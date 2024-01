Il primo weekend dell’anno si apre all’insegna delle offerte sulle smart TV targate MediaWorld. La catena tedesca dell’elettronica di consumo, tra le più attive e presenti in Italia, ha infatti lanciato la promozione NO IVA su una vasta selezione di televisori per ogni budget immaginabile.

Le offerte, valide fino a domenica 7 gennaio 2024, permettono di ottenere uno sconto del 18,04% su tutte le TV facenti parte dell’offerta, dalle classiche TV LED fino ad arrivare alle TV QLED e OLED di punta di brand quali Samsung, LG, Sony, Hisense, Panasonic e Philips. Scopriamo tutti i dettagli e quelle che sono le più interessanti smart TV in offerta.

MediaWorld lancia il “NO IVA” su un’ampia selezione di smart TV

MediaWorld ha deciso di rendere più accattivante il weekend dell’Epifania proponendo la campagna NO IVA su un’ampia selezione di smart TV: la promozione, valida sia online che in negozio ma riservata ai titolari di una carta MediaWorld Club (MW CLUB), consente di risparmiare il 18,04% sul prezzo indicato nella pagina del prodotto (o sul cartellino parlando di negozi) fino a domenica 7 gennaio 2024.

Nell’ambito della presente promozione i “Prodotti Promozionati” sono tutti i TV esclusivamente con IVA al 22% e prevede in Negozio uno sconto diretto in cassa pari al 18,04% sul prezzo di vendita, mentre sul Sito o APP lo sconto del 18,04% è applicato a carrello, solo con MEDIAWORLD CLUB associata al profilo; lo sconto si applica sui soli prodotti disponibili nei negozi MediaWorld, e sul Sito o APP (per gli acquisti online farà fede la data dell’ordine) ad esclusione di quelli sottoindicati nel Periodo di Svolgimento di cui all’art.3. In Negozio per poter fruire dello sconto spettante, il Titolare MW Club dovrà presentare in cassa, oltre al Prodotto Promozionato, anche la propria tessera MW Club; i Clienti non ancora tesserati potranno prendere parte all’iniziativa richiedendo la carta MW Club direttamente in Negozio, prima di procedere all’acquisto. Esempio per calcolare scorporo dell’IVA: Prezzo Prodotto 1.000€, al netto di Iva 22% = 819,67€ (€ 1.000: 1,22) pari al 18.04% di sconto.

Nel seguito, vi proponiamo una selezione di quelle che riteniamo essere tra le smart TV più interessanti della promozione, elencate in ordine decrescente di prezzo e suddivise in fasce. Per maggiori informazioni sulla promozione, vi invitiamo a consultare il regolamento completo.

Tutte le smart TV in offerta con il NO IVA di MediaWorld (fino al 7 gennaio 2024)

Smart TV oltre i 1500 euro con il NO IVA di MediaWorld

Smart TV da 1000 a 1500 euro con il NO IVA di MediaWorld

Smart TV tra 500 e 1000 euro con il NO IVA di MediaWorld

Smart TV fino a 500 euro con il NO IVA di MediaWorld

