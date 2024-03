Amici 23 è tornato in onda questo pomeriggio, mercoledì 6 marzo 2024, con un nuovo episodio del daytime su Canale 5. Che cosa sarà successo in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Come sempre ve lo raccontiamo qui di seguito.

Amici 23, Ayle e Nahaze discutono con la Pettinelli

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 si è aperta con la convocazione di ieri di Ayle, Nahaze ed Anna Pettinelli da parte di Rudy Zerbi. Come sappiamo, i due allievi hanno dato ragione a Zerbi. Da qui, come è stato mostrato in questo daytime, la Pettinelli ha cercato di far ragionare i due ragazzi non magliati della sua squadra.

Ayle pensa che Lil Jolie sia una priorità rispetto a lui e Nahaze per Anna. La prof però non è d’accordo con il suo allievo. Lil non toglierà nulla ai ragazzi della Pettinelli, almeno così ha spiegato l’insegnante. Quest’ultimo non si è detto sicuro di nulla ma senz’altro non si sente affatto tranquillo ed è convinto che la sua compagna di squadra la pensi esattamente nello stesso modo. Ayle si è detto molto dispiaciuto del fatto che Anna si preoccupa di Lil che non è della sua squadra, arrivati a questo punto del programma. La Pettinelli ha continuato a far ragionare Ayle sulla situazione.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Nahaze è intervenuta spiegando che lei crede che non arriverà al serale per via delle classifiche mostrate e delle varie convocazioni avvenute. L’allieva ha detto di aver fatto varie ipotesi con Ayle e la proposta a Lil fa ben pensare che uno dei due non riuscirà a prendere la maglia dorata. La discussione i due allievi e la loro insegnante è andata avanti per molto tempo. E’ chiaro che le loro opinioni erano del tutto diverse e non sono riusciti a capirsi nonostante le varie spiegazioni date dalla loro prof.

Le reazioni di Ayle e Nahaze

Dopo il confronto con la Pettinelli, Ayle e Nahaze hanno parlato insieme dell’accaduto mentre tornavano in casetta. Ai loro compagni hanno spiegato tutto quello che è successo in studio. Ayle si è rivolto a Lil Jolie dicendo che sicuramente Rudy l’avrebbe portata al serale e non le ha dato la maglia solo per farle fare ciò che desidera. Ayle ha quindi fatto il conto delle maglie dorate che, secondo lui, verranno consegnate. E’ certo che lui, Nahaze e Kia sono quelli più a rischio.

A questo punto Nahaze non si è trovata troppo d’accordo con il discorso fatto dal suo compagno di squadra perché ancora non si sa chi saranno gli altri allievi al serale. Ayle vuole chiarezza rispetto a questa situazione. Crede però di essere meno a rischio rispetto alla sua compagna di squadra. Nahaze ha detto che sta cercando di stare serena e tranquilla, nonostante tutto. Si è dimostrata abbastanza infastidita dalle parole di Ayle e dai suoi ragionamenti.

I toni in casetta hanno iniziato ad alzarsi ed Ayle e Nahaze hanno finito con il discutere in modo abbastanza animato.

Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica di Amici 23

Sofia è al serale: la chiamata ai genitori

Sofia è una delle allieva che è riuscita a prendere la maglia del serale durante l’ultima puntata. La ballerina ha potuto incontrare il suo insegnante Emanuel Lo. Lei si è detta grata perché non è per nulla scontato. Emanuel ha detto che è molto felice per Sofia e le avrebbe dato la maglia fin dal primo giorno all’interno della scuola. Per la danzatrice questo è un sogno che diventa realtà. Da ragazzina giocava ad essere al serale di Amici. Faceva persino finta di prendere la maglia d’oro!

Dopo l’incontro con il suo professore, Sofia ha potuto sentire telefonicamente la sua famiglia per comunicare la bellissima notizia della maglia oro. La mamma ed il papà di Sofia si sono detti molto felici ed orgogliosi di loro figlia.

Kia incontra Lorella Cuccarini: maglia sì o no?

Kia durante la puntata del serale è arrivata ultima con il suo inedito Iena. L’allieva ha incontrato la sua insegnante Lorella Cuccarini. La prof ha detto che sa che Kia ha lavorato tanto sulle cover ma la gara è stata sugli inediti. Kia e Lorella hanno parlato dei commenti arrivati da parte dei giudici sull’esibizione del brano. Per la Cuccarini è normale che Kia dovrà avere più tempo ed esperienza per riuscire meglio a fare l’interprete.

L’insegnante, visto che l’allieva ha la maglia sospesa per via dell’ultimo posto, ha chiesto di cantare davanti a lei la cover Price Tag di Jessy J. Dopo l’esibizione, Lorella ha detto che Kia ha migliorato quest’esibizione rispetto a quando la cantava due mesi fa. Sicuramente deve migliorare molto la sua pronuncia in inglese e sul crescendo. La Cuccarini ha quindi voluto riconsegnare la maglia alla sua allieva.

Kia è potuta rientrare in casetta ma prima è passata dalla sala relax dove ha avuto un momento di sfogo. La giovane cantante è scoppiata in lacrime.