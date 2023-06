Tutto è pronto per l’uscita di “Questo mondo non mi renderà cattivo“, una delle serie TV più attese del 2023. Ma quando esattamente arriverà nelle nostre case e dove sarà possibile vederla? E cosa ci aspetta in termini di trama?

La nuova stagione di “Questo mondo non mi renderà cattivo” è in arrivo in Italia il 9 giugno 2023. Questo significa che mancano pochi giorni all’incontro con i nostri personaggi preferiti. La stagione sarà composta da 6 episodi, garantendo così un coinvolgimento profondo e un ritmo serrato della trama.

Dove vedere “Questo mondo non mi renderà cattivo”?

La domanda su dove vedere “Questo mondo non mi renderà cattivo” ha ora una risposta ufficiale: la serie sarà disponibile su Netflix. Gli appassionati di serie TV potranno quindi godersi la nuova stagione comodamente da casa, avendo accesso a tutti i nuovi episodi sulla nota piattaforma di streaming a partire dal 9 giugno 2023. Non dimenticate di segnare la data sul calendario e preparatevi a immergervi nel mondo unico e coinvolgente di Zerocalcare.

La Trama: un ritorno e nuovi personaggi

In “Questo mondo non mi renderà cattivo”, vedremo un vecchio amico tornare nel quartiere dopo diversi anni di assenza. Questo personaggio, che stenta a riconoscere il mondo in cui è cresciuto, darà vita a nuove dinamiche e porterà una ventata di novità nella trama.

Zerocalcare, il protagonista, vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Si tratta di una tematica molto attuale e toccante, che promette di coinvolgere emotivamente gli spettatori.

Saranno presenti anche i personaggi storici e inconfondibili dell’universo di Zerocalcare, tra cui Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, e l’immancabile coscienza di Zero, doppiato anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea.

Un nuovo personaggio, Cesare, si aggiungerà al cast, diventando centrale nella trama. Sarà interessante vedere come si svilupperà il suo ruolo e come interagirà con i personaggi già noti.