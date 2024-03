Amici 23 è tornato in onda con un nuovo appuntamento con il daytime proprio questo pomeriggio, giovedì 7 marzo 2024, su Canale 5. Ormai manca davvero pochissimo all’inizio del serale e gli allievi sono sempre più presi dagli impegni, nonché anche dalle preoccupazioni. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore nella scuola per giovani talenti più famosa d’Italia? Ve lo sveliamo, come sempre, qui di seguito.

Amici 23, tutta la delusione di Kumo

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con tutta la delusione di Kumo. Dopo la puntata di domenica, il ballerino non ha ricevuto la maglia del serale e, tornato in sala relax, ha avuto un momento di cedimento. D’altronde Emanuel Lo ha deciso di dare la maglia a Nicholas che non era nemmeno un allievo della sua squadra. I compagni di Kumo hanno provato ad incoraggiarlo ma è chiaro che per lui non sia una situazione per nulla semplice.

Arrivato in casetta, Kumo ha cercato di sfogarsi tra le lacrime. Con tutto il rispetto che nutre nei confronti di Nicholas, crede che Lo non si fidi di lui. Il gesto di Emanuel evidentemente non ha fatto piacere al ballerino. Kumo ha avuto modo di parlare anche con lo stesso Nicholas. Quest’ultimo è certo che questa azione di Emanuel Lo tolga una possibilità reale per Kumo al serale. Nonostante ciò, il danzatore ha voluto fare i suoi complimenti personali sia a Nicholas che a Sofia, l’altra ballerina della squadra di Emanuel che ha avuto la maglia.

L’allievo ha subito detto di volere un confronto con il suo professore. Intanto però, Kumo si è fatto prendere dai pensieri, dalle lacrime, dalla delusione.

Il confronto tra Nicholas ed Emanuel Lo

Nicholas è ufficialmente al serale dopo aver cambiato squadra ed essere passato in quella di Emanuel Lo. L’allievo ha avuto modo di parlare con il suo nuovo professore. A lui ha confessato tutta la sua felicità perché non si aspettava questa opportunità da parte del maestro. Nicholas farà di tutto per non deludere Emanuel. Quest’ultimo ha detto che l’allievo è migliorato tanto, al punto tale da far cambiare idea. Ci sono tanti aspetti del giovane che apprezza. Ovviamente ora ci sarà tanto da spingere in vista del serale. Per Lo, Nicholas dovrà letteralmente volare. Dovrà arrivare alla puntata al 100%. Emanuel crede che il ballerino sia stato molto bravo a prendersi questa buona opportunità. Si sono ringraziati a vicenda.

Nicholas al telefono con la sua famiglia

Dopo l’incontro con Emanuel Lo, Nicholas ha potuto dare la bellissima notizia alla sua famiglia. Alla sua mamma ha detto che è stato bellissimo prendere la maglia oro. La madre del giovane ha detto che è orgogliosa del ballo e della persona che è. Crede che le parole dei professionisti siano state la cosa più importante. La madre si è detta dispiaciuta per come è andata a finire con Raimondo Todaro però sicuramente, per lei, la maglia Nicholas l’ha meritata tutta ed ora dovrà dare tutto, anche se per lei ha già vinto.

Kumo va a parlare con Emanuel Lo

Finalmente Kumo ha avuto modo di confrontarsi con Emanuel Lo. L’allievo ha dimostrato un po’ di ansia in sala relax prima di incontrare il suo professore dopo gli ultimi avvenimenti. A confronto iniziato, Kumo ha fatto subito capire al professore di non stare bene per quello che è successo. Secondo Emanuel, questo non è un atteggiamento giusto. Kumo non deve pensare, deve ballare. Lo ha detto al suo allievo che dovrebbe guardare bene il contesto. Il professore stava dando la maglia soltanto a Sofia. Quando Maria ha poi chiamato Nicholas, si è sentito di dare la maglia anche a lui.

Kumo si è detto confuso e vuole capire il valore che ha per Emanuel Lo. Il professore però ha ripreso alcune frasi pronunciate dal ballerino prima del loro confronto per rispondere a tutti i dubbi che ha. Il maestro crede che quest’anno i ragazzi siano impazziti, tanto da volere andare via dalla scuola prima ancora di sapere se avranno la maglia del serale oppure no. Per Emanuel, Kumo si sta comportando esattamente come ha fatto Nicholas, tanto da aver detto di voler lasciare il programma nel caso in cui Lo non lo volesse mandare al serale.

Il confronto tra Emanuel Lo ed il suo allievo è andato avanti per molto tempo. Kumo ha anche pianto durante la conversazione con il suo professore. Lo crede che il ballerino si sta facendo prendere troppo dalla paura di non prendere la maglia, così come tanti altri suoi compagni. Kumo ha detto di avere molti punti interrogativi in questo ultimo periodo.

Kumo ha sentito il bisogno di capire cosa pensa Emanuel di lui perché si sente troppo vulnerabile e non vorrebbe nemmeno farsi vedere in quel modo. Lo ha detto che capisce il suo stato d’animo e la situazione ma è dentro la scuola per ballare, per fare il suo percorso, fino all’ultimo giorno. La paranoia, per l’insegnante, non c’entra nulla con il percorso. Il professore ha detto che l’atteggiamento di Kumo fa capire la voglia che il ragazzo ha di stare all’interno del programma. Ora manca una sola puntata per scoprire se verrà consegnata la maglia o meno. Kumo piace ad Emanuel? La risposta del prof è stata affermativa. Lo crede che l’allievo diventerà un ballerino, un artista. Ci deve solo credere e migliorare, pensando a dove sta andando e a che cosa vuole veramente, senza andare fuori dal binario. Il confronto è terminato con le scuse di Kumo ed un abbraccio tra l’allievo ed il suo professore.

Emanuel Lo porterà Kumo al serale oppure no?

L’esperienza speciale di Amici con Marlù

Nahaze ha fatto una lezione di danza modern con Isobel grazie all’esperienza speciale di Amici con Marlù. La cantante ha svelato di aver ballato danza classica per ben otto anni prima di mettersi a lavoro insieme alla professionista.