederanno al “Knock Out“, la semifinale. In questa fase, i talenti di ogni squadra si affronteranno in una battaglia canora con il proprio cavallo di battaglia. Sarà ancora una volta il coach a decidere chi far avanzare nella competizione: solo tre candidati per squadra avranno accesso alla grande finale.

In quest’ultima fase sarà il pubblico, votando da casa, a decretare chi si aggiudicherà la quarta edizione di The Voice Senior. Come ogni anno, la musica sarà al centro della trasmissione, proponendo un affascinante viaggio nel panorama canoro italiano ed internazionale. Oltre alle esibizioni dei talenti in gara, non mancheranno le performance dei coach e i duetti con i concorrenti; le improvvisazioni e le “guest star” arricchiranno la serata con le interpretazioni dei loro più grandi successi.