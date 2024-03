Barbara D’Urso è ritornata in TV dopo 9 mesi, ospite di Mara Venier a Domenica In. Questa segna il suo ritorno in RAI dopo 22 anni di assenza, oltre alla sua prima apparizione televisiva dal suo controverso addio a Mediaset. Cosa ci riserva il futuro per Barbara D’Urso in tv?

Il ritorno in TV di Barbara D’Urso e l’ospitata a Domenica In

Barbara D’Urso ha fatto ritorno alla Rai dopo 22 anni e allo schermo televisivo dopo una pausa di 9 mesi, da quando conclusa l’ultima stagione di Pomeriggio Cinque il 2 giugno 2023. Barbara D’Urso è apparsa in studio vestita completamente di nero. Ha ammesso di essere molto agitata per il suo ritorno alla Rai e di provare ancora molta amarezza per la sua uscita da Mediaset.

Ha affermato che non ha ancora elaborato il lutto per le modalità con cui è stata allontanata da Mediaset, azienda con la quale ha collaborato per 23 anni. Ha sostenuto di essere a conoscenza della decisione del suo allontanamento solo il giorno in cui è stato annunciato, senza che nessuno le abbia mai spiegato il motivo di tale decisione.

Non ho ancora elaborato il lutto. Io ho ancora qui il dolore di quello che mi è accaduto e della modalità in cui in maniera terribile sono stata strappata da quella che era la mia vita per 23 anni. Tutto.TV su

🗣️ Seguisu Facebook , clicca Mi Piace!

Subito dopo, ha ricordato la sua infanzia, periodo nel quale si è creata una corazza a causa della malattia che aveva colpito la madre. Ha raccontato che non ha potuto salutare sua madre per l’ultima volta, per decisione di suo padre. Nel corso dell’intervista, D’Urso ha raccontato della sua storia con Miguel Bosè, la quale ha definito “meravigliosa”.

Ha poi parlato del suo ex compagno Mauro, padre dei suoi figli, nella cui spiaggia dei nudisti, ha ironicamente affermato, “passavano random”. L’intervista è proseguita toccando la sua carriera in Rai, con un filmato dei suoi inizi in rete all’età di 18 anni. Ha confermato di voler tornare a recitare, nonostante i diritti di Dottoressa Giò siano di Mediaset.

Riguardo al passato, ha dichiarato che in alcune occasioni avrebbe dovuto dire di più “no” sul lavoro e ribellarsi. Infine, ha ribadito che il suo futuro in tv esiste perché “la gente mi vuole”. L’ospitata si è conclusa con un video sui suoi figli e sull’aver diventato nonna, un ruolo che le piace molto. Conclude affermando: “Grazie a te, grazie alla Rai. Non a caso ho scelto di essere qui, dove ho iniziato”.