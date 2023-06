La sesta stagione di “Black Mirror”, la serie antologica cupa e satirica creata da Charlie Brooker, è in arrivo, promettendo di essere la più imprevedibile, inclassificabile e insolita finora. I fan, impazienti di tuffarsi in questo nuovo capitolo, possono aspettarsi di tutto, da storie avvincenti a trame che sfidano ogni aspettativa.

Quando verrà rilasciata Black Mirror 6?

La sesta stagione di “Black Mirror” sarà disponibile in Italia a partire dal 15 giugno 2023, alle ore 9:00 AM. La nuova stagione presenterà cinque episodi, ognuno dei quali promette di essere un’avventura unica e coinvolgente.

Dove posso vedere Black Mirror 6?

Per tutti coloro che si stanno chiedendo dove potranno vedere la sesta stagione di “Black Mirror”, la risposta è semplice: Netflix. La popolare piattaforma di streaming continuerà a essere la casa di questa acclamata serie, permettendo ai fan di immergersi nelle nuove storie dal comfort delle loro case.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cosa possiamo aspettarci da Black Mirror 6

La sesta stagione di “Black Mirror” si preannuncia ricca di sorprese. Ogni episodio promette di offrire una trama unica e coinvolgente, con nuovi personaggi e sfide affascinanti. Ecco un breve riassunto di ciò che ci aspetta:

– “Joan è Terribile”: Una donna normale viene sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la TV della sua vita, con Salma Hayek nel ruolo principale.

– “Loch Henry”: Una giovane coppia si reca in una cittadina scozzese per lavorare a un documentario sulla natura, ma si trova coinvolta in una storia locale legata a eventi scioccanti del passato.

– “Beyond The Sea”: In un 1969 parallelo, due uomini in una missione high tech devono affrontare le conseguenze di una tragedia inimmaginabile.

– “Mazey Day”: Una starlet tormentata è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale.

– “Demone 79”: Inghilterra settentrionale, 1979. Una timida commessa è spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro.

Ogni episodio è stato girato in diverse location, tra cui il Regno Unito e la Spagna, e presenta un cast stellare di attori noti e nuovi talenti. Non vediamo l’ora di vedere come queste storie si svilupperanno e di scoprire le sorprese che “Black Mirror” ha in serbo per noi.